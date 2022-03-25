「不设限」的中俄友谊 红线在哪里？

战争阴影下 中国与乌克兰的微妙关系

近两个月来，北京当局在乌克兰战争问题上一直努力展现中立姿态，同时又不放弃对俄罗斯的支持。事实上，中国与战争的另一方----乌克兰的态度同样十分暧昧。乌克兰在2017年就加入了中国的一带一路计划，战前双边贸易额规模高达每年190亿美元。