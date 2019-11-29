 不谈香港局势：教宗方济各金口难开 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.12.2019

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时政风云

不谈香港局势：教宗方济各金口难开

对于拉丁美洲发生的各种冲突，梵蒂冈通常都会表态。但是对香港却不是这样。即便有一些询问，教宗方济各也是非常严谨，不轻易表态。

Papst Franziskus | Rückflug von Asienreise (picture-alliance/dpa/Reuters Pool/R. Casilli)

（德国之声中文网）11月26日在从东京返回罗马的"空中新闻发布会"上，教宗方济各很爽快地谈论自己的看法。他认为核能不够安全；他计划或许晚些时候颁布一份和平通谕；谈到梵蒂冈最近发生的财务丑闻，他表示通过调查已经掌握了证据。但是当随行的德国记者问到香港问题时，教宗则三缄其口。

在从曼谷飞往东京的途中，教宗方济各曾给香港特首林郑月娥发了一封问候电。 记者继而提问，"您如何看待香港的示威游行以及地方选举后的局势？"而教宗方济各的回答是："这种问候电报是自动发送给所有国家元首的，只是出于礼貌请求准许飞越其领空。"

教宗给林郑月娥致以及中国国家主席习近平致电，给人留下诠释的空间​​。与教宗给台湾致电不同的是，罗马教廷与台湾保持着外交关系。而香港虽然是一个拥有自己的经济和政治权利的特别行政区，是多个国际经济和金融组织的独立成员，但也是中华人民共和国的一部分。因此，对"全人类的幸福与和平"的广泛祝福可以被理解为一种暗示：教宗和梵蒂冈都在关注着香港。

China Hongkong Proteste (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

在随同教宗访问的代表团成员中，也有人为教宗对香港问题的回避进行辩护。他们认为给林郑致电没有什么特别意义，只是走形式而已。对于教宗和梵蒂冈对智利、尼加拉瓜、委内瑞拉、黎巴嫩、伊拉克和玻利维亚冲突表示态度，但却不对香港问题表态的问题，他们认为两者不能相提并论。教宗也不必对所有这类冲突发表意见。尤其需要说明的是：现在还不清楚示威者究竟想要什么。他们和他们的诉求都已走进了死胡同。

早在教宗开始其亚洲之行之前，就已经有人提出期望和要求，例如香港枢机主教曾泽根要求教宗一定要对示威活动和香港的暴力行为发表意见。他最终没有这样做，对此既有批评的声音，但也有仁慈的谅解。

Hongkong Joshua Wong Kommunalwahl (Getty Images/AFP/A. Wallace)

黄之锋

例如香港民运人士黄之锋（Joshua Wong）便指责教宗缺乏对抗议运动的支持。黄在与意大利参议院在罗马举行的电视会议上说，鉴于遭受酷刑和被逮捕的年轻人，作为宗教领袖的教宗不应该也不能保持沉默。鉴于梵蒂冈在中国的利益，他对教宗的话并不感到惊讶，但感到失望。

然而北京方面却对教宗的讲话表示赞赏。据媒体援引外交部发言人的话说："我们尊重教宗表示的友好和友谊。"而对黄之锋出现在意大利参议院的视频，北京则表现出"不高兴"，甚至为此召见了意大利驻华大使。

2018年9月罗马天主教廷与北京政府签署了一项临时协定，但是双方之间的关系几乎没有改善，也很少有发展的余地。对于帕罗林枢机主教曾经提到的有可能与中国建交的问题，梵蒂冈掌握着主动权。但他能运用这一筹码达成何种目的，还是个未知数。

李京慧/叶宣 （天主教新闻通讯社）

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