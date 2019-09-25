不能再忍！德国机械界促政府采取更强硬对华措施

（德国之声中文网）德国机械设备制造业联合会（VDMA）要求德国调整对华贸易政策，并指出，中国在众多领域早已不是发展中国家。德国机械和设备制造商联合会对外贸易负责人阿克曼（Ulrich Ackermann）在一份声明中指出："因此，适用于德国或欧盟的贸易规定，也同样适用于中国。"

《法兰克福汇报》已在之前对此进行了报道。根据世界贸易组织的规定，发展中国家可以拥有更多时间落实协议，与富裕国家不同，他们还享有一些特殊补贴。

中国是继美国之后德国机械制造业第二大单一国家市场。与此同时，在机械制造领域，中国的竞争对手已成为德国和欧洲第二大外国供应商。

德国机械设备制造业联合会呼吁德国和欧盟审查贸易政策，并在必要时进行调整，让政策适应新形势。

《法兰克福汇报》指出，德国机械界多年以来都对中国保持友好的立场。德国机械设备制造业联合会(VDMA)主席卡尔·马丁·韦尔克（Carl Martin Welcker）在2018年秋天还对德国经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）的政策提出批评，表示："关于中国问题，我们并不需要更多的保护措施。"而今，这个德国经济的支柱产业对它最重要的贸易伙伴之一也拉开了距离。

VDMA和韦尔克在其对华战略方面出现了出乎预料的转变。德国机械界认为，对中国企业的质疑并非毫无根据，而是在情理之中。

该联合会敦促 2013年就开启的欧盟-中国投资协定尽快完成谈判，"以阻止不正当竞争"。VDMA批评说，中国对国有和私营企业的补贴扭曲了生产成本。

声明说："因为在中国，经济和投资都受到政治控制……并且人们越来越意识到，到现在都被容忍的不公平--例如在市场准入方面，是不可接受的。"因此，该协会呼吁"德国和欧盟审查其贸易政策工具，并在必要时，使它们适应中国的新形势。"

德国机械设备制造业联合会首席执行官布罗特曼（Thilo Brodtmann）批评指出："中国人在玩不公平的游戏。中国企业可以在这里相对自由地进行投资，但是我们在那儿不能……而且，障碍变得越来越多。"

文木/叶宣（法新社、路透社等）