 不退群了? 美国拉拢盟友对抗中俄 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.10.2020

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时政风云

不退群了? 美国拉拢盟友对抗中俄

美国总统特朗普三年多来努力重组甚至解散各种联盟，包括威胁退出北约，现在美国国防部长却喊说要重新找回盟友，这葫芦里卖的是什么药?

Tunesien USA North Africa American Cemetery Mark Esper (Fethi Belaid/AFP/Getty Images)

埃斯珀说，美国最近放宽了对战场无人机出口的限制，向台湾和阿拉伯联合酋长国出售无人机。

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一艘美军战舰10月14日航经台湾海峡，美军称该举动显示美国致力於维护自由开放的印太地区。专家认为，近期美国与台湾在安全领域互动频繁，显示美国逐渐重视协助防守台湾的必要性。

就在美国防部长投书谴责中共与解放军的隔天，中国军方称美国有军机闯入解放军的禁飞区活动，批这是「赤裸裸的挑衅」。两国交恶的背景下，只怕这些言语交锋不小心演变成军事冲突。

在澳洲不久前宣布其遭受「国家级」的网络攻击之后，澳洲政府周三宣布斥资2.7千亿提升国防能力，包括资讯安全与国防军事能力。总理表示，在疫情后的时代印太地区将更加失序，澳洲必要做好准备。

虽然各国的军费开支每年都在增长，却无助于抵御新冠病毒的入侵。这让欧美国家开始反思「国家安全」的定义。

(德国之声中文网) 美国国防部长埃斯珀 (Mark Esper)周二(10月20日)公布一项新举措，表示美国会加强和扩大与 「志同道合的民主国家 」的合作联盟，以对抗俄罗斯和中国。

他表示，根据这项最新的《联盟与伙伴关系发展指南》(GDAP)，五角大厦将系统性监管与盟友的关系，除了在军事上合作，同时也推进美国的武器销售。

埃斯珀表示，这个新网络是「奠基于规则之上的国际秩序支柱」。他说：「美国的盟友和伙伴网络为我们提供了对手无法比拟的不对称优势。」

他也提到，美国在历史上透过与其他国家结盟维持全球自由与开放的秩序，并说：「中国和俄罗斯的盟友加起来可能不到10个。」

埃斯珀批评中国透过「胁迫和金融诱骗」，与缅甸、柬埔寨和老挝等弱小国家建立联盟。他说：「国家越小，需求越大，北京的压力就越重。」

他列举了自己访问马耳他、蒙古和帕劳等国建立起的防务关系，以及美国在东欧加强防务存在的计划，包括将美军驻扎在波兰。

他也强调会与印度和印尼等志同道合的民主国家建立更紧密的关系，并指出他在19日会见了印尼国防部长苏比安托 (Prabowo Subianto)，下周他也将访问印度。他说：「他们都意识到中国正在做的事情。」

美国军售是关键

埃斯珀表示，新的战略的一大关键是扩大美国的武器销售，既能帮助盟友提高国防能力，又能增强美国国防工业，抵御莫斯科和北京的竞争。他说：「我们必须与中国和俄罗斯竞争，他们的国有工业可以快速进行军事出口。」

埃斯珀说，他已采取措施放宽对关键武器系统出口的限制，加快审批速度，并将利用新计划来寻找武器销售机会，保护美国市场。

然而，埃斯珀在美国总统大选前两周提出这个方案，如果特朗普败选，他也可能在1月被撤换，计划能不能持续下去还是未知数。

邹宗翰/杨威廉  (法新社)

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