 不达标！G7企业排放量将导致气温升高2.7℃ | 科技环境 | DW | 11.09.2022

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科技环境

不达标！G7企业排放量将导致气温升高2.7℃

CDP全球环境信息研究中心和管理咨询公司奥纬咨询（Oliver Wyman）本周二公布一项研究报告，指出七国集团成员国的企业没有达到《巴黎气候协定》的减排目标。

USA | Kohlekraftwerk

加利福尼亚州朱利叶特市(Juliette)的火电厂

（德国之声中文网）在2015年巴黎协定框架下，各国同意快速减少温室气体排放，将全球变暖限制在比工业化前水平高2摄氏度以下，并力争将升温幅度控制在1.5摄氏度以下。

然而， CDP全球环境信息研究中心和管理咨询公司奥纬咨询（Oliver Wyman）的分析显示，在由英国、加拿大、法国、德国、意大利、日本和美国组成的七国集团中，企业的排放量总体上处于导致气温升高2.7℃的轨迹上。

CDP资本市场部全球总监劳伦特·巴比肯（Laurent Babikian）说，工业界没有展示出共同的抱负，这是任何国家都不能接受的，更何况是世界上最先进的经济体。他说，在联合国气候变化大会第27次缔约方会议（COP27）日益临近之时，必须要让升温幅度控制在1.5摄氏度以下的目标得以实现。

为什么要控制升温幅度不超过1.5度?

美国和加拿大公司的排放量被认为会分别导致2.8°C和3.1℃的升温幅度。研究报告指出，这 "主要是由于企业完全没有目标"。

德国、意大利和荷兰的公司在减排方面的目标最为高远。它们的减排努力能将升温幅度控制在2.2°C的要求，法国和英国则分别为2.3°C和2.6℃。

奥纬咨询（Oliver Wyman）的詹姆斯·戴维斯表示，"该研究指出了各公司在目标和意愿上有巨大差异，必须要进一步推进最好的实践方法。

近200个国家将于今年11月在埃及召开联合国气候变化大会第27次缔约方会议（COP27）。今年夏天，全球许多地方出现干旱、高温以及其它与气候有关的极端事件。

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（路透社）

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