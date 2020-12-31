不见天日熬40天: 充满争议的山洞实验

(德国之声中文网) 从3月14日起，15名志愿者就被关在法国西南部的一个山洞里。他们没有手机，也没有手表，更没有自然光。他们要在与世隔绝的环境里生活40天。事实上，他们现在并不清楚已经度过了多少天。这也正是此项名为"深度时间"实验的目的：研究失去时间与空间感知时的生理与心理变化。

科研团队预先在只有人造光源的山洞内存放了4吨的生活物资。整个山洞被分隔为睡眠、起居、地形研究共三个区域。除了不见天日，志愿者的生活们只能用"清苦"来形容：洞内的温度恒定在12摄氏度左右，相对湿度则达到95%。而且，用于照明以及烹饪的电力，并非来自洞外的输电网或者事先运入的电池，而是完全依靠志愿者的人力驱动一台小型发电机。饮水问题也需要他们自己解决，好在山洞里有一口天然水井，他们"只需要"从45米深的水井内自行取水即可。

发起这项实验的是法国"人类适应研究所"(Human Adaption Institute)的创办人科罗特(Christian Clot)。他在新冠疫情封锁期间意识到，随着原有生活节奏被改变，人们对时间的感知也发生了变化。科罗特认为，有必要研究丧失时间感知对人体生理与心理的影响，这对将来的长期太空旅行至关重要。此外，在大洋深处进行战备值班的核潜艇艇员、在极地科考站越冬的科研人员，也同样面临缺乏自然光照明的问题。

这项实验在伦理上也存在争议，一些学者担心，志愿者的身心健康有可能遭受重大损害。为此，志愿者身上佩戴了多枚传感器，不断地将新陈代谢、循环系统机能、睡眠状态等各项身体指标传输到洞外，供医生以及心理学家实时监测。志愿者还会不定期地被突然要求进行注意力集中能力、平衡能力、身体协调能力等测试。

实验发起人科罗特自己也是志愿者之一。除了他之外，还有7名男性和7名女性志愿者参加了实验，年龄分布在27岁到50岁之间。志愿者各自的人生履历差别非常大，大家拥有的技能也不尽相同。他们的本职包括：护士、麻醉医生、生物学家、心理动作能力诊疗师、司法调解员、地质学家、户外探险导游、经济分析师、数学教师、企业家、电缆敷设工、神经科学家、珠宝商，还有一人则是失业人员。

当科学家把自己当作实验小鼠 戴维爵士的笑气聚会 科学上新知的获得和私人享受有时候可以同时发生。例如英国化学家汉弗里·戴维爵士（Sir Humphry Davy）曾使用一氧化二氮，俗称笑气做实验。通过在自身上使用，戴维爵士发现，笑气具有麻醉作用，使病人的痛感消除。

当科学家把自己当作实验小鼠 紫外线的发现 1801年，德国物理学家里特（Johann Wilhelm Ritter）发现了紫外线的存在。一年后他还发明了世界上第一个蓄电池。除此之外，里特还对电击术很感兴趣。电击术是利用电击引起肌肉收缩。里特33岁就去世了，也是因为他用电击术自虐身体的缘故。

当科学家把自己当作实验小鼠 "嗑药"的弗洛伊德 西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)是奥地利著名的心理学家和精神分析学家。他开创的精神分析法直到今天都仍被延用并在学界受到讨论。很少有人知道，弗洛伊德在维也纳医院当医生的时候，曾经研究过可卡因的功效。根据公开的信件内容显示，弗洛伊德曾长期且大量地服用可卡因。

当科学家把自己当作实验小鼠 以身殉业 1900年9月8日，美国生理及细菌学家拉齐尔(Jesse Lazear)在寄给妻子的信中写道：“我相信，我找到黄热病的致病病因了。”拉齐尔生前曾专门研究疟疾和黄热病。他在古巴研究昆虫的时候，故意让蚊子在自己手臂上叮咬，最终发现蚊子可以传播黄热病。但是他自己最终却因感染上黄热病而病逝。去世时只有34岁。拉齐尔是一位以身殉其医学事业的典范。

当科学家把自己当作实验小鼠 全世界最快的男人 约翰·保罗·斯塔普(John Paul Stapp)被称作全世界最快的男人。他用自己的身体为人体负加速度方面的研究做出了卓越的贡献。在实验中他曾使用过4只火箭助推器大约6000磅的推力来加速他的“坐骑”，达到了每小时1000公里的速度，并在1.4秒内完全刹住。

当科学家把自己当作实验小鼠 心脏导管发明人 沃纳·福斯曼（Werner Forßmann）是德国一位外科医生。这名德国外科医生决心要证明，一根长而灵活的导管可以安全地从臂弯处插入心脏。尽管他的上级领导明令禁止这项试验，他还是在1929年偷偷地在自己身上做了尝试。可以说他是心脏导管的发明人。1956年他与另外两名科学家一起为他们“发明心脏导管术和发现循环系统的病态变化”而被授予诺贝尔生理学或医学奖。

当科学家把自己当作实验小鼠 死后殊荣 加拿大免疫学家拉尔夫·斯坦曼（Ralph Steinman）生前患有胰腺癌，他在为自己治疗的过程中找到一种免疫疗法。这种疗法虽然无法治愈胰腺癌，但是却可以延长患者的生命。2011年9月30日斯坦曼病逝。几天后，诺贝尔奖委员会宣布授予他诺贝尔生理学或医学奖。斯坦曼成为50年来首位在去世后仍获诺贝尔奖殊荣的学者。 作者: Julia Vergin



并不美好的过往实验

批评人士认为，尽管有医学专业人士不断监测、实验也接受了伦理委员会的审核，这些志愿者仍将面临严重的、与实验收益不成比例的心理损害风险。批评人士的担心不无道理：在此之前，曾经有过两次相似的实验。

1962年，法国地质学家西弗里(Michel Siffre)在没有手表的情况下，于一座温度恒定在0摄氏度左右、相对湿度100%的山洞里度过了两个月。西弗里出现了严重的背部疼痛、严重抑郁等症状。他在日记里写道："神呐，我怎么会想出这么个主意？"第58天时，他被带离了山洞，当时他自己以为才过去了25天。此时他的昼夜节律已经被拉长到了48小时：西弗里清醒36小时，然后睡12小时。

美国宇航总局(NASA)对西弗里的实验很感兴趣，毕竟在太空中的宇航员也无法以太阳的东升西落作为时间参照。于是，NASA说法西弗里再进行一次为期6个月的实验。1972年，时年33岁的西弗里又在一座山洞里度过了205天。但是这第二次实验可以说是全面失控。

实验开始三个月之后，西弗里出现了惊恐失措、严重抑郁、失忆等症状，他一度产生了自杀的念头。西弗里甚至还想故意折断腿骨，从而"在不损害身为科学家的荣誉的前提下"制造提前结束实验的借口。不过最终他还是待足了205天。

即便在实验结束后的数月，他依然面临抑郁症、昏睡症、眼疾、严重记忆缺失等困扰。

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