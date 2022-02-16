不许穿和服？大理游客被围攻驱离引争议

（德国之声中文网）近日来中国社交媒体上一则有关和服的视频新闻引起讨论。据中文网络媒体报道，几天前一位年轻女游客在云南大理洱海边穿和服拍照，被景区工作人员制止，要求她与同伴离开。

从网上视频看，穿制服的工作人员对这几位游客说不允许他们停留拍照，还说"这里是中国"、 "丢你祖宗八辈的脸"。和服女子一行则称这是"道德绑架"。双方发生争执，围观路人中一名年长女性更是对几位年轻游客尾随叫骂，高喊"亡国奴"、"滚出大理"，招来路人的叫好声。

视频在社交媒体微博上引起热议。有人为几名年轻游客叫屈，认为"反应真的过于敏感极端了"；"如果不是特殊场地特殊情况的话，别人穿衣服拍个照应该没什么问题吧"；"不理解干嘛要把生活政治化"；"讨厌和接纳日本民族服饰包括其他文化都是个人自由"。

也有人质问"中国人为什么穿着侵略者的民族服饰在受侵略者肆虐的土地上拍照？"；"以和服为美去洱海边拍照就是一种不正确的价值观和审美观"；"在当年抗日战争打得非常激烈的云南大摇大摆的穿和服，一个个还这么理直气壮！"

如此“爱国”

讨论者也意识到，其实问题的关键是批评"三观不正"的引申结论--是否就可以在公共场所对"批评对象"采取强制措施？被驱赶的游客之一就质问穿制服者，中国法律"哪一条规定不可以穿和服？"。

官方控制的网络媒体也加入讨论，试图对舆情进行引导。搜狐新闻的一篇评论指出"爱国也需理性，也需讲规则"，"爱国切不可简单化"。

极目新闻援引武汉大学城市安全与社会管理研究中心副主任尚重生表示，对待和服应更有大国心态和民族胸襟，不应陷入狭隘民族主义，但同时认为，穿和服应注意时间和场合，"不应在敏感的时期和地点穿着和服，伤害中国人民的民族情感"。

极目新闻一篇题为"爱国不是宣泄戾气的理由"的评论指出："今天穿和服会被围攻，那么明天穿有带有动漫元素的衣服是不是也会被批评，开日本车去会不会被砸，用外国手机会不会被谴责，道德的苛责一旦开始，没有人能预知边界在何处，如何行事才安全，纵容这种打着爱国旗号、纯以个人喜好攻击他人的行为，最后只会人人自危。"

和服成众矢之的

但大多数评论分析都认为，有人反对穿日本和服，是"出于民族情感"，人们的反应"可以理解"。

2月14日，洱海生态廊道指挥部工作人员回应媒体称，没有任何规定不能拍照，相关部门已介入调查。2月15日，大理州洱海管理局工作人员回应称，涉事工作人员为外聘安保人员，争议举动系其"个人行为"。

在中国民族主义日趋高涨的背景下，民间对所谓"精日"的指责屡见不鲜。中国媒体也发现，近年来，有多起"和服事件"登上网络热搜。比如曾有女子穿和服在西湖拍照，也遭路人怒斥。

去年12月13日"南京大屠杀死难者公祭日"这一天，浙江嘉兴一名女子因身穿和服上街遭举报，受到警方训诫。有报道称该女子是当地一家茶艺馆店长，兼职网店模特，当日是应邀到另一家店铺，穿着和服前往拍摄。

（综合报道）

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