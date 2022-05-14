不达标！G7企业排放量将导致气温升高2.7℃

（德国之声中文网）在2015年巴黎协定框架下，各国同意快速减少温室气体排放，将全球变暖限制在比工业化前水平高2摄氏度以下，并力争将升温幅度控制在1.5摄氏度以下。

然而， CDP全球环境信息研究中心和管理咨询公司奥纬咨询（Oliver Wyman）的分析显示，在由英国、加拿大、法国、德国、意大利、日本和美国组成的七国集团中，企业的排放量总体上处于导致气温升高2.7℃的轨迹上。

CDP资本市场部全球总监劳伦特·巴比肯（Laurent Babikian）说，工业界没有展示出共同的抱负，这是任何国家都不能接受的，更何况是世界上最先进的经济体。他说，在联合国气候变化大会第27次缔约方会议（COP27）日益临近之时，必须要让升温幅度控制在1.5摄氏度以下的目标得以实现。

为什么要控制升温幅度不超过1.5度?

美国和加拿大公司的排放量被认为会分别导致2.8°C和3.1℃的升温幅度。研究报告指出，这 "主要是由于企业完全没有目标"。

德国、意大利和荷兰的公司在减排方面的目标最为高远。它们的减排努力能将升温幅度控制在2.2°C的要求，法国和英国则分别为2.3°C和2.6℃。

奥纬咨询（Oliver Wyman）的詹姆斯·戴维斯表示，"该研究指出了各公司在目标和意愿上有巨大差异，必须要进一步推进最好的实践方法。

近200个国家将于今年11月在埃及召开联合国气候变化大会第27次缔约方会议（COP27）。今年夏天，全球许多地方出现干旱、高温以及其它与气候有关的极端事件。

气候变化 灾难离我们越来越近 攸关岛国生死 2015年的《巴黎气候协定》确立了全球升温幅度“必须显著低于2摄氏度”之目标，并且应当努力实现更有雄心的“1.5摄氏度目标”。在许多环保组织看来，2摄氏度目标并不足够。一些岛国甚至视之为生死攸关的议题。马尔达夫总统在今年的联合国大会上就说，1.5度和2度之间的差异，对于马尔代夫而言“意味着死刑”。

气候变化 灾难离我们越来越近 突遭没顶之灾 气候变化背景下，面临淹没风险的不仅仅是沿海地区。就在今年夏天，中国河南、德国西部山区都遭遇了数百年不遇的极端强降水，引起了严重的洪涝灾害。世界银行估计，假如不采取坚决措施遏制气候变化，到2050年，将有2亿多人被迫背井离乡逃离灾害，经济损失更是数以万亿计。

气候变化 灾难离我们越来越近 热浪滚滚而来 今年夏天，不论是北美西海岸，还是日本、西班牙、巴基斯坦，北半球的许多地区都遭遇极端高温天气。由于气候变化，今后的高温热浪将更加频繁：假如升温1.5摄氏度，全球14%的人口将每五年遭受一次极端高温天气；如果升温2摄氏度，这一人口比例将突破1/3，全球每年因高温天气而额外死亡的人数将增加到490万人。

气候变化 灾难离我们越来越近 山火步步紧逼 极端高温天气还显著增加了森林大火的风险。就在今年，澳大利亚、印度尼西亚、摩洛哥、美国西部、意大利、希腊等地都遭受了严重的森林火灾。

气候变化 灾难离我们越来越近 农田颗粒无收 气候变化会显著改变一些地区的降水模式、季节分布，对农业生产造成巨大影响。在德国，2018年夏天的异常干旱天气就造成了大范围的农作物欠收。联合国今年8月更是警告，马达加斯加的大片耕地已经连续四年几乎没有任何降雨，该国将有可能成为首个遭遇“气候变化饥荒”的国家。

气候变化 灾难离我们越来越近 大步迈向地狱 联合国秘书长古特雷斯今年9月表示，人类已经走在“灾难性的道路上”，现在“要么拯救世界，要么陷入地狱般的未来”。根据气候学家的估算，即便当前世界各国做出的减排承诺都能得到兑现，全球平均气温也会在本世纪内上升到比工业革命前高2.7摄氏度的水平，这意味着部分地区的人类生存环境将急剧恶化。11月初在苏格兰召开的联合国气候峰会上，各国将就进一步加强气候保护展开拉锯谈判。



（路透社）

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