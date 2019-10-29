不甩脸书做法 推特禁政治宣传广告

(德国之声中文网) 推特执行长多西（Jack Dorsey）周三(10月30)表示，推特將從下个月开始禁止政治宣传广告。

多西在声明中表示：「我们已决定在全球禁止所有在推特上的政治广告......我们认为政治讯息的傳播率应该是爭取来的，而不是用买的。」

多西（Dorsey）在推特上写道，政治类型的推文将会因人们转发或是跟随而获得更广的触及率，但是政治类的广告则是用金钱来购买触及率，等于是跳过了人们主动选择的程序。他认为，人们「主动选择」的权利十分重要，不应该因金钱被牺牲。

他也说，付费广告迫使那些「给政治带来重大风险的，针对人们的政治讯息」得以被用来干预选票，导致数百万人的生活受到影响。」

eMarketer的资深分析师安柏(Jasmine Enberg)表示，推特的决定与脸书形成鲜明对比。之前脸书因为对付费政治广告采取放任态度遭受批评。但她补充说，政治广告不太可能是推特业务的主力。事实上，政治广告仅占推特总收入的一小部分。该公司没有每个季度公布具体数字，但表示，2018年中期选举的政治广告收入不到300万美元。该公司报告第三季度收入为8.24亿美元。

但安柏也说：「鉴于平台的性质，人们、媒体发行人和政治人物仍自然会把推特使用来讨论政治，这也意味着推特无法完全解决假讯息的问题。」

总部位于洛杉矶的独立媒体采购商Hermann Digital LLC总裁赫尔曼（David Herrmann）则认为，根据直接和面向消费者的品牌合作经验，他不同意禁止在包括推特在内的任何网路上投放政治广告。他在推特上说：「禁止政治广告不会损害总统竞选，它会损害依赖付费广告的地方政治」。

分析师认为，这个将在11月22日上路的禁令并不会大幅影响推特业务。但消息一出，推特股价还是下跌了1.9％。

延伸阅读: 脸书中国梦碎 言论自由的代价?

美国两党反应不一

拜登竞选团的副传播总监鲁索（Bill Russo）在一封电子邮件声明中说：「我们很高兴，推特肯认他们不应该允许像特朗普竞选团队那样未经证实的指控出现在其平台上的广告中。」

特朗普要求乌克兰和中国调查拜登儿子亨特·拜登在该国的业务往来，但目前没有任何证据显示有违法行为。

鲁索说:「虽说这样的建议很遗憾地，但是社交媒体公司能够做的唯一选择就是完全撤消政治广告。在面临广告费用与民主制度稳健之间的抉择时，令人鼓舞的是，这一次他们不是把营收放在前面。」

特朗普竞选团队经理帕斯卡尔（Brad Parscale）则对推特这项举动不以为然。他说这是「试图让保守派沉默」，也说这对公司股东来说是「非常愚蠢的决定」。

他在一份声明中说：「推特也会禁那些充满偏见的自由派媒体广告吗? 这些媒体现在可以不受限制地投放广告，他们买了很明显就是政治的内容来攻击共和党。」

推特发言人没有立即对这些评论作出回应。

脸书员工集体连署

推特的主要竞争对手，例如脸书等社群媒体公司面临愈来愈大的舆论压力。这些平台被要求要停止发布或散布可能引响选举的虚假信息和广告。2016年特朗普参与美国总统大选时，俄罗斯人脸书上的宣传和广告被认为造成了一定的影响。这也促使脸书承诺要努力处理错误信息。

然而，脸书执行长扎克伯格在国会听证会上公开表示，基于言论自由，决定不对政治人物的广告进行事实核查。2020年总统大选的民主党候选人，例如前副总统拜登和参议员沃伦皆对他的说法都表示不满。脸书批评人士也认为，脸书对政治付费广告采取的放任姿态可能会助长假讯息的扩散。

10月29日，脸书的250名员工连署反对不审查政治付费广告的政策，要求执行长扎克伯格改变决定。

夏立民/罗法 (路透社、美联社)