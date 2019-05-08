不谈了！英国工党退出脱欧谈判

（德国之声中文网）工党主席杰里米·科尔宾中断了与政府协调脱欧的谈判。科尔宾在致首相梅的信中写道，谈判已经走至最远，但他不认为能和梅首相达成一致。

与欧盟谈妥的退欧协议草案三次未能获得议会通过后，特雷莎·梅三月底开始寻求与工党对话，并宣布将于6月初以立法程序的方式在下院举行第四次投票。因在自己的党内缺少足够的支持，梅希望和科尔宾达成妥协。

科尔宾被认为有野心问鼎首相宝座。但今年一月，他对梅发起的不信任案未获议会通过。和保守党一样，工党内部在退欧问题上也一分为二。一派支持退欧，另一派反对退欧。许多工党成员要求重新举行脱欧公投，但另一些人则坚决反对。科尔宾本人则从中周旋，避免陷入派别之争。

首相梅现在也受到前所未有的压力。本周四，她刚刚同意无论退欧协议成功与否，都要在今夏拿出选出继任的时间表。前外交大臣、退欧强硬派鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）已公开表示将参选角逐下一任保守党领袖。他说，他"有很大胃口，帮助国家走上正确的道路。"

英国原定必须在3月29日脱欧。为避免出现"硬脱欧"，欧盟将达成协议的期限延长至10月底。

乐然/凝练（德新社、法新社、路透社）