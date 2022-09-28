不畏官方镇压 伊朗抗议活动仍在持续

（德国之声中文网）本周四（9月29日），伊朗国内抗议依旧持续不断。据报道，伊朗当局警告媒体人士不要支持抗议活动。

伊朗学生通讯社（ISNA）援引德黑兰省长的话说，当局将对参加抗议活动的知名人士“采取行动”。

到目前为止，伊朗大量电影人、运动员、音乐家和演员都对示威活动表示支持。几天前，伊朗足球队在维也纳参加一场友谊赛时遮盖了队服上国家队的标志，以示对抗议活动的支持。

今年9月，22岁的伊朗姑娘阿米尼（Mahsa Amini）因为穿着被认为不合适的衣服，被德黑兰所谓的“道德警察”逮捕并带到警察局，在那里她陷入了昏迷。三天后，她在一家医院去世。她的死亡引发了广泛的愤怒，在伊朗数十个城市引发反政府抗议集会。很多参与抗议的女性在公共场合烧掉头巾并剪短自己的头发。

伊朗政府加强镇压 抗议者死亡人数增加

人权组织指出，伊朗安全部队过度使用暴力。位于奥斯陆的伊朗人权组织“伊朗人权”称，截至周四，已经有至少83人在抗议活动中被打死。

大赦国际组织早些时候表示，伊朗安全部队使用了无情的暴力。而保护记者委员会星期四说，更多的记者被逮捕。NGO组织保护记者委员会表示，越来越多的新闻工作者在抗议活动中被捕。该机构表示，截至周四，至少28名记者遭伊朗当局逮捕。

德国外长贝尔博克周四表示，她希望欧盟对伊朗实施制裁。

伊朗总统指责西方挑起动乱

周四，伊朗国家电视台报道称，当局逮捕了大量“闹事者”，但是没有公布人数。

伊朗总统赛义德·易卜拉欣·莱希说，目前伊朗正在经历的骚乱是1979年伊斯兰革命以来，西方敌对势力针对伊朗的最新举措。

他说：“43年来，敌人对伊朗一直是错误估计，他们以为伊朗是一个可以由他们随意支配的弱小国家。”

伊朗国家电视台周四还报道说，自9月17日示威活动开始以来，已有41人死亡，其中包括警务人员。

阿米尼之死掀起伊朗抗议浪潮

(路透社, 法新社)

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