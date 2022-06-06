 不願見平壤重啟核試驗 北京籲美朝展開對談 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.06.2022

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时政风云

不願見平壤重啟核試驗 北京籲美朝展開對談

中美才剛在聯合國大會針對朝鮮制裁案針鋒相對，否決加強制裁的中國駐聯合國大使張軍週四告訴路透社，中國此舉是因為不希望看到朝鮮展開新的核試驗，並持續呼籲美國與朝鮮展開相關會談。

USA I Ukraine-Konflikt - Vereinten Nationen

中國駐聯合國大使張軍警告，如果朝鮮進行2017年以來的首次核試驗，不要對北京可能在聯合國作出的反應做出推測。

（德國之聲中文網）中國駐聯合國大使張軍週四（6月9日）在接受路透社訪問時表示，北京不希望看到朝鮮進行新的核試驗，這也是中國否決由美國主導、聯合國對平壤實施新制裁的部分原因。

張軍警告，如果朝鮮重啟2017年以來的首次核試驗，不要對北京可能在聯合國安理會作出的反應做出推測。此前，美國警告，朝鮮可能在任何時候啟動核試驗，而該舉動將推動更多的聯合國制裁。

張軍告訴路透社：「讓我們看看會發生什麼事，但我認為我們不應該預先判斷核試驗是否會發生。去核化是中國的關鍵目標之一，我們不希望看到另一次核試驗。」

上個月，中國與俄羅斯在安理會針對美國提出的新制裁案投下反對票，這是2006年聯合國對朝鮮實施制裁以來，安理會首次在此議題上出現歧見。多年來，該機構一直在加強對朝鮮的制裁，以切斷朝鮮核武器和彈道導彈項目的資金。

Südkorea | Gemeinsamer Raketentest der USA und Südkorea

朝鮮2022年起已進行了數十次的導彈試射。

然而，近年來，中國和俄羅斯一直以人道主義為由，推動放鬆對朝鮮的制裁，並希望能夠說服朝鮮重新與美國就放棄核武進行談判。張軍9日在訪問中表示：「只有通過對話，我們才能看到局勢的改善。隨著制裁，我們看到的是情勢進一步的惡化。我們的基本立場非常明確，那就是制裁並不能解決問題。」

朝鮮今年進行了數十次導彈發射，包括洲際彈道導彈，打破了朝鮮領導人金正恩在2018年與當時的美國總統特朗普進行會談後，朝鮮自我規範的導彈暫停試射。這些會談後來未能取得任何進展。

張軍敦促華府放鬆對朝鮮的單邊制裁，並結束與韓國的聯合軍事演習，以恢復與平壤的會談。美國代表表示，華府已多次向朝鮮釋出願意會談的善意，但沒有來自朝鮮的任何回應。

DW.COM

美國8日於聯合國就朝鮮制裁議題再次對中俄兩國提出質疑。中國外交官否決美國的質疑，並呼籲美國採取行動，放鬆對朝鮮制裁。與此同時，朝鮮傳出將召開連續數天的重要政治會議。

朝鮮5日發射了8枚導彈後，美國與韓國7日派20架軍機至朝鮮西部海域，顯示其戰力。與此同時，美國的朝鮮特使也稱，平壤可能「隨時」進行核試驗。

聯合國安理會5月26日針對朝鮮發射彈道導彈，進行加強對朝鮮制裁投票，卻出現史上首次的分歧，中國與俄羅斯兩國否決了這項提案，西方國家批評，這將讓讓朝鮮在發展核武及導彈試射上肆無忌憚。

張軍指出：「我們正在呼籲美國採取具體行動並參與對話。我們也在告訴我們的朝鮮朋友，要真正與美國進行認真的對話。」

他表示，重啟朝鮮和美國之間的會談並不是「不可能完成的任務」。他說：「美國是世界上頭號超級大國。如果美國想與世界上的任何人進行對話，這不是一件難事。這取決於朝鮮做出他們的決定，但肯定我們的意願是存在的。」

（路透社、法新社）

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