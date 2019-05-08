 不谈了！英国工党退出脱欧谈判 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.05.2019

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时政风云

不谈了！英国工党退出脱欧谈判

英国工党不愿再谈了。工党领袖科尔宾认为，球已经在政府一方。退欧争执以此进入新一轮。而科尔宾还在继续等待自己的时机。

Jeremy Corbyn (Getty Images/A. Devlin)

工党领袖科尔宾

（德国之声中文网）工党主席杰里米·科尔宾中断了与政府协调脱欧的谈判。科尔宾在致首相梅的信中写道，谈判已经走至最远，但他不认为能和梅首相达成一致。

与欧盟谈妥的退欧协议草案三次未能获得议会通过后，特雷莎·梅三月底开始寻求与工党对话，并宣布将于6月初以立法程序的方式在下院举行第四次投票。因在自己的党内缺少足够的支持，梅希望和科尔宾达成妥协。

London Anti-Brexit Protest (Reuters/T. Melville)

在脱欧问题上，英国社会已陷入深深的分裂

科尔宾被认为有野心问鼎首相宝座。但今年一月，他对梅发起的不信任案未获议会通过。和保守党一样，工党内部在退欧问题上也一分为二。一派支持退欧，另一派反对退欧。许多工党成员要求重新举行脱欧公投，但另一些人则坚决反对。科尔宾本人则从中周旋，避免陷入派别之争。

首相梅现在也受到前所未有的压力。本周四，她刚刚同意无论退欧协议成功与否，都要在今夏拿出选出继任的时间表。前外交大臣、退欧强硬派鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）已公开表示将参选角逐下一任保守党领袖。他说，他"有很大胃口，帮助国家走上正确的道路。"

英国原定必须在3月29日脱欧。为避免出现"硬脱欧"，欧盟将达成协议的期限延长至10月底。

乐然/凝练（德新社、法新社、路透社）

  • British Prime Minister David Cameron hugs his wife, Samantha, and family in front of 10 Downing Street.

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2016年6月24日：“英国人民的意愿”

    经过“脱欧”及“留欧”两派阵营的激烈拉票后，英国公投结果出炉，近52%英国选民支持脱离欧盟。公投前夕的民意调查显示，支持留欧的人数稍微领先。保守派时任英国首相卡梅伦曾呼吁选民支持留欧，他在公投结束后正视“英国人民的意愿”，公投隔日宣布辞去首相及党魁职务。

  • Theresa May visits the British Queen in Buckingham Palace to become prime minister.

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2016年7月：“脱欧就是脱欧”

    同年7月11日，英国前内政大臣特雷莎·梅接手卡梅伦的首相职务，并向英国承诺“脱欧就是脱欧”。在公投之前，特雷莎·梅曾默默支持留欧阵营。她起初并未表明政府何时会启动欧盟规定脱欧程序的《里斯本条约》第五十条，展开两年的脱欧谈判。

  • British ambassador to the EU, Tim Barrow, hands over letter to EU Council President Donald Tusk on Britain triggering Article 50 to leave the EU.

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2017年3月：“我们已经开始想念你”

    特雷莎·梅在时隔六个多月后，最终在2017年3月29日签署了外交信函，启动《里斯本条约》第五十条。数小时后，英国驻欧盟大使巴罗（Tim Barrow）将脱欧申请递交给欧盟理事会主席图斯克（Donald Tusk）。英国脱欧的正式生效日期定于2019年3月29日。图斯克在书面声明中对于英国的决定表示：“我们已经开始想念你。谢谢你，再会。”

  • British Brexit Secretary David Davis meets EU Brexit negotiator, Michel Barnier, in Brussels for the first round of Brexit negotiations.

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2017年6月：谈判正式启动

    英国脱欧事务大臣戴维斯（David Davis）以及欧盟首席谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）于6月29日在布鲁塞尔展开谈判。第一轮谈判最终，英国不情愿地接受欧盟制定的谈判时间表。欧盟将谈判拆分为两个阶段。第一阶段拟定英国脱欧条件，第二阶段商量脱欧后欧盟与英国的关系。

  • EU and British negotiating teams meet in Brussels for round 2 of Brexit negotiations.

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2017年7月至10月：金钱、权利和爱尔兰

    从这张摄于七月中旬举行的第二轮谈判的照片可以看出，英国代表似乎毫无准备。这一轮以及接下来的几次谈判成效不彰，内容围绕着一体三面的问题：英国在脱欧后还需向欧盟预算支付多少钱、脱欧后欧盟与英国公民的权利、爱尔兰和北爱尔兰之间是否能维持开放边界。

  • EU leaders' summit Brussels | Donald Tusk (picture-alliance/AP Photo/dpa/O. Matthys)

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2017年12月：进入第二阶段

    欧盟其余27国领导人正式同意，双边谈判已有“长足进展”，可以朝第二阶段迈进：即脱欧后过渡时期以及未来的英国欧盟贸易关系。英国首先特雷莎·梅对于谈判的进展表示雀跃，欧洲理事会主席图斯克则不乐观地警告，第二阶段的谈判将“极度艰难”。

  • Boris Johnson and David Davis (picture-alliance/empics/G. Fuller)

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2018年7月：两名大臣辞职

    7月6日，英国内阁在英国首相官方乡间别墅“契克斯”（Chequers）召开会议，内阁大臣们似乎同意了特雷莎·梅的方案。该方案将让英国与欧盟拥有“联合关税区”，并且针对所有商品制定“共同规则手册”。英国时任外交大臣约翰逊（Boris Johnson）以及脱欧事务大臣戴维斯极力反对，并在几天后相继辞职。特雷莎·梅随后委任杰里米·亨特 (Jeremy Hunt) 与多米尼克.拉布 (Dominic Raab) 接手两人职位。

  • UK Theresa May (Reuters/P. Nicholls)

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2018年9月：英国别挑三拣四

    特雷莎·梅的契克斯提案并未获得欧盟领导人的赞同。９月下旬的萨尔兹堡峰会上，特雷莎·梅被告知提案令人无法接受。欧盟理事会主席图斯克在Instagram上发了一张他手提着点心与特雷莎·梅的合影，上头写道“来块儿蛋糕吗？抱歉，没有樱桃。”（A piece of cake perhaps? Sorry, no cherries.）这是附和欧盟此前的立场，暗讽英国不应再“挑三拣四”（cherry-pick ）。

  • Theresa May and Jean-Claude Juncker shake hands in Brussels (Getty Images/AFP/E. Dunand)

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2018年：布鲁塞尔的突破

    11月底，欧盟领导人同意了英国的585页脱欧协议草案，内容包括脱欧条件以及脱欧后双边关系的政治声明。几周之前，该份草案在英国议会内受到支持和反对脱欧议员的抨击。英国脱欧大臣多米尼克.拉布 (Dominic Raab) 与多名内阁成员宣布辞职，数十名保守党成员要求对首相特雷莎·梅发起不信任投票。

  • German Chancellor Angela Merkel greets British Prime Minister Theresa May upon May's arrival for talks at the Chancellery on December 11, 2018 in Berlin, Germany (Getty Images/S. Gallup)

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2018年12月：梅挺过不信任投票

    面对接踵而来的反对声浪，特雷莎·梅将议会的脱欧协议表决推迟至12月10日。隔日，她与德国总理默克尔会晤寻求保证，希望能借此说服持怀疑态度的议员支持脱欧协议。与此同时，强硬派保守党议员发动了不信任案投票。特雷莎·梅于隔日在不信任表决中获胜。

  • Prime Minister Theresa May addresses Parliament

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2019年1月：下议院否决脱欧协议

    1月16日，英国下议院以432比202票压倒性否决了特雷莎·梅德脱欧协议。作为回应，欧盟理事会主席图斯克建议唯一的解决方案是英国继续留欧。英国工党则发起对首相的不信任动议，特雷莎·梅的首相地位在短短数月内第二次面临威胁。

  • Theresa May in London on March 12 (picture alliance/AP Photo/T. Ireland)

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2019年3月：脱欧协议再次被否决

    接下来的数周，特雷莎·梅试图向欧盟提出修改脱欧协议中的爱尔兰边境保护措施，希望欧盟能保证英国在特定条件下，在爱尔兰与北爱尔兰之间不出现“硬边界”。但3月12日，英国议会以391票否决，242票赞成，再度否决了脱欧协议。欧盟领导人警告，议会的投票结果可能导致英国无协议“硬脱欧”。两日后，英国议员投票同意延后脱欧。

  • Brüssel Brexit-Gespräche | u.a. Theresa May, Premierministerin Großbritannien (picture-alliance/AP Photo/F. Augstein)

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2019年3月：第二次惨败后的延长赛

    欧盟同意对爱尔兰边境问题作出细项修改，但这仍不足以让英国议员让步。在英国下院投票延迟脱欧后，欧盟各国领导人提供了特雷莎·梅两个选择：若脱欧协议获得英国议会通过，脱欧日期可延长至5月22日，若英国议会再次否决协议，则将脱欧时限推迟至4月12日。如协议最终失败，特雷莎·梅可能会要求大幅延长时限。

  • Großbritannien London - Debatte zum Brexit | Theresa May (picture-alliance/AP Photo/House of Commons/M. Duffy)

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2019年3月：脱欧协议第三次遭否决

    3月29日原本是英国原定脱离欧盟的时间，而在这一天，英国议会下院第三次投票否决了梅首相的脱欧协议。此前，特蕾莎·梅曾表示为了要让与布鲁塞尔谈成的脱欧协议草案通过，愿意在通过后辞职。然而努力没有生效。在这次失败后，梅首相开始接近工党领袖科尔宾，希望寻求共识，这激怒了保守党内的强硬派。

  • Belgien Brexit-Gipfel in Brüssel (Reuters/S. Vera)

    结局仍然未定的脱欧“神剧”

    2019年4月：最晚万圣节

    欧盟与英国4月11日达成一致，将脱欧的最后期限延长至10月31日（也就是万圣节）。此延后将可让英国有更多时间与弹性去表决通过脱欧协议草案细节。如果脱欧协议得到通过，那么脱欧日期也可能更早。如果该协议在5月22日前还未通过，那么英国要参加欧洲议会选举。

    作者: Alexander Pearson


 

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