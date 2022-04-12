 不顧北京壓力 美議員團抵台將見蔡英文 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.04.2022

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时政风云

不顧北京壓力 美議員團抵台將見蔡英文

美國重量級議員訪團週四晚間抵台。台灣總統府發布聲明稱，這次訪問顯示了美國兩黨的對台支持。與此同時，美國國安顧問蘇利文在談及俄烏戰爭與中國立場時，再次重申對台安全承諾。

Taiwan US-Gesetzgeber besuchen Taiwan

訪團由對華鷹派的美國參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez，圖右）率領。

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美国众议院议长佩洛西原订4月10日的访台行程因确诊新冠延期，中方要求取消访台计划。政论家邓聿文认为，此事在佩洛西康复后是否会续进，华盛顿自会评估，但再次凸显台海问题的敏感性。

瑞典的跨黨派議員聯合訪團週日（4月10日）抵達台灣。德國之聲專訪擔任共同團長的瑞典籍歐洲議會議員魏莫斯（Charlie Weimers），請他分享如何看待近期歐盟與台灣雙邊關係的發展。

美國再次警告中國如果支持俄羅斯可能會遭到制裁。美官員也以此為例要北京小心處理台灣問題，並申明在經濟和軍事上的後果。

（德國之聲中文網）美國參眾議員訪問團週四（4月14日）搭機抵達台北松山機場，台灣外交部長吳釗燮親自前往接機。該訪團預計在台展開兩天行程，並在週五上午與台灣總統蔡英文會面。這次訪問發生在美國眾議院議長佩洛西上週傳出預計訪台，其後又因新冠確診推遲亞洲訪問行程之後。

訪團由對華鷹派的美國參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）率領，一共有6名議員。路透社報導，梅南德茲是台灣的堅定支持者。今年2月，他共同提出一項法案，要求美國談判將台灣事實上的駐華盛頓大使館，更名為「台灣代表處」。

此外，還包含曾於2016年角逐共和黨總統候選人提名的參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）、波爾（Richard Burr）、波特曼（Robert Portman）、賽斯（Ben Sasse）、眾議員傑克森（Ronny Jackson）。

台：美台關係堅若磐石

根據法新社報導，台北經濟文化代表處稱，美國議員訪團此次赴台，是為了「 美台關係、區域安全和其他共同關心的重大問題 」的會談。

剛剛解除隔離的台灣總統蔡英文，在其官方推特上發文歡迎訪團議員，並表示「你們都是台灣真正的朋友，期待與你們共同努力，強化兩國關係。」

蔡英文此前因與新冠確診者密接而被匡列隔離。總統府發言人張惇涵週四表示，由於當日快篩及核酸檢測皆為陰性，蔡英文於14日晚間12點後解除居家隔離，並展開7天的自主健康管理，期間恢復公開行程。

台灣總統府發言人張惇涵及台灣外交部在聲明中表示，在烏克蘭的「嚴峻」情勢下，美國議員此次訪問不僅顯示了美國兩黨對台灣的支持，也顯示了台美關係「堅如磐石」。

北京強烈譴責

針對美國重量級議員團訪台，中國外交部發言人趙立堅週四在北京譴責了這次訪問，稱「中國堅決反對美台之間任何形式的官方往來。」

美聯社報導，趙立堅在每日例行記者會上表示：「美國有關立法者應遵守美國政府堅持的一個中國政策。美國應該...停止與台灣的官方接觸，避免在危險的道路上走得更遠。」

「我們將繼續採取有力措施，堅決維護國家主權和領土完整。」趙立堅表示。

蘇利文重申對台安全承諾

與此同時，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）週四在一場對談中，再次重申美國對台灣的安全承諾。在被問到是否擔心中國可能考慮入侵台灣等問題時，蘇利文稱對相關問題感到擔憂，並認為中國正密切關注烏克蘭局勢以從中汲取經驗。他強調，烏克蘭與台灣情況不同，美台關係有台灣關係法作為基礎。

在被問到若中國入侵台灣，美國是否會挺身而出時，蘇利文稱，美國官方立場是「採取一切可能措施」，確保這樣的情況永遠不會發生，但蘇利文亦未明言美國將採取什麼回應。

（路透社、法新社、美聯社等）

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