不能输给中国：美国采取了哪些限制措施？
美国视中国为最大的竞争对手，国会两党在对华政策上保持高度一致，均表示不能输给中国。拜登政府出于国家安全以及经贸利益出台了一系列限制政策与措施。
10年内禁止在华投资半导体
2022年8月9日，美国总统拜登签署《2022年芯片和科技法案》。该法案包括对芯片行业527亿美元的补贴、对半导体和设备制造25%的投资税收抵免等扶持政策。其最受瞩目的条款之一是，禁止获得联邦资金的公司在中国生产先进制程芯片，期限为10年，违反禁令的公司，需要全额退还联邦补助款。换言之，拿了美国政府补贴的资金，10年内不能在中国投资半导体产业。
禁止对华出口尖端芯片
2022年10月7日，美国商务部工业和安全局（Bureau of Industry and Security， “BIS”）公布《出口管制条例》（EAR），一年后再度收紧，尤其针对向中国出口高性能芯片和半导体制造相关事宜。重点管控的目标是被用于数据中心的尖端芯片以及用于训练AI的大模型芯片。美国商务部将逐案调查酌情发放出口许可证。这一背景下，2023年10月美国禁止了英伟达（Nvidia）向中国输出先进芯片。
要求盟国配合限制出口芯片制造设备
2022年10月美国宣布对芯片制造设备的对华出口实施新的限制。此后荷兰的阿斯麦（ASML）和日本的东京电子（Tokyo Electron）跟进宣布配合美国的限制政策。这些国家如果不严格控制对华出口，华府会动用《外国直接产品规则（FDPR）》全面阻止相关产品的销售。此前的2022年8月，所有美国设备制造商都收到了商务部的信函，通知他们不要向中国供应用于14纳米或以下芯片制造的设备。
钢铝关税25%
2024年5月14日，拜登总统宣布，对战略性行业加征关税，这些行业包括钢铁和铝。华府启动《贸易法》第301条款，从2024年开始对钢铁和铝产品的关税从目前的0% - 7.5%提高至25%。
半导体关税50%、电动车100%
白宫划定的战略性行业也包括半导体、电动车以及太阳能产品。半导体产品的关税将于2025年从25%提高至50%。电动汽车的关税将于2024年从25%提高至100%。锂电池以及电池部件的关税从2024年其从7.5%提高至25%。太阳能电池板的关税将在2024年从25%提高到50%。
起重机、医用口罩手套加征至25%关税
此外，港口起重机的关税从今年起从0%提高至25%；注射器和针头的关税将从0%提高至50%。一些医疗用品如呼吸器和口罩，其关税将从0%-7.5%提高至25%。橡胶医用和外科手套的关税将在2026年从7.5%提高至25%。
哪些法案还在路上？
美国国会夏季休假结束后，众议院将率先讨论并通过一系列涉华法案，其中包括降低对中国生物技术的依赖、禁止中国电动汽车和无人机、限制中国公民购买农田以及恢复一个旨在消除剽窃美国知识产权的项目。美国民主共和两党在“不能输给对手中国”的问题上保持高度一致。众议院投票过后，还要按程序再经参议院表决通过。