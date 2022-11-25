“不自由和穷”全占了？中国多地防疫引发民怨

（德国之声中文网）根据中国官方通报的数据，11月25日一天全国共报告新增新冠病毒感染病例34909例，其中包括新冠肺炎本土确诊病例3405例和本土无症状感染者31504例。这一数字再次刷新了中国自新冠疫情全球大流行以来的最高单日新增感染人数。

这一数字从国际比较来看并不算高，但是在仍然坚持严格防疫政策的中国，感染人数的激增已经在多地引发了封城以及类似的防控措施。在乌鲁木齐一处住宅楼周四发生火灾并造成伤亡之后，不少民众走上街头抗议当局的严格封控政策。

北京朝阳区一个被封控的小区

据路透社报道，距离乌鲁木齐2700多公里的首都北京，也发生了一些小规模的抗议活动，处在被封控区域的民众与限制其行动自由的地方官员对峙，其中有一些居民成功地迫使防疫部门提前解除了对他们的封控。

一位名叫Sean Li的北京居民表示：“乌鲁木齐的那场大火让全国人都愤怒了。”他所居住小区“柏林爱乐”的居民对当地主管官员进行了抗议，并且说服对方在周五取消了原本要将小区封控起来的计划。相关的谈判视频被放到了社交媒体上。

Sean Li表示，居民发现有防疫人员在门外设置障碍，得知了封控计划，从而采取抗议行动。“（乌鲁木齐）那样的悲剧也有可能发生在我们中任何人的身上”，他说。

根据路透社对居民发布到社交媒体上的帖文的统计，到周六晚，至少还有10个小区也在居民抱怨抗议之后，取消了封控计划。北京市政府未立即回复路透社记者就相关情况发出的置评请求。

“中国经济总量的超过五分之一被封控”

除了北京之外，在广州、重庆等大城市，也有大量民众的行动受限制。德新社报道指出，在北京大量餐馆、商场和学校关闭、只有超市营业的情况下，开始出现民众恐慌性采购生活物资的现象。

各地封控措施给经济造成了巨大的负面影响。本周早些时候，日本投行野村证券估计，中国经济产能的五分之一以上目前处于封控状态，而这一比例是10月份的差不多两倍。

富士康冲突折射中国“清零”困境

在中共二十大闭幕之后，外界曾一度希望中国放松防疫管控，官方在11月11日推出的所谓“进一步优化防控工作”的“20条”也引发广泛关注。然而随着新增感染数字的不断攀升，各地政府还是采取了严格的防疫措施，包括每日进行全员核酸检测、只要出现零星感染病例就对整个居民区实施封控等等。在乌鲁木齐大火发生之前，富士康郑州园区发生的暴力事件，广州海珠疫情封控区域民众集体掀翻围栏并与防疫人员发生冲突等，也都折射出民众对于旷日持久的“清零”防疫政策的不满。

各种反对“清零”、呼吁解封的帖文也在中文社交媒体上广为流传。比如一个被称作“重庆超人哥”的视频就一度爆火，这名男子站在围栏路障后面高喊：“我们曾经有篇课文入选过我们的教材，上面说过六个字——不自由毋宁死！……这个世界只有一种病，它叫不自由和穷。我们现在全占了！”他还说，之所以政府继续坚持现在的防疫政策，是不愿意承认之前错了。视频显示这名“超人哥”后来被警方强制带走。

周五，中国央行宣布将金融机构存款准备金率下调0.25个百分点，这是今年的第二次“降准”，目的是增加金融市场上的流动性。经济研究机构凯投宏观（Capital Economics）的分析师Mark Williams指出，未来几周中国经济和医疗系统可能将面对自疫情初期以来最糟糕的情况，因为遏制当前疫情的努力将在多地引发更多的局部封锁，而这也将进一步抑制经济活动。



（德新社、路透社等）

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