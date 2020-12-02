 不缺效率缺疫苗！英国计划周二开始接种 | 科技环境 | DW | 05.12.2020

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科技环境

不缺效率缺疫苗！英国计划周二开始接种

英国正在火速推进疫苗接种工作：先是以最快速度批准了辉瑞/BioNTech的新冠疫苗，如今计划4天之后就展开接种。不过，由于这款疫苗供应链上的瓶颈，各国在初期都只能得到少量疫苗。

Großbritannien | Coronavirus | Straßenszenen London

普通伦敦人何时能打上疫苗？图为伦敦千禧桥

（德国之声中文网）英国首相鲍里斯·约翰逊（ Boris Johnson）称这是英国历史上最大规模的疫苗接种。不过首先迈出的是一小步。受疫情影响极其严重的英国，是世界上第一个批准由美因茨制药公司BioNTech及其美国合作伙伴辉瑞公司研发的新冠疫苗的国家。

目前，疫苗生产厂商们在拓展供应链方面还存在困难。这主要是因为这种疫苗储存比较复杂，必须保存在零下70摄氏度的低温环境下。

Coronavirus | Thermocontainer der Firma va-Q-tec

敏感的疫苗运输需要特殊的容器

生产商初期只能向英国提供80万剂疫苗，仅够40万人使用，因为每人需要接种两剂才能得到充分的保护。此外，目前全英国仅有50家医院可以进行疫苗接种。

英国政府已经订购4000万剂疫苗，预计大部分可以在2021年上半年供应。 养老院的老年人和工作人员、80岁以上的居民以及尤其面临感染威胁的医生和护士将首先接种疫苗。

辉瑞透露供货困难

辉瑞集团发言人此前向 《华尔街日报 》表示，供应链的建设时间比预期的要长。此外，临床研究结果比原来想象的要晚。据该报报道，截至11月底辉瑞公司还坚持在今年年底前提供1亿剂疫苗的目标。现在则表示可以提供5000万剂。《华尔街日报 》报道说，在未来一年，提供超过10亿剂疫苗的计划将保持不变。

Deutschland Gesundheitsreserve | Gesundheitsminister Jens Spahn

联邦卫生部长施潘表示："德国将于年底或明年年初开始接种疫苗"

德国政府也表示，新冠疫苗交付遇挫不仅影响英国。德国卫生部长施潘（Jens Spahn）说："所有接收首批疫苗的国家，无论是英国、美国还是欧盟，最初只能得到少量疫苗"。尽管如此，如果疫苗获得批准，德国将在今年年底或明年初获得第一批疫苗。

Moderna疫苗的新数据

美国制药公司摩德纳（Moderna）研发的疫苗现在也有消息。据《新英格兰医学杂志》（NEJM）发表的一项I期研究结果，疫苗引发的免疫反应在长达几个月的时间里都可以在血液中检测到。

这一研究结果或能证明摩德纳（Moderna）的疫苗能够在较长时间内抵御新冠病毒。不过这一研究结果现在还不够可靠。

摩德纳公司重申，预计年底能够在美国提供2000万剂疫苗。总的来说，该公司的目标是在2021年在全球范围内生产高达10亿剂疫苗。为了获得充分的免疫保护，每个接种者必须接种两剂疫苗。

李京慧/王凡 (德新社、英国广播公司)

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