不雅言论风波：文在寅决定不出席奥运开幕式

（德国之声中文网） 文在寅办公室周一（7月19日）表示，日韩两国政府官员就历史长期争端和两国关系 "面向未来 "的发展进行了会谈，但没有找到足够的共识来支持双方领导人的峰会。

双方一直就文在寅访问东京出席奥运会开幕式，并在访问期间与日本首相菅义伟就修复近年来因历史、贸易和军事合作纠纷而遇冷的双边关系进行会谈的可能性进行磋商。

在寅决定不会在东京奥运会期间访问日本

目前不清楚双方之前的谈判取得了何种进展。首尔方面表示，他们的会谈因 "最后一刻的障碍 "而受到损害。

上周六，韩国外交部召见了日本驻韩大使相星孝一，抗议另一位日本高级外交官的涉韩言论。据一家当地广播公司称，该外交官对记者谈到文在寅希望利用奥运会来改善两国关系时，使用粗鄙语言加以嘲笑。

据韩国电视台JTBC报道，日本驻韩大使馆总括公使相马弘尚与韩国记者座谈并共进午餐时说，如果文在寅认为他会在东京奥运会期间与日本首相举行峰会，那就是 "自慰"。他说菅义伟的工作不仅仅是韩日关系。

当被问及这一事件是否影响了文在寅去不去参加东京奥运会的决定时，一名韩国总统办公室高级官员承认，在JTBC的报道之后，青瓦台的 "内部气氛""转向了怀疑"。这位官员匿名对记者做了简短的事件背景介绍。

日本政府方面表示，相马弘尚的言论 "极为不妥"，但尚未决定是否解除他目前的职务。

参加东京奥运会的韩国政府代表团将由文化、体育和观光部长黄熙（Hwang Hee）带队。

"东京奥运会是全世界人民的和平节日，我们希望日本安全、成功地举办本届奥运会。"韩国总统府发言人朴寿铉（Park Soo Hyun）在电视上宣读一份声明说，"我们也希望我们的运动员，在艰难困苦的条件下，充分展示他们的技能，并健康地返回家乡。"

自从美国总统拜登上任以来，日韩两国开始努力改善关系。拜登呼吁在面对朝鲜核威胁和中国带来的挑战时加强美日韩三方合作，但进展缓慢。随着东京奥运会的临近，日韩两国之间的摩擦仍在继续。

首尔梨花女子大学的国际研究教授伊斯利（Leif-Eric Easley）说，韩国和日本已经在表达改善关系的意愿方面错失良机。 "文在寅政府在解决外交上遇到的法律和历史挑战方面，没有取得足够的国内进展。同时，菅义伟政府管理不善，对韩国的要求重视程度不够，甚至到了失礼的地步。"伊斯利说，"拜登政府官员无疑是失望的，而朝鲜和中国的领导人则会对美国盟友的不团结感到高兴。"

同样在星期六，韩国奥委会撤下了挂在东京的奥运会运动员村的提及16世纪韩国海军将领击退入侵的日本舰队的标语，因为国际奥委会裁定这些标语具有挑衅性。

在同意取下这些横幅的同时，韩国人说他们得到了国际奥委会的承诺，即禁止在体育场和其他奥运场馆展示日本的 "旭日 "旗。这面旗帜描绘的是一个有16道光芒向外延伸的红色太阳，韩国和亚洲其他地区的许多人对它感到不满，认为这是日本侵略历史的象征。

（美联社）

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