 不甩美国制裁令 中国买伊朗原油 | 经济纵横 | DW | 21.08.2018

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经济纵横

不甩美国制裁令 中国买伊朗原油

美国正试图阻止伊朗的石油出口，迫使德黑兰当局谈判，以达成新的核协议，并遏制其在中东的影响力。许多国家选择配合，但中国另有对策。

China Energieunternehmen CNPC (picture-alliance/dpa/Z. Junxiang)

中国石油将取代法国石油巨头道达尔加入伊朗的南帕尔斯天然气计画。

(德国之声中文网) 中国为了规避美国制裁伊朗的限制，利用伊朗的油轮购买该国的原油。在法国道达尔等欧洲公司因担心华盛顿的报復而出走后，中国成了伊朗的救命丹。

中国在与华盛顿的贸易战中削减了美国原油的进口，并表示反对单方面制裁并捍卫其与伊朗的商业关係。

消息人士週一告诉路透社，伊朗石油的中国买家开始将他们的货物转移到伊朗国家油轮公司（NITC）所拥有的船隻。几乎全部进口的油品都是这样处理。

中国是伊朗最大的石油客户，儘管受到制裁后仍希望继续购买伊朗原油。这些制裁是在美国于5月撤回2015年伊核协议后重新实施的。

一位来自北京的高级石油管理人员表示，「这种转变最近才开始。而且这几乎是中国和伊朗双方同时的要求」。

德黑兰在2012年至2016年期间採用了类似的制度以规避西方制裁。这种制裁会透过禁止与伊朗有关业务的运输保险来减少其出口。

伊朗是石油输出国组织（OPEC）的第三大石油生产国，透过向中国、日本、韩国、印度和欧盟出口原油获利。这是伊朗政府预算中最主要的财源，也是伊朗维持经济运转的重要命脉。

从11月开始，美国已要求伊朗石油买家将进口量削减至零。日本、韩国、印度和大多数欧洲国家已经照做。

DW.COM

本周二（8月7日），美国对伊朗新一轮制裁措施生效。德国企业也间接受到影响。对伊朗经济而言，制裁有可能带来灾难性后果。 (06.08.2018)

美国总统特朗普宣布退出伊朗核协议，重启经济制裁。伊朗因此陷入经济动荡。制裁措施8月7日正式启动，预估造成更大影响。 (07.08.2018)

对待朝鲜方式的重演？在退出伊朗核协定、并即将恢复对伊朗制裁的情况下，美国总统特朗普表示愿与伊朗对话。 (31.07.2018)

美国国务院官员表示，特朗普政府意识到中国计划继续与伊朗开展商业合作，并强调华盛顿完全致力于实施制裁。

他说：「我们继续与中国同行讨论我们的伊朗政策，以及我们重新实施制裁的影响。」

週一，伊朗石油部长贊加内 (Bijan Zanganeh)表示，法国石油巨头道达尔已正式退出伊朗的南帕尔斯天然气计画。

该法国企业曾是伊朗最大的欧洲买家之一。现在，该公司为了保障其在美国的业务，表示除了停止从伊朗进货、放弃伊朗相关计画外别无选择。

道达尔后来证实，该公司未能获得美国豁免，已通知伊朗当局要撤出南帕尔斯计划。

伊朗官员曾表示，中国国有石油公司可以接管道达尔在该计划中的股份。贊加内表示，中国取代法国公司角色的手续正在进行中。

夏立民/罗法 (路透社、法新社)

Indonesien Lombok - Schäden nach Erdbeben (Reuters/Beawiharta)

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