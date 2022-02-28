 不谴责普京： 俄国著名指挥家捷杰耶夫被解聘 | 文化经纬 | DW | 02.03.2022

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文化经纬

不谴责普京： 俄国著名指挥家捷杰耶夫被解聘

俄罗斯入侵乌克兰后，身在海外的亲普京俄罗斯顶尖艺术家被推上波谷浪尖，他们必须对侵略战争表态。有人已经有所行动，还有人则被解职。

Dirigent Waleri Gergijew

捷杰耶夫2016年在指挥伦敦交响乐团

（德国之声中文网）享誉国际的俄罗斯指挥家瓦列里·捷杰耶夫(Valery Gergiev)经常因为他与普京的亲密关系而受到批评，但这从未对他产生过任何真正的影响。然而，这一情况截至到周二（3月1日）发生了根本改变。

当天，慕尼黑市长赖特（Dieter Reiter）宣布，从即日起，慕尼黑爱乐乐团不再举行由捷杰耶夫担任指挥的音乐会。赖特解聘捷杰耶夫的理由是，“我要求捷杰耶夫对普京针对乌克兰争、尤其对我们姐妹城市基辅发动侵略战的残暴行径，以不容置疑的言词拉开距离，但他却什么也没说。”

捷杰耶夫自2015年以来担任德国慕尼黑爱乐乐团的首席指挥。慕尼黑市长赖特周五表示，如果捷杰耶夫在下周一（2月28日）之前没有公开表示他谴责俄罗斯入侵乌克兰，他将会不再担任慕尼黑爱乐乐团首席指挥。赖特称："我已经向捷杰耶夫表明了立场，要求他清楚地与这场血腥的侵略战争保持距离，尤其是普京袭击的城市基辅，是慕尼黑的友好城市。"

Russland Sankt Petersburg Putin und Dirigent Waleri Gergijew

2017年普京访问捷杰耶夫担任艺术总指挥的马林斯基大剧院

捷杰耶夫同时也是荷兰鹿特丹爱乐乐团1995年至2008年间的首席指挥，之后继续担任该乐团的荣誉指挥。该乐团从1996年开始，每年举办以他名字命名的捷杰耶夫音乐节。周五当天，鹿特丹也向捷杰耶夫发出警告："如果捷杰耶夫没有公开与普京总统在乌克兰的行动保持距离，我们将被迫取消他举办的所有音乐会，包括将于9月举行的捷杰耶夫音乐节"。

奥地利维也纳爱乐乐团和纽约卡内基音乐厅也联合宣布，捷杰耶夫不再指挥乐团在纽约的三场音乐会（2月25日-2月27日）。俄罗斯钢琴家丹尼斯·马祖耶夫（Denis Matsuev）也不会作为独奏家出现。同时，卡内基音乐厅还取消了马林斯基交响乐团5月计划由捷杰耶夫指挥的两场音乐会。

意大利米兰的斯卡拉歌剧院（Teatro alla Scala）也致信捷杰耶夫，要求他明确反对战争的立场，否则他将不被允许继续指挥柴可夫斯基歌剧《黑桃皇后》。

Tschechien Anna Netrebko

俄罗斯女高音歌手安娜·奈瑞贝科（Anna Netrebko）

反对强迫艺术家公开其政治观点

面对外界的压力，当红于世界歌剧界的俄罗斯女高音歌手安娜·奈瑞贝科（Anna Netrebko）终于于周六（2月26日）就俄罗斯入侵乌克兰发表看法。她反对这场战争，奈瑞贝科在社交媒体Instagram上发表声明表示："我是一个俄罗斯人，我爱我的国家，但我在乌克兰有很多朋友，痛苦和折磨让我心碎。我希望这场战争能够停止，人们能够生活在和平之中。这就是我所希望和祈祷的。" 奈瑞贝科现生活在维也纳，拥有俄罗斯和奥地利双重国籍。

奈瑞贝科的丈夫、阿塞拜疆男高音尤西夫·埃瓦佐夫（Yusif Eyvazov）也在Instagram上发表了几乎一样的声明。两人强调，他们在发表声明前花了一些时间，因为情况太严重了，所以不能在没有真正思考的情况下就对其进行评论。

奈瑞贝科和埃瓦佐夫同时强调，反对"强迫艺术家或任何公众人物公开其政治观点并侮辱其祖国。这应该是一种自由的选择。""我不是一个政治人物"，奈瑞贝科解释说："我也不是政治方面的专家。我是一个艺术家，我的目标是使人们能够跨越政治分歧团结起来。"

但不是"政治专家"的奈瑞贝科几年前却出现在乌克兰东部亲地区，甚至同分离分子头目合影。她也曾在俄罗斯总统选举中公开支持普京，普京对这名艺术家也是赞赏有加。去年奈瑞贝科在莫斯科克里姆林宫举行的盛大生日晚会庆祝其50岁生日，普京特别发表祝贺词表示："你美妙的声音和超群的艺术表达能力是如此罕见，激励着全世界的乐迷。俄罗斯为你感到骄傲。"

（德新社，法新社）

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