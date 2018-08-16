不甩美国制裁令 中国买伊朗原油

(德国之声中文网) 中国为了规避美国制裁伊朗的限制，利用伊朗的油轮购买该国的原油。在法国道达尔等欧洲公司因担心华盛顿的报復而出走后，中国成了伊朗的救命丹。

中国在与华盛顿的贸易战中削减了美国原油的进口，并表示反对单方面制裁并捍卫其与伊朗的商业关係。

消息人士週一告诉路透社，伊朗石油的中国买家开始将他们的货物转移到伊朗国家油轮公司（NITC）所拥有的船隻。几乎全部进口的油品都是这样处理。

中国是伊朗最大的石油客户，儘管受到制裁后仍希望继续购买伊朗原油。这些制裁是在美国于5月撤回2015年伊核协议后重新实施的。

一位来自北京的高级石油管理人员表示，「这种转变最近才开始。而且这几乎是中国和伊朗双方同时的要求」。

德黑兰在2012年至2016年期间採用了类似的制度以规避西方制裁。这种制裁会透过禁止与伊朗有关业务的运输保险来减少其出口。

伊朗是石油输出国组织（OPEC）的第三大石油生产国，透过向中国、日本、韩国、印度和欧盟出口原油获利。这是伊朗政府预算中最主要的财源，也是伊朗维持经济运转的重要命脉。

从11月开始，美国已要求伊朗石油买家将进口量削减至零。日本、韩国、印度和大多数欧洲国家已经照做。

美国国务院官员表示，特朗普政府意识到中国计划继续与伊朗开展商业合作，并强调华盛顿完全致力于实施制裁。

他说：「我们继续与中国同行讨论我们的伊朗政策，以及我们重新实施制裁的影响。」

週一，伊朗石油部长贊加内 (Bijan Zanganeh)表示，法国石油巨头道达尔已正式退出伊朗的南帕尔斯天然气计画。

该法国企业曾是伊朗最大的欧洲买家之一。现在，该公司为了保障其在美国的业务，表示除了停止从伊朗进货、放弃伊朗相关计画外别无选择。

道达尔后来证实，该公司未能获得美国豁免，已通知伊朗当局要撤出南帕尔斯计划。

伊朗官员曾表示，中国国有石油公司可以接管道达尔在该计划中的股份。贊加内表示，中国取代法国公司角色的手续正在进行中。

夏立民/罗法 (路透社、法新社)