不顧北京反對 法澳政治人物接續访台

(德国之声中文网) 法国前国防部长李察（Alain Richard）在内的四位法国参议员周三(10月6日)抵达台湾进行为期一周的访问。

除了李察以法国参议院友台小组主席身份访台，其他团员还有友台小组副主席布依松（Max Brisson）及乔瑟芙（Else Joseph），以及外交暨国防委员会副主席卡迪克（Olivier Cadic）。

李察在1997年至2002年前总统希拉克（Jacques Chirac）执政时期担任国防部长。他曾在2015年和2018年两次访问台湾。根据台湾外交部，5月6日，李察促成法国参议院高票通过＜支持台湾参与国际组织工作决议案＞，创下法国参议院通过友台决议案的首例。

台湾外交部发言人欧江安表示，虽然年初中国驻法大使卢沙野「曾数度言语挑衅，企图阻挠其访台规划」，但李察主席不畏中国政府的威吓，仍然立场坚定，希望再度访问台湾，「其支持我国的友情及坚定捍卫自由民主的精神令人感动」。

法团访台期间会与台湾总统蔡英文等台湾执政团队会面，讨论疫情后经济复苏、区域安全局势、台法持续交流合作等议题。

法国与台湾没有正式的外交关系，但法国曾向台湾出售武器，包括1991年的6艘护卫舰和1992年的60架幻影2000战斗机。

针对法国参议员访台，中国驻法大使馆9月23日发声明表示反对，強調「他们不论以何种名义访问台湾，同台湾当局进行官方接触，都严重违反法国所奉行的一个中国政策」。

澳前總理訪台

法团访问前一日，澳大利亚前总理阿博特（Tony Abbott）在5日抵达台湾，预计8日上午在玉山论坛上发表主题演讲。

澳大利亚政府表示，阿博特是以私人身份前往台湾参与这个由台湾亚洲交流基金会组织的亚洲区域对话会议。根据报道，他将与蔡英文、台湾外交部长吴钊燮和国安会秘书长顾立雄等人会面。

《卫报》报道，现职为英国政府贸易咨询专家的阿博特上周发表讲话，「强烈支持」台湾加入《跨太平洋伙伴关系全面进步协议》（CPTPP），强调澳大利亚不该因为担心激化与中国的紧张关系而拒绝台湾申请加入。

他说：「 在我看来，唯一可能反对的理由是会让中国不高兴。但鉴于中国不是TPP的成员，也不太可能成为TPP的成员，再加上北京已经对澳大利亚和其他许多国家高度不满，我不认为中国会比现在更难受。」

阿博特在2013年至2015年期间担任澳大利亚总理，2019年离开议会，2020年被任命为英国政府贸易委员会的无给职顾问。8月初，他作为澳大利亚政府的特使前往印度，推动建立更紧密的贸易联系。

(综合报道)

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