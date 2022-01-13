 不跟进美国外交抵制 波兰总统将出席北京冬奥 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.01.2022

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时政风云

不跟进美国外交抵制 波兰总统将出席北京冬奥

在美国及部分西方盟友对北京冬奥进行外交抵制之际，波兰总统杜达表示他将亲赴北京参与盛会。波兰官员表示，随着波美关系于拜登政府治理下恶化，为取悦美国人而继续批评中国已不符合波兰利益。

Ungarn l Polnischer Präsident Andrzey Duda während PK in Budapest

波兰总统杜达将亲赴北京参加冬奥，并预计与中国领导人习近平会面。

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德国总理肖尔茨刚上任就面临是否和美国一道外交抵制北京冬奥会的难题。德国波恩大学政治学教授辜学武在接受德国之声专访时指出，新政府在这个问题上的模糊表态应该是在争取时间和欧盟伙伴协商共同对策。而分析“交通灯”三党联合执政纲领文件中关于中国的表述可以看出，新政府并不打算和中国正面对抗。

美国已经宣布对中国举办的冬季奥运会实行外交抵制，原因是持续的“种族灭绝”行为和其它人权侵犯现象。中方此前表示，本来也未邀请美方官员出席，那么这种形式的抗议能起到什么作用，欧盟又面临怎样的难题？

波兰前总统瓦文萨对媒体称，新冠疫情使他失去了重要收入来源而濒临破产。同一些欧美国家卸任领导人一样，诺贝尔和平奖得主瓦文萨是国际讲坛上受欢迎的嘉宾。

（德国之声中文网）在以美国为首的许多西方国家宣布对北京冬奥实施外交抵制之际，波兰总统杜达（Andrzej Duda）周二（18日）向路透社证实，他将出席北京冬奥并会见中国国家主席习近平。

「波兰是一个主权国家，可以决定自己的对华政治，」杜达的外交事务顾问库莫奇（Jakub Kumoch）向路透社说，「波兰是美国的盟友，但波兰也与中国有着非常友好的关系。」

波兰官员们也向路透社表示，由于波兰与美国的关系在拜登总统治理下已经恶化，仅仅为了取悦美国人而继续批评中国已经不符合波兰的利益。

路透社报道，波兰总统最近正在加强与中国的关系。在其他中东欧国家派出较低级别的官员时，他意外地出现在与中国举行的17+1峰会上。杜达曾表示，波兰计划利用其地理位置的优势，提升其在欧洲和中国之间贸易上的重要性。

美国为抗议中国的人权纪录而进行外交抵制，不派官员出席北京冬奥。美国盟友如澳大利亚丶英国丶加拿大和日本等国也加入了美国的抵制行列——最近一个对中国人权问题表态，并宣布外交抵制北京冬奥的国家是丹麦。

对此，中国否认了西方国家的与人权相关的指控，并谴责外交抵制背叛了奥林匹克运动会的精神。

波兰与美欧关系生变

美国丶欧盟与波兰的关系在2015年右翼的法律正义党（Law and Justice Party、 PiS）执政後逐渐紧张。法律正义党过去数年来展开了一系列的司法改革，令执政党对宪法法庭及最高法庭掌有相当大的主导性，波兰反对党与欧盟都作出了指控，认为此举使波兰司法体系的独立自主受到威胁。

与此同时，波兰针对LGBTQ族群的打压丶以及对妇女堕胎所实施的严格禁令，也禁一步恶化了波兰与欧盟间的关系。欧盟曾要求波兰需「尊重」欧盟会员国应有的价值观。

Polen Krakau | Medienfreiheit | Protest gegen Lex TVN

波兰国会12月通过一项新法禁止欧盟外国家持有波兰媒体公司股份。此举引来拥有波兰媒体股权的美国强烈不满。后来总统杜达并未签署这份法案。

去年12月17日，波兰国会通过一项新法，限制欧盟以外国家的企业持有波兰媒体公司的控股权。该法仍须由总统签署通过，然而一旦通过，美国探索传播集团（Discovery）将被迫减持波兰最大私人电视网之一TVN的过半股份。TVN旗下新闻频道TVN24经常对法律正义党的政府进行批评。

此举引来了美国政府的强烈反对。美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）曾说波兰的新法「让美国深感困扰」。他表示，这项新法「不仅侵犯言论与新闻自由，也导致外国投资者对其产权及合约权利逐渐失去信心」。

12月27日，杜达表示他将不会签署这条陷入争议的法案，并说「此刻的波兰不需要更多的纷争」。然而，杜达参加北京冬奥的决定，恐怕也将再次为美国与波兰的关系带来更多变数。

（综合报道）

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