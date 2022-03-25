 「不设限」的中俄友谊 红线在哪里？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.05.2022

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时政风云

「不设限」的中俄友谊 红线在哪里？

从俄罗斯对乌克兰发动战争以来，北京始终拒绝谴责莫斯科的侵略行为。究竟普京采取什么样的行动才会触动北京的底线？中国是否有意将乌克兰战争在台湾如法炮制？带着这些问题，德国之声电视栏目Conflict Zone对话总部位于北京的全球化智库（CCG）高级研究员莫天安（Andy Mok）。

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