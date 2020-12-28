不等拜登上任？　消息指欧中投资协议将成　

(德国之声中文网) 欧盟成员国周一 (12月28日)对布鲁塞尔计划与中国签订的投资协定给予了政治支持，双边即将达成协议。

法新社引用一位外交官说，在一次大使会议上，欧盟轮值主席国德国指出，没有任何成员国「举牌反对」。

另一位欧盟外交官表示，本周就会正式宣布协议。他告诉法新社：「我们必须小心谨慎，但只要中国达成协议，布鲁塞尔和北京可能会在本周末正式宣布。」

《南华早报》引用消息人士表示，双方可能在48小时内达成协议，但协议仍需要得到欧洲议会的批准。「欧洲议会的一些成员对中国非常鹰派，很可能激起对该协议的反对」。

外交官们注意到双方「谈判进展积极」。虽然没有任何成员国在会议上出面阻挠，但事后波兰大使萨多斯 (Andrzej Sados)表示，在德国将该协议加入议程后，他「表达了我们的疑虑」。

萨多斯告诉波兰PAP新闻社：「美国的新政府将在三周后上任......与中国的协议应该考虑到欧盟与美国的关系，」

他也说：「我们也说过，在经过7年的艰难谈判后，我们不应该太仓促行动。与此同时，这样的项目突然被加入到欧盟驻布鲁塞尔大使的会议议程中。这是闻所未闻的。」

「在德国担任轮值主席国的最后几天，我们在面对这个非常重要的问题时突然和毫无道理地加速，这关系到国际关系。」

根据《南华早报》，荣鼎咨询(Rhodium Group)的欧中专家巴金 (Noah Barkin)说：「在特朗普４年之后，欧盟发出了一个非常明确的信息，那就是它将在中国问题上走自己的路。」

他表示，这不代表拜登的跨大西洋合作失败，「但表明了合作会有多困难」。他强调：「如果这笔交易真的达成，最大的赢家是北京。」

卡内基国际和平基金会欧洲项目主任布拉特伯格 (Erik Brattberg)对《南华早报》说，欧盟「最后时刻」推动与中国完成交易「已经在华盛顿引起了注意」。

他补充说：「在拜登新政府上任前，欧盟与美国联合制定跨大西洋中国战略的呼声就有可能被削弱。」

欧盟目前由主要经济大国德国担任轮值主席国至年底，德国也将确保该协议作为其掌舵期间的优先事项。

欧盟执委会曾在圣诞节前表示，「政治协议的草案95%好了」，只需要各国开绿灯放行。

中国对劳工权利的承诺一直是一个谈判障碍，但欧洲长期以来一直在寻求为其企业提供更多进入中国这个巨大市场的机会。据报，中国解决了对其农场涉嫌强迫劳动的担忧。中国外交部上周也表示，双方谈判已经进入最后阶。

北京欧盟商会负责人伍德克 (Joerg Wuttke)本月告诉法新社记者，谈判人士「显然在市场准入方面取得了很大进展」。

根据法新社，作为协议的一部分，欧盟还一直在推动北京加强对知识产权的尊重，结束技术转让的义务，减少对公营企业的补贴，并改善气候承诺。

即便经济上有进展，欧盟国家仍将中国视为「系统性对手」，并对中国的人权记录，特别是其在香港的钳制和对待维吾尔人的做法表示担忧。

邹宗翰/杨威廉 (法新社、南华早报)

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