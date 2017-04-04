不离不弃 欧元小硬币往何处去？

(德国之声中文网)尽管有无现金支付的可能性，但是欧元区国家仍希望2019年欧元硬币大规模流通。据欧洲央行公布的消息，欧元区19国今年将总共印钞21亿欧元（去年22万欧元），其中包括4.88亿欧元硬币。

德国将制造其中的大部分货币。这个欧洲最大的经济体将印钞6.32亿欧元，其中包括2.31亿欧元的硬币。欧洲央行每年根据欧元国家报告的需求量来决定硬币总额的上限。各国可以根据央行的上限确定自己的硬币铸造数量。

最引发争议的是1欧分和2欧分的硬币。许多消费者认为这些小硬币很麻烦，装多了钱包又厚又重。而零售商则善于利用心理效应，喜欢将物价定成小数点后面带2位数，距整数仅有0，01%之差，因此付款台必须要有找零钱用的小额硬币。

有些国家, 如荷兰和芬兰习惯使用四舍五入法。但小额硬币仍是法定的支付货币。要废除个别硬币只能由欧洲一级机构决定。批评者主张废除小额硬币的其中一个原因是，仅生产1欧分和2欧分硬币的材料成本就远远超过其面值。

小硬币常常被丢入储钱罐或者被遗失

尽管有人批评这些小硬币，但是就其数量而言，发行数量最多的通常是小硬币。2016年和2017年, 欧元国家分别发行了约36亿欧元的1欧分和2欧分硬币，作为比较，这些国家分别铸造了16亿欧元的1欧元和2欧元硬币。

估计大约三分之二的1欧分或者2欧分的小硬币常常被丢入储钱罐或者被遗失，因此在比利时造成小额硬币在2018年夏季出现瓶颈。据媒体报道，比利时财政部甚至考虑发起一场全国运动，呼吁比利时人将小额硬币交送银行，使它们能够重返流通渠道。

欧元国家出现硬币瓶颈的情况原本不大可能，因为如果一个国家的一种硬币暂时短缺，必要时其他国家的央行都会出手相助。在德国, 现金始终非常受欢迎。不过使用银行卡进行支付也越来越普遍。根据德意志联邦银行的一项调查, 2017年销售额中的现金支付比例首次低于50% , 降至 48%。

去年随着智能手机支付服务, 如苹果支付或谷歌支付企业引入德国，估计将能够推动德国无现金支付时代的到来。据德国商业银行的估计，今后用手机付款将在德国越来越普遍。

李京慧/李鱼（德新社）