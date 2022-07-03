 不要开枪！俄罗斯-乌克兰摄影展 | 所有节目 | DW | 17.07.2022

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文化经纬

不要开枪！俄罗斯-乌克兰摄影展

德国弗伦斯堡博物馆举办摄影展，介绍乌克兰日常生活。作品由两位获奖摄影师提供：俄罗斯人维谢米尔斯基（Dmitry Vyshemirsky）和乌克兰人科辛（Yuriy Kosin）。

  • Eine gestürzte Lenin-Statue liegt auf der Ladefläche eines Lastwagens. Eine Bäuerin fährt auf ihrem Fahrrad vorbei, sie trägt eine Hacke und eine Tasche mit frisch geernteten Früchten.

    再见列宁！

    策展人弗尔（Michael Fuhr）表示，科辛的这件作品是他的最爱。照片上，带一把长柄镰刀的一农妇骑车经过一辆卡车，车厢内，横梗一座用绳子捆住的被拆下的列宁雕像。农夫显然刚从地里回来，挂在车把上的蓝色大口袋里装着刚收来的庄稼。

  • Ein Schwarzweiß-Foto zeigt eine Marschkapelle auf den Straßen von Kaliningrad.

    加里宁格街道一景

    维舍米尔斯基的这张照片上，加里宁格勒一游行乐队正在为表演做准备。这块俄罗斯飞地位于波兰和立陶宛之间，是这位摄影师的故乡。

  • Schwarz-weiß-Foto eines jungen Mannes und einer jungen Frau, die vor einer Hausruine sitzen.

    分裂的遗产

    在《原谅我，加里宁格勒》 系列中，维舍米尔斯基探索了该地区的文化多样性和复杂历史。从17世纪直到1946年，该地属于德国，名为“柯尼斯堡 ” （德文：Königsberg）。

  • Demonstrierende halten eine riesige, blaugelbe ukrainische Fahne.

    在柏林的抗议活动

    今年2月24日，俄罗斯入侵乌克兰，在全球范围引发反战抗议浪潮。维舍米尔斯基拍摄的这张照片3月份摄于柏林，显示示威者以一面巨大的乌克兰国旗表达对该国人民的声援。

  • Kinder spielen vor einem Haus

    孩子们嬉戏

    维舍米尔斯基摄下孩子们在一所房子前玩耍的情景。他说自己是“持俄罗斯护照的乌克兰人”。他一家在俄罗斯出生，遭受政治迫害，被迫迁徙。最终，全家在加里宁格勒定居。

  • Jungen springen in einen Fluss.

    水中的夏天

    科辛的这幅作品上，一群男孩儿在河中玩耍，反映2022年2月24日俄国人入侵乌克兰之前乌克兰儿童的正常生活。战争伊始，俄军就轰炸了他的家乡伊尔平（Irpin），不久，科辛徒步逃往基辅，最后来到波兰边境城市克拉科夫（Krakau）。

  • Die Nahaufnahme eines Gesichts, bei dem der Mund von einem Schal, die Stirn von einem Helm verdeckt ist.

    处于战火中的国家——2014年以来

    逃难途中，科辛只带了所能携带的东西，包括一个图片硬盘。尽管本图主题并不新颖，但它代表了饱受战争摧残的乌克兰今天的现实。弗伦斯堡博物馆 “不要开枪！”（PHOTO no SHOOTING!）摄影展上，还将展出科辛和维谢米尔斯基的更多摄影作品，展期至2022年10月23日。


  • Eine gestürzte Lenin-Statue liegt auf der Ladefläche eines Lastwagens. Eine Bäuerin fährt auf ihrem Fahrrad vorbei, sie trägt eine Hacke und eine Tasche mit frisch geernteten Früchten.

    再见列宁！

    策展人弗尔（Michael Fuhr）表示，科辛的这件作品是他的最爱。照片上，带一把长柄镰刀的一农妇骑车经过一辆卡车，车厢内，横梗一座用绳子捆住的被拆下的列宁雕像。农夫显然刚从地里回来，挂在车把上的蓝色大口袋里装着刚收来的庄稼。

  • Ein Schwarzweiß-Foto zeigt eine Marschkapelle auf den Straßen von Kaliningrad.

    加里宁格街道一景

    维舍米尔斯基的这张照片上，加里宁格勒一游行乐队正在为表演做准备。这块俄罗斯飞地位于波兰和立陶宛之间，是这位摄影师的故乡。

  • Schwarz-weiß-Foto eines jungen Mannes und einer jungen Frau, die vor einer Hausruine sitzen.

    分裂的遗产

    在《原谅我，加里宁格勒》 系列中，维舍米尔斯基探索了该地区的文化多样性和复杂历史。从17世纪直到1946年，该地属于德国，名为“柯尼斯堡 ” （德文：Königsberg）。

  • Demonstrierende halten eine riesige, blaugelbe ukrainische Fahne.

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  • Kinder spielen vor einem Haus

    孩子们嬉戏

    维舍米尔斯基摄下孩子们在一所房子前玩耍的情景。他说自己是“持俄罗斯护照的乌克兰人”。他一家在俄罗斯出生，遭受政治迫害，被迫迁徙。最终，全家在加里宁格勒定居。

  • Jungen springen in einen Fluss.

    水中的夏天

    科辛的这幅作品上，一群男孩儿在河中玩耍，反映2022年2月24日俄国人入侵乌克兰之前乌克兰儿童的正常生活。战争伊始，俄军就轰炸了他的家乡伊尔平（Irpin），不久，科辛徒步逃往基辅，最后来到波兰边境城市克拉科夫（Krakau）。

  • Die Nahaufnahme eines Gesichts, bei dem der Mund von einem Schal, die Stirn von einem Helm verdeckt ist.

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