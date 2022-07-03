不要开枪！俄罗斯-乌克兰摄影展

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
德国弗伦斯堡博物馆举办摄影展，介绍乌克兰日常生活。作品由两位获奖摄影师提供：俄罗斯人维谢米尔斯基（Dmitry Vyshemirsky）和乌克兰人科辛（Yuriy Kosin）。
策展人弗尔（Michael Fuhr）表示，科辛的这件作品是他的最爱。照片上，带一把长柄镰刀的一农妇骑车经过一辆卡车，车厢内，横梗一座用绳子捆住的被拆下的列宁雕像。农夫显然刚从地里回来，挂在车把上的蓝色大口袋里装着刚收来的庄稼。
维舍米尔斯基的这张照片上，加里宁格勒一游行乐队正在为表演做准备。这块俄罗斯飞地位于波兰和立陶宛之间，是这位摄影师的故乡。
在《原谅我，加里宁格勒》 系列中，维舍米尔斯基探索了该地区的文化多样性和复杂历史。从17世纪直到1946年，该地属于德国，名为“柯尼斯堡 ” （德文：Königsberg）。
今年2月24日，俄罗斯入侵乌克兰，在全球范围引发反战抗议浪潮。维舍米尔斯基拍摄的这张照片3月份摄于柏林，显示示威者以一面巨大的乌克兰国旗表达对该国人民的声援。
维舍米尔斯基摄下孩子们在一所房子前玩耍的情景。他说自己是“持俄罗斯护照的乌克兰人”。他一家在俄罗斯出生，遭受政治迫害，被迫迁徙。最终，全家在加里宁格勒定居。
科辛的这幅作品上，一群男孩儿在河中玩耍，反映2022年2月24日俄国人入侵乌克兰之前乌克兰儿童的正常生活。战争伊始，俄军就轰炸了他的家乡伊尔平（Irpin），不久，科辛徒步逃往基辅，最后来到波兰边境城市克拉科夫（Krakau）。
逃难途中，科辛只带了所能携带的东西，包括一个图片硬盘。尽管本图主题并不新颖，但它代表了饱受战争摧残的乌克兰今天的现实。弗伦斯堡博物馆 “不要开枪！”（PHOTO no SHOOTING!）摄影展上，还将展出科辛和维谢米尔斯基的更多摄影作品，展期至2022年10月23日。
在俄军血腥袭击乌克兰城市文尼察的第二天，基辅政府称，乌克兰各地受到俄军导弹袭击，在第聂伯罗、克雷门楚克和敖德萨地区都发生爆炸事件。与此同时，乌克兰总统泽连斯基表示，这次侵略战争会重创俄罗斯公民社会，数代人将“灵魂残缺”。
根据7月15日公布的一项民调结果，70%的德国人愿意继续支持乌克兰，即使这意味着能源价格上涨；22%的人持反对态度，以期能源价格回落。此外，另一项民调显示，51%的受访德国人认为，制裁给德国带来的伤害目前大于对俄罗斯。
国际社会在瑞士卢加诺（ Lugano ）会议上作出众多承诺，会议的宗旨是，战后的乌克兰应变得更美好、更数字化，更绿色。会议的唯一缺陷是，尚无具体的财政落实方案。
美国获取的情报显示，伊朗计划对俄罗斯提供军援。乌克兰首富表示，愿将部分资产上缴国家。泽连斯基批评加拿大为北溪一号涡轮机放行。请看有关俄乌战争的最新要闻。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版