不能再忍！德国机械界促政府采取更强硬对华措施

多年以来都对中国保持友好立场的德国机械界近日异乎寻常地发布了一份语气严厉的声明，指出中国在众多领域早已不是发展中国家，呼吁德国和欧盟审查其贸易政策。
（德国之声中文网）德国机械设备制造业联合会（VDMA）要求德国调整对华贸易政策，并指出，中国在众多领域早已不是发展中国家。德国机械和设备制造商联合会对外贸易负责人阿克曼（Ulrich Ackermann）在一份声明中指出："因此，适用于德国或欧盟的贸易规定，也同样适用于中国。"
《法兰克福汇报》已在之前对此进行了报道。根据世界贸易组织的规定，发展中国家可以拥有更多时间落实协议，与富裕国家不同，他们还享有一些特殊补贴。
中国是继美国之后德国机械制造业第二大单一国家市场。与此同时，在机械制造领域，中国的竞争对手已成为德国和欧洲第二大外国供应商。
德国机械设备制造业联合会呼吁德国和欧盟审查贸易政策，并在必要时进行调整，让政策适应新形势。
《法兰克福汇报》指出，德国机械界多年以来都对中国保持友好的立场。德国机械设备制造业联合会(VDMA)主席卡尔·马丁·韦尔克（Carl Martin Welcker）在2018年秋天还对德国经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）的政策提出批评，表示："关于中国问题，我们并不需要更多的保护措施。"而今，这个德国经济的支柱产业对它最重要的贸易伙伴之一也拉开了距离。
VDMA和韦尔克在其对华战略方面出现了出乎预料的转变。德国机械界认为，对中国企业的质疑并非毫无根据，而是在情理之中。
该联合会敦促 2013年就开启的欧盟-中国投资协定尽快完成谈判，"以阻止不正当竞争"。VDMA批评说，中国对国有和私营企业的补贴扭曲了生产成本。
声明说："因为在中国，经济和投资都受到政治控制……并且人们越来越意识到，到现在都被容忍的不公平--例如在市场准入方面，是不可接受的。"因此，该协会呼吁"德国和欧盟审查其贸易政策工具，并在必要时，使它们适应中国的新形势。"
德国机械设备制造业联合会首席执行官布罗特曼（Thilo Brodtmann）批评指出："中国人在玩不公平的游戏。中国企业可以在这里相对自由地进行投资，但是我们在那儿不能……而且，障碍变得越来越多。"
文木/叶宣（法新社、路透社等）