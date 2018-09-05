“不能让伊德利卜变血海！”

（德国之声中文网）联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）在纽约表示，不能让伊德利卜"变成一片血海。"对叛军据点进行大规模进攻的后果将是一场"人道主义噩梦"。古特雷斯秘书长还向俄罗斯、伊朗和土耳其等国强调指出："打击恐怖主义的斗争不能免除战争各方遵守国际法的基本义务。"

伊德利卜省是叙利亚叛军最后的一个大型根据地。最近为缓和紧张局势所进行的外交努力失败之后，以阿萨德（Baschar al-Assad）为首的叙利亚政府威胁将收复该省份。

在联合国安理会的会议上，土耳其也强烈反对叙利亚军队大举进攻伊德利卜省的计划，法国和英国对安卡拉政府的停火要求表示支持。

"可怕的结果"

美国驻联合国大使哈雷（Nikki Haley）向受到俄罗斯和伊朗支持的叙利亚政府军发出警告，不要通过血腥军事行动夺取叛军控制的这个省份。她强调，这样的进攻将带来"可怕的后果"。而俄罗斯驻联合国大使内本希亚（Wassili Nebensia）则为对伊德利卜的进攻辩护，称其为"反恐行动"。

编造化学武器攻击？

俄罗斯国防部再次指责叙利亚反对派，为栽赃叙利亚政府军，正在准备对平民百姓使用氯气和集束炸弹，为此已经有电视摄制组抵达省首府伊德利卜西南约40公里处的Jisr al-Shugur省。据称，摄制组将在那里拍摄"挑衅"镜头，然后通过电视频道向全世界播放。

据俄罗斯国防部公布的消息，装有氯气的两个容器罐已经被运往Dschisr al-Schugur，其目的是，今后证实"化学武器"的真实性，即便今后通过土壤检测也能证实"使用"了化学武器。

美、英和法国曾发表联合声明，表示如果叙利亚在发动大规模进攻时果真使用化学武器，他们将做出报复性回应。德国联邦国防军是否参加叙利亚军事行动，正在引起一场激烈辩论。

李京慧/李鱼 (法新社、德新社 )