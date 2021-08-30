不许唱空中国？市场分析师“炸号”

在中国股市因为封控措施和俄乌战争跌至低点之际，分析师洪灏的社媒帐号近日被停止使用。他此前曾发表过一些看淡市场的表态，例如预测沪指会跌破3000点。微博网友们表示，“这太荒谬了”，“以后只能唱多了”。
（德国之声中文网）据路透社等媒体报导，交银国际研究部主管、市场分析师洪灏的微博和微信帐号目前均被停用。其微信号“洪灏的中国市场策略”已被停用，提示称“账户违反《互联网用户公众账号信息服务管理规定》，所有内容已被屏蔽”。他拥有大量粉丝的微博账户也在周六（4月30日）消失了，微博搜素显示“该用户不存在”。
针对路透社的相关问询，微信和微博目前没有立即回应。洪灏本人也没有回复路透社的置评请求。
目前，尚且不知洪灏的哪些言论导致账户遭到审查。香港《明报》报导指出，洪灏近期发布过一些看淡市场的看法。这位市场分析师曾在3月预测上证指数可能会跌破3000点。
这个预测是准确的。4月25日，中国A股全线走低，三大指数均跌幅明显，上证指数更是在时隔近两年后跌破了3000点。
今年以来，中国股市是世界上表现最差市场之一。在疫情封控、俄乌战争等多重压力，中国经济和金融市场都面临严峻挑战。
洪灏此前也曾发帖，其中将在美国上市的中国公司的溃败归因于中国对科技公司的打击，而不是美国的审计规则。他警告如果市场对中概股的信心骤降，可能会出现资本外逃。
另外，他的推特账户3月31日写道：“Shanghai: zero movement, zero GDP.” （上海：清零运动，清零GDP。）当时，上海正处于严格的防疫封锁状态。
路透社的报导指出，在中国，市场分析师和评论员对于市场和中国经济的负面评论往往会遭遇审查。而2022年对于中国而言，是政治意味浓厚的一年。中国领导人习近平预计将在秋天的二十大上寻求第三任期。
洪灏社媒帐号被停用，引起了公众舆论的关注，一些网友也对此表达了自己的看法。“洪灏被封了，ridiculous”、“捂嘴的年代”、“脚疼捂嘴”、“太可怕了，现在是一言不合就禁言”、“这个世界好荒谬啊”，人们这样评价道。
网友“深圳张逸轩”发微博称：“洪灏全平台被销号，封杀！我们国家经济稳中向好！要相信中国经济的韧性和中国人民的勤劳！ ” 另一位“shanzy成赞”配合“哭笑不得”的表情说：“以后只能唱多了，股市只涨不跌了”。
一位关注洪灏“炸号”的网友表示特意去翻了一下洪灏的公众号，上面发的最后三篇文章是：“1、警惕资本外逃，2、收益率曲线倒挂、3、中概股真正的担忧。”这位网友说：“评价和评审某一个观点。并不是看这个观点在今天正确与否。而是取得观点的论证过程原则、模型、数据和方法。没有人可以一直赢……。”
还有网友在5月1日发微博说：“王思聪被禁言，洪灏被销号，剩下一波伪君子和真小人在平台上说着违心的话，赚着黑心的钱，误导着大众，影响民智的开启，拖累民族的崛起。民强则国强，民弱则国亡。”
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