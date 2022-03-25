「不设限」的中俄友谊 红线在哪里？

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从俄罗斯对乌克兰发动战争以来，北京始终拒绝谴责莫斯科的侵略行为。究竟普京采取什么样的行动才会触动北京的底线？中国是否有意将乌克兰战争在台湾如法炮制？带着这些问题，德国之声电视栏目Conflict Zone对话总部位于北京的全球化智库（CCG）高级研究员莫天安（Andy Mok）。
印度总理莫迪下周将访问德国、丹麦和法国。他会因为印度在俄罗斯入侵乌克兰战争中的立场受到批评吗？
德国总理肖尔茨4月28日前往日本访问。“明镜在线”及《世界报》皆认为，肖尔茨一改过去德国总理访问亚洲会先前往北京的传统，选择日本作为首站，这是对北京发出的政治信号。
近两个月来，北京当局在乌克兰战争问题上一直努力展现中立姿态，同时又不放弃对俄罗斯的支持。事实上，中国与战争的另一方----乌克兰的态度同样十分暧昧。乌克兰在2017年就加入了中国的一带一路计划，战前双边贸易额规模高达每年190亿美元。
在国际象棋界，俄罗斯和乌克兰传统上关系密切。乌克兰战争使这一关系岌岌可危。国际象棋联合会宣布暂时开除俄罗斯和白俄罗斯国家队，其自身亦成为关注焦点。
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