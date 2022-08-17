不畏北京警告 美高官：美軍仍將通過台灣海峽

（德國之聲中文網）美國國務院亞太助理國務卿克里滕布林克（Daniel Kritenbrink）週三（8月17日）表示，華府預料北京會持續對台施壓，並稱中方的言行已經破壞兩岸穩定。同日，中國外交部發言人汪文斌才因美軍機艦預告要通過台灣海峽一事，嚴正警告美國。

根據路透社報導，克里滕布林克在電話會議上說：「中國利用美國眾議院議長的訪問作為藉口，這個訪問符合一個中國政策，也並非先例，（北京）以此對台灣加強施壓，試圖改變現狀，危及兩岸還有周邊地區的和平與穩定。」

克里滕布林克補充道，美國向中國明確表示對台灣的立場沒有改變，包含對「一個中國」政策的承諾，以及不支持台灣正式獨立，「雖然我們的政策沒有改變，但改變的是北京日益增加的脅迫。中國的言行嚴重破壞穩定，這有誤判的風險，威脅到台海的和平與穩定。」

克里滕布林克稱，華盛頓與北京的溝通管道仍保持暢通，美國也將繼續通過台灣海峽進行例行的海軍過境。

同日早些時候，中國外交部發言人汪文斌財針對美方預告其軍機艦近期將通過台灣海峽作出強烈回應。汪文斌稱，美軍的作為不只暴露了美方的「強權做派」，中方也嚴正警告美方「不要輕舉妄動，不要製造更大的危機」，「犯我中華者，必將受到懲處。」

汪文斌警告美軍的發言，是在17日外交部例行記者會上，被記者問及有關消息時做出的最新回應。白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）12日曾表示，北京對美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台反應過度，行動持續挑釁、具破壞性且史無前例，所作所為與和平穩定目標背道而馳，是對台加強施壓行動的一部分，預計未來數週與數個月仍將持續，目標是企圖恫嚇與脅迫台灣。

坎貝爾還強調，美方將根據長期以來的政策，支援台灣自衛能力，強化美台經貿合作及自身軍事存在，同時呼籲北京重開相關交流合作管道，履行負責任的大國義務。他還宣佈，美軍將在未來數週通過台灣海峽進行標準空中與海上通行，執行「航行自由」。

目前，美國沒有明確指出何種軍機艦會在何時通過台灣海峽。

對於美方官員的表態，汪文斌指，佩洛西訪台後續一連串事件是美方一手策畫和挑起，「前因後果一清二楚，是非曲直一目瞭然」。他稱，是美國無端挑釁在先，中方正當維權在後。汪文斌認為，佩洛西是在美國政府的縱容和安排下「竄台」，嚴重侵犯中國主權、干涉內政，甚至嚴重危害台海和平穩定，因此「中方理所當然要作出堅決回應」。

此前，中國駐美大使秦剛週二（16日）在華盛頓接受多家外媒訪問，在回應美方將派出軍機艦通過台灣海峽的問題時也曾批評，美方在該地區「做得太多了，太過了」。秦剛稱，美方從2012年至今在台灣海峽進行近100次過航，加劇緊張局勢，助長「台獨」勢力囂張氣燄。

秦剛表示，中方已經關注到美方近日表示將再次進行軍事演習或過航，「在此我呼籲美國保持克制，不要使緊張局勢升級。如果美方採取任何損害中國主權和領土完整的舉動，中方將作出反應。」

激烈回應造成反效果？

中方近期多次作出強硬表態，台灣駐美代表蕭美琴週三（17日）接受路透社專訪時表示，在美國眾議院議長佩洛西訪台後，中國激進的軍事反應反而讓更多其他國家的國會議員更有興趣訪問台灣。

蕭美琴指出，自佩洛西訪台以來，目前有多國議會皆表達訪台意願，包括加拿大、德國、英國及日本等。談到中國軍事行動時，蕭美琴表示，「被霸凌的受害者需要朋友」，中國的行為引起世界關注、同情台灣的處境。

被問及美國眾院若改由共和黨取得優勢，台灣是否會歡迎共和黨籍議長訪台，蕭美琴回應，台灣數十年來都對國會代表團敞開懷抱，「適用於任何政黨」。

（路透社、彭博社等）

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