不良饮食习惯可能会影响认知能力

(德国之声中文网)近期,巴西针对 10775 名男性和女性参与者进行了一项关于所谓超加工食品的研究。其中一项研究结果表明,相关人群的认知能力下降程度比相对较少食用这类产品的人群高出 28%。

超加工食品,即所谓的UPS(Ultraproceeded Foods),包括软饮料、零食和包装烘焙食品、含糖量高的谷物,以及通常只需加热的半成品。

近年来,巴西的肥胖人群数量显着增加。在20岁及以上的巴西成年人中,这一数字在2003年至2019年间从12.2%增加到26.8%。

超加工食品造成的肥胖问题在美国和英国尤为明显。再这两个国家,超加工食品在食品总构成中的比例超过 50%。仅就这点就足以引发令人担忧的健康后果。巴西的这项研究结果去年12月初发表于《美国医学会神经病学杂志》( JAMA Neurology ) 。

营养对我们的认知健康很重要

然而,一些专家却认为,该研究不足以明确证明其健康后果。“这项研究仅显示了超加工食品的消费与认知能力下降之间的关联。”英国阿斯顿大学的营养学家杜安·梅勒(Duane Mellor)并没有参与这项研究。他认为:“问题是,这些只是观察数据,所以只能证明其有关联性,但不能证明因果关系。”

梅勒说,关于超加工食品的负面影响和科学背景人们已经了解了很多。然而,现在很难说这些食物是否比高脂肪、高盐和高糖的膳食更糟糕。

认知能力下降涉及许多因素。因此,梅勒认为,情况可能是这样的:那些超加工食品在饮食结构中占比高的人,他们摄入如蔬菜、水果、坚果、种籽和豆类等健康食物也较少。这样的话,其饮食显然是不均衡的。

认知能力包括注意力、记忆力、学习能力、创造力、想象力和意志等,其退化也可能是由许多其他因素造成的,例如运动太少、吸烟、酗酒、心血管和代谢疾病等。

不良饮食是许多健康问题的根源

尽管对个别研究意见不一,但像梅勒这样的医学营养专家却一致认为,膳食是影响全世界人类健康的两个最大风险因素之一。有证据明确表明,目前肥胖是比饥饿更严重的全球性问题。

高脂肪、高糖和高盐的食物——无论是否经过超加工——都与肥胖、心血管疾病、癌症和全因死亡率(即所有死因的死亡率)的提高有关。

全球农业和粮食系统营养小组(The Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition)是一个研究营养问题的独立专家组。他们近期发布的一份报告显示,发展中国家的加工食品的销售和消费增长特别快,因此这些国家的人们在未来几年将面临的风险也特别高。

非洲和亚洲90%以上的儿童营养不良。但根据联合国儿童基金会2019年的年度报告 ,全球近四分之三的超重儿童也生活在该地区。

健康饮食通常很简单

研究表明,健康的饮食方式,如地中海膳食,有助于抑制认知能力下降并降低罹患心血管疾病的风险。地中海膳食主要包括多吃新鲜食物,少吃高脂肪、高糖和高盐的加工食品。

梅勒建议:“尝试摄入简单多样的膳食,以蔬菜、坚果、豆类、种子、水果以及全谷物为主,仅摄入少量的奶制品和肉类”。另外,无论从什么开始,健康饮食永远不算太迟。

如何吃出聪明的大脑?

© 2023年德国之声版权声明:本文所有内容受到著作权法保护,如无德国之声特别授权,不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿,并受到刑事追究。