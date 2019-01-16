不知所措的欧洲人：“英国人究竟想要什么？”

（德国之声中文网）英国脱欧首席谈判代表维霍夫斯达（Guy Verhofstadt）在推特上发文说："英国议会说出了他们不想要什么"。"现在需要弄清楚的是，英国议员到底想要什么。"欧盟委员会主席荣克（Jean-Claude Juncker）也迫切要求伦敦政府近可能明确其计划。他认为英国与欧盟谈判达成的脱欧协议被否决，增加了"无秩序脱欧"的危险。

荣克指出，欧盟委员会和欧盟首席谈判代表巴尼尔（Michel Barnier）为英国脱欧协议的谈判付出了大量的时间和精力。在此过程中, 欧盟一直表现出"创造性和灵活性 "，最近还作出了进一步澄清协议内容和提供相关保障的承诺。他说, 经过17个月谈判达成的英国脱欧条约是"一个公平的妥协和最好的协议"。然而,欧盟委员会主席荣克也表明将为"无序脱欧"做好"充分准备"。

欧盟理事会主席图斯克（Donald Tusk）在推特上表达的疑问是："如果不可能达成协议，同时又没有人希望无协议, 谁还有勇气说出唯一积极的解决方案是什么？"德国基民盟主席卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）则强调，"心情确实非常沉重，但现在我们也需要保持冷静的头脑 "。卡伦鲍尔没有料到英国人会这样明确的拒绝脱欧协议。而德国副总理肖尔茨（Olaf Scholz）也在推特上写道："我们已经做好了准备。但对欧盟，特别是对英国来说，无秩序脱欧是所有可能性中最糟糕的一种。"

爱尔兰政府决心积极应对无秩序脱欧带来的后果。都柏林政府表示："遗憾的是今天晚上（1月15日）的表决结果增加了风险。但政府将继续为这样的结局进行积极的准备。""伦敦政府现在必须就问题的解决提出建议。"

"英国政府最严重的失败"

也有很多来自斯堪的那维亚国家的推文表达了对英国议会表决结果的忧虑。丹麦政府领导人拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）在推特上写道，令人深感遗憾的是， 英国距离在没有达成协议的混乱情况下退出欧盟又近了一步。"时间在流逝"。

英国政府现在必须展示如何走下一步。瑞典欧盟事务和贸易部长安·林德（Ann Linde）写道， 英国政府与欧盟之间的协议仍然是有序脱欧的最佳途径。前瑞典外交大臣卡尔·比尔特（Carl Bildt）表示，这次投票 "是英国政府近代史上最严重的失败"。

英国下议院三分之二的议员投票反对首相梅的脱欧计划

英国对脱欧条约的毁灭性投票结果在欧洲议会引起轩然大波。社民党议员莱嫩 (jo leinen) 称, 在没有替代方案的情况下拒绝谈判达成的协议是不负责任的行为。社会民主党警告说， 至少为了减少一点双方所蒙受的损失，现在几乎没有多少选择的可能性，也几乎不再有时间。"如果不改变英国的立场, 就不可能有实质性的后续谈判。"

欧盟议会左翼集团负责人加布里尔·齐默（Gabriele Zimmer）宣称："现在无序脱欧的可能性越来越大。我们极为担心的是, 不受监管的脱欧将会对政局以及大多数民众产生怎样的影响"。绿党议会党团主席凯勒（Ska Keller）认为，英国首相梅的失败也体现了英国议会决心克服封锁英国议会的可能性。他强调："玩政治游戏的时代已经结束。"

李京慧/达扬 (法新社、德新社、路透社)