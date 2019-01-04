 不给牆就捣蛋 特朗普拒佩洛西出访 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.01.2019

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时政风云

不给牆就捣蛋 特朗普拒佩洛西出访

美国政府停摆进入第27天，美国总统特朗普与众议院议长佩洛西之间的衝突越演越烈。特朗普在佩洛西要求他延后国情咨文演说后，特朗普决定推迟佩洛西的出访。

Kombobild Pelosi vs Trump

美国政府停摆即将进入一个月，特朗普与佩洛西之间的争端也愈演愈烈。双方週四各出招，希望逼另一方妥协。

(德国之声中文网) 虽然数以万计美国人的生计持续受到政府停摆的影响，美国总统特朗普与民主党众议院议长佩洛西 (Nancy Pelosi) 之间的争端还是持续延烧。此前，特朗普已表明，除非国会同意编列50亿美元预算建造边境牆，否则他拒绝终止政府停摆。而佩洛西週二 (1月15日) 以缺乏国防预算为由，要求特朗普延后他原订于1月29日發表的国情咨文演说。

经过数週等待后，特朗普于週四 (1月17日) 针对政府停摆一事做出回应。他透过一封公开信函告知佩洛西，她将无法搭乘政府班机出访欧盟、埃及与阿富汗，并形容该行程为公关行程。佩洛西的首席幕僚汉默尔 (Drew Hammill) 透过推特回应特朗普，强调﹕「这次的国会出访因为机师需要休息，所以才会中途停留布鲁塞尔。代表团预计在布鲁塞尔与北约参谋长、美军将领与其它外交伙伴会面。」

USA Arlington Präsident Trump Ankündigung zur Raketenabwehr (Reuters/K. Lamarque)

特朗普週四透过一封公开信函告知佩洛西，她将无法搭乘政府班机出访欧盟、埃及与阿富汗，并形容该行程为公关行程。

此外，汉默尔也说，此次出访阿富汗主要是向当地的美军致意，且此行并没有停留埃及。他还指出特朗普在政府停摆期间也曾出访伊拉克，而由商务部与经济部组成的代表团下週也将出席在达沃斯举办的世界经济论坛。不久后，白宫便發表声明宣布取消下週出访达沃斯的行程。

共和党议员葛兰姆 (Lindsey Graham) 称佩洛西要求特朗普延后国情咨文演说之举，充满政治目的。然而他也强调﹕「特朗普逼迫议长延后出访形成的行为也十分不恰当。」

杨威廉/夏立民 (美联社、德新社)

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