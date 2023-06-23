不跟隨拜登批中 新西蘭總理將率團訪華

（德國之聲中文網）正值美中外交爭端再起之際，新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）有意遠離這項衝突，並將於周日（25日）起率領該國一個貿易代表團訪問中國，此外，他不同意美國總統拜登（Joe Biden）對中國國家主席是「獨裁者」的批評。

路透社報導，本週日希普金斯將前往中國進行為期6天的貿易訪問，他意識到新西蘭的企業需要尋找新買家。希普金斯上週在宣布此行後對媒體表示，該國政府簽署了7項新的或升級的自由貿易協定，作為「我們真正一致努力的一部分，以實現整體市場份額多元化」。但同時他也表示，中國是一個寶貴的合作夥伴。

來自新西蘭各行各業的29位商界領袖，將陪同希普金斯出訪，他們預計將會會見中國國家主席習近平、中國總理李強和中國全國人大常委會委員長趙樂際。

「我認為我們將（與習近平）進行相當廣泛的對話……這對我來說是一個強調新西蘭與中國關係重要性的機會」，希普金斯週一（19日）在例行記者會上表示。

新西蘭歷來對中國採取比澳大利亞，或其他五眼聯盟的安全夥伴更為溫和的態度。疫情期間，中國與新西蘭簽署了升級版的自由貿易協定（FTA），去年11月，與希普金斯同黨的前總理阿德恩（Jacinda Ardern）會見習近平時，中國領導人也特別提到了新西蘭獨立自主的外交政策。

設法轉向多元市場

路透社報導，新西蘭也已經注意到，北京先前正試圖通過貿易來懲罰鄰國澳大利亞，因為澳大利亞先前在新冠肺炎（COVID-19）起源、間諜和人權等問題上，表現出對中國的不妥協態度。

截至今年4月份的過去一年裡，新西蘭對中國的商品出口比例，從2022年的31%下降至29%，這是該國自2015年以來，對中國出口比例首次下降，這也顯示該國的生產商正在從中國這個最大的市場，轉向更多元化的買家。

新西蘭預計不會停止向中國出售產品，而中國也需要新西蘭的食品和纖維。由政府資助的國際商業發展機構「新西蘭貿易與企業局」執行長克里斯普（Pete Chrisp）說，「在可預見的未來，中國將成為這個國家真正非常重要的貿易夥伴」。

但在兩個關鍵問題下，對該國貿易多元化的呼聲日益高漲：首先，人們擔心，如果地緣政治挑戰升溫，要搶進中國市場可能會變得更具挑戰性；其次，越來越多的小公司認為澳大利亞和北美市場較願意為優質和永續產品付費，提供更好的商業機會。

「地緣政治格局的影響很大」，新西蘭最大的牛羊肉出口商之一「聯盟集團公司」（Alliance Group Limited）的總經理塔爾博特（Mathew Talbot）表示。

「北亞（市場）和東南亞（市場）的建設確實非常重要，因為它可以降低這種（對中國單一市場）的依賴性風險」，塔爾伯特說。

不同意拜登言論

路透社報導，希普金斯本週還反駁了美國總統拜登對習近平的言論，並拒絕稱呼習近平為獨裁者，「中國的政府形式是中國人民的事情」，他對記者說。

隨後，在被記者被問到中國人民是否對他們的政府形式有發言權時說，「如果他們（中國人）想改變政府體系，那將是他們（中國人）的事情」，他回答道。

新西蘭奧塔哥大學國際政治系副教授邱尼古拉斯（Nicholas Khoo），週五（23日）在澳大利亞學術交流平台《對話》（The Conversation），發表文章反駁希普金斯的論點並表示，「我們可能會爭論（中國）這個國家是良性獨裁、還是惡性獨裁，但這就是一個獨裁政權」。

「歷史清楚地表明，獨裁政權與自由民主國家一直是敵對關係」，他說。

他認為，希普金斯的言論，凸顯了21世紀大國競爭導致意識形態分歧加劇，「在本世紀的第3個十年，新西蘭必須制定外交政策來應對這些挑戰」 。

（路透社、天空新聞、《對話》）

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