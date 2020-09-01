不畏北京威胁 布拉格市长：我是台北人

（德国之声中文网）继捷克参议员议长维特齐说「我是台湾人」后，同团访问台湾的布拉格市长贺瑞普（ Zdeněk Hřib）也在周五（4日）称「我是台北人」。

他在记者会上表示，这不仅是宣示支持台北，也是事实的陈述，因为上次访问台北时获赠「荣誉市民」荣誉，「证书挂在我的办公室」。

贺瑞普去年10月取消与北京姊妹城市协议的决定，改与台北缔结，遭中国批评是「公然挑战一个中国原则」，其后上海和北京先后与布拉格解除姐妹城市关系。

这次贺瑞普随团再次访问台湾，外界关注他有否受到北京压力。他回应指自己在最后一刻才宣布加入访团，因此没有被威胁，但针对中国外长王毅恐吓维特齐要「付出深重代价」，他直言「完全无法接受」，特别感谢斯洛伐克、德国、法国的支持，并指「这次访问台湾对整个欧洲都有启发性」。

「一中政策」有诠释空间

布拉格市Řeporyje区长诺沃特尼（Pavel Novotny）日前发公开信，称王毅为「无礼鲁莽的小丑」并要求他24小时内回覆道歉信。对此，贺瑞普表示布拉格市有57个区，Řeporyje区是较小的一个，诺沃特尼也是「比较特别」的政治人物，「他有没有收到回信，我不清楚」。

但他重申，捷克并不遵从中国所指的「一中原则」，而是「一中政策」，「政策的意思是有较大弹性，我们有权作出诠释；我们要访问谁，当然是由我们决定」。

他引述捷克外交部补充指，布拉格与台北结为姊妹城市，为城市之间的合作全属城市层面事务。 「我们希望有非政治性的合作，因此要重新检视之前的合作协议。我们希望姊妹城市是互惠互利、互相尊重的，我很高兴布拉格与台北的关系正是如此。」

批中国投资承诺落空

他解释，早年布拉格与北京建立伙伴关系，是由当地政客及传媒推动，目的是为了经济利益，惟事与愿违，中方2013年至2015年承诺大幅投资捷克，但至今落实的项目寥寥可数，且多是以并购方式进行，没有实质技术转移或创造新职位。 「在新冠疫情和中国经济增长放缓之际，如果之前的投资承诺都没有实现，将来就更不会实现了。」

他续引用捷克经济分析报告表示，中国投资占捷克GDP不足1%，且在2017年后更持续下滑，直言「中国对捷克的经济影响不大，所以经济不是主导因素」。

自布拉格去年宣布与台北结为姊妹城市，至少4个捷克乐团在中国的演出行程接连遭取消。这次贺瑞普访台，则落实布拉格爱乐交响乐团将于明年10月8至10日赴高雄、台中、台北演出三场，他形容此举极富象征意义，又赞扬乐团勇敢反抗共产党的威胁，在经济利益前挺身捍卫价值。

中华航空研议开辟台北直飞布拉格航线，贺瑞普多次表示期待。被问到是否支持华航改名时，他回应指改名一事由台湾人决定，但一旦两地开通直航，「我会非常乐意向布拉格市民说明，这是来自台湾的航空公司」。

两个城市这次促成的合作项目囊括防疫、教育、保育等领域，台北向布拉格市赠送100万800片医疗口罩，并将开设两个奖学金供布拉格学生赴台学中文，台北市立动物园也将借殖两只穿山甲「润喉糖」和「果宝」到布拉格。

贺吉普笑言，日前在动物园看到两只穿山甲，是这次访台「最感动的一刻」。去年台北市长柯文哲访捷时，贺吉普曾提及儿时在书上看过穿山甲照片，从此爱上这种像「会动的松果」的动物。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究