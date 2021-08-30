不许唱空中国？市场分析师“炸号”

（德国之声中文网）据路透社等媒体报导，交银国际研究部主管、市场分析师洪灏的微博和微信帐号目前均被停用。其微信号“洪灏的中国市场策略”已被停用，提示称“账户违反《互联网用户公众账号信息服务管理规定》，所有内容已被屏蔽”。他拥有大量粉丝的微博账户也在周六（4月30日）消失了，微博搜素显示“该用户不存在”。

针对路透社的相关问询，微信和微博目前没有立即回应。洪灏本人也没有回复路透社的置评请求。

目前，尚且不知洪灏的哪些言论导致账户遭到审查。香港《明报》报导指出，洪灏近期发布过一些看淡市场的看法。这位市场分析师曾在3月预测上证指数可能会跌破3000点。

这个预测是准确的。4月25日，中国A股全线走低，三大指数均跌幅明显，上证指数更是在时隔近两年后跌破了3000点。

今年以来，中国股市是世界上表现最差市场之一。在疫情封控、俄乌战争等多重压力，中国经济和金融市场都面临严峻挑战。

洪灏此前也曾发帖，其中将在美国上市的中国公司的溃败归因于中国对科技公司的打击，而不是美国的审计规则。他警告如果市场对中概股的信心骤降，可能会出现资本外逃。

2021年的中国科技企业：内外交困 反垄断和数据安全 自2020年底以来，北京以反垄断和保障数据安全等为由加大了对中国科技公司的监管力度。除了被点名批评和约谈，许多科技企业都受到不同程度的罚款。经历了20年宽松管制下蓬勃发展的中国互联网行业由此深受重创。

2021年的中国科技企业：内外交困 常见特征 有专家注意到，受管制的企业大多是有能力收集大量用户信息，取得市场中绝对优势地位的平台类企业。德国波恩大学全球科技政策教授、中国问题专家梅飞虎（Maximilian Mayer）曾向德国之声分析：“这场运动的目的是加强对大型互联网企业及其数据处理方式的监管。”

2021年的中国科技企业：内外交困 科技股受创 在监管政策收紧的情况下，中国科技公司市值不断缩水，从而加剧了市场对中国这个世界第二大经济体增长放缓的担忧，投资者的情绪普遍受到影响。

2021年的中国科技企业：内外交困 科技“大佬”跌下神坛 不仅科技公司遭遇重创，这些公司的创始人自身也感受到了政府重拳的力量。首当其冲的是是阿里巴巴创始人马云。2020十月下旬马云高调抨击中国金融监管制度。不久后，阿里巴巴的金融业务——蚂蚁集团的上市计划被中国监管机构叫停。马云随之淡出公众视野。

2021年的中国科技企业：内外交困 财富再分配 中国国家领导人习近平提出“共同富裕”的目标，中国科技业巨头们纷纷表态全力支持，例如，腾讯及阿里巴巴将分别投资500亿和1000亿元助力“共同富裕”。外界分析，中国政府利用打压行动来推动科技巨头与员工和消费者分享其财富，缩小在政治上比较敏感的贫富差距。

2021年的中国科技企业：内外交困 双重压力 在中国勒紧“网络安全”缰绳、美国高举“外国公司问责法”的双重压力下，今年6月底才登陆纽交所的中国网约车巨滴滴出行不久前正式宣布“退美赴港”，打响大型中国互联网公司从美股退市的第一枪。总而言之，想在美国上市的中国公司一方面要面对中国监管机构严格审查，另一方面还要面临美国方面更严谨的风险披露要求。

2021年的中国科技企业：内外交困 遭美国封堵 “软科技”企业遭遇中国监管的同时，华为和大疆等“硬科技”企业则受到更多来自国外的限制。多年以来，美国不仅致力于在本国国内根除华为等中国设备，也试图说服其它国家不要选购相关设备。《安全设备法案》(Secure Equipment Act)是美国政府为打击中国电信和科技公司所做出的最新动作之一。

2021年的中国科技企业：内外交困 连出重拳 美国收紧对中国科技企业限制的另一个例子是：将中国人工智能巨头商汤科技列入一份投资黑名单，美国政府称该名单上的公司为中国的军事发展提供支持。本周，美国财政部再将多家中国公司列入实体清单，其中包括全球最大的商用无人机制造商大疆创新以及多个生物技术公司，并严禁对名单上的公司进行投资和出口技术。



另外，他的推特账户3月31日写道：“Shanghai: zero movement, zero GDP.” （上海：清零运动，清零GDP。）当时，上海正处于严格的防疫封锁状态。

路透社的报导指出，在中国，市场分析师和评论员对于市场和中国经济的负面评论往往会遭遇审查。而2022年对于中国而言，是政治意味浓厚的一年。中国领导人习近平预计将在秋天的二十大上寻求第三任期。

“这个世界好荒谬啊”

洪灏社媒帐号被停用，引起了公众舆论的关注，一些网友也对此表达了自己的看法。“洪灏被封了，ridiculous”、“捂嘴的年代”、“脚疼捂嘴”、“太可怕了，现在是一言不合就禁言”、“这个世界好荒谬啊”，人们这样评价道。

网友“深圳张逸轩”发微博称：“洪灏全平台被销号，封杀！我们国家经济稳中向好！要相信中国经济的韧性和中国人民的勤劳！ ” 另一位“shanzy成赞”配合“哭笑不得”的表情说：“以后只能唱多了，股市只涨不跌了”。

一位关注洪灏“炸号”的网友表示特意去翻了一下洪灏的公众号，上面发的最后三篇文章是：“1、警惕资本外逃，2、收益率曲线倒挂、3、中概股真正的担忧。”这位网友说：“评价和评审某一个观点。并不是看这个观点在今天正确与否。而是取得观点的论证过程原则、模型、数据和方法。没有人可以一直赢……。”

还有网友在5月1日发微博说：“王思聪被禁言，洪灏被销号，剩下一波伪君子和真小人在平台上说着违心的话，赚着黑心的钱，误导着大众，影响民智的开启，拖累民族的崛起。民强则国强，民弱则国亡。”

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