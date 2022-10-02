 不良饮食习惯可能会影响认知能力 | 科技环境 | DW | 22.01.2023

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科技环境

不良饮食习惯可能会影响认知能力

两个甜甜圈或半张冷冻披萨含有 400 至 500 千卡的热量。一项研究结果显示，如果我们每天吃这么多快餐，认知能力将会降低。

我们仍在消费过多不健康的快餐。

我们仍在消费过多不健康的快餐。

（德国之声中文网）近期，巴西针对 10775 名男性和女性参与者进行了一项关于所谓超加工食品的研究。其中一项研究结果表明，相关人群的认知能力下降程度比相对较少食用这类产品的人群高出 28%。

超加工食品，即所谓的UPS（Ultraproceeded Foods），包括软饮料、零食和包装烘焙食品、含糖量高的谷物，以及通常只需加热的半成品。

近年来，巴西的肥胖人群数量显着增加。在20岁及以上的巴西成年人中，这一数字在2003年至2019年间从12.2%增加到26.8%。 

超加工食品造成的肥胖问题在美国和英国尤为明显。再这两个国家，超加工食品在食品总构成中的比例超过 50%。仅就这点就足以引发令人担忧的健康后果。巴西的这项研究结果去年12月初发表于《美国医学会神经病学杂志》( JAMA Neurology ) 。

营养对我们的认知健康很重要

然而，一些专家却认为，该研究不足以明确证明其健康后果。“这项研究仅显示了超加工食品的消费与认知能力下降之间的关联。”英国阿斯顿大学的营养学家杜安·梅勒（Duane Mellor）并没有参与这项研究。他认为：“问题是，这些只是观察数据，所以只能证明其有关联性，但不能证明因果关系。”

梅勒说，关于超加工食品的负面影响和科学背景人们已经了解了很多。然而，现在很难说这些食物是否比高脂肪、高盐和高糖的膳食更糟糕。

认知能力下降涉及许多因素。因此，梅勒认为，情况可能是这样的：那些超加工食品在饮食结构中占比高的人，他们摄入如蔬菜、水果、坚果、种籽和豆类等健康食物也较少。这样的话，其饮食显然是不均衡的。 

认知能力包括注意力、记忆力、学习能力、创造力、想象力和意志等，其退化也可能是由许多其他因素造成的，例如运动太少、吸烟、酗酒、心血管和代谢疾病等。

在超市里，光是糖果就令人眼花缭乱。

在超市里，光是糖果就令人眼花缭乱。

不良饮食是许多健康问题的根源

尽管对个别研究意见不一，但像梅勒这样的医学营养专家却一致认为，膳食是影响全世界人类健康的两个最大风险因素之一。有证据明确表明，目前肥胖是比饥饿更严重的全球性问题。

高脂肪、高糖和高盐的食物——无论是否经过超加工——都与肥胖、心血管疾病、癌症和全因死亡率（即所有死因的死亡率）的提高有关。

全球农业和粮食系统营养小组（The Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition）是一个研究营养问题的独立专家组。他们近期发布的一份报告显示，发展中国家的加工食品的销售和消费增长特别快，因此这些国家的人们在未来几年将面临的风险也特别高。

非洲和亚洲90%以上的儿童营养不良。但根据联合国儿童基金会2019年的年度报告 ，全球近四分之三的超重儿童也生活在该地区。

健康饮食通常很简单

研究表明，健康的饮食方式，如地中海膳食，有助于抑制认知能力下降并降低罹患心血管疾病的风险。地中海膳食主要包括多吃新鲜食物，少吃高脂肪、高糖和高盐的加工食品。

梅勒建议：“尝试摄入简单多样的膳食，以蔬菜、坚果、豆类、种子、水果以及全谷物为主，仅摄入少量的奶制品和肉类”。另外，无论从什么开始，健康饮食永远不算太迟。

如何吃出聪明的大脑？

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