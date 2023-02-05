不用挖墙脚！硅谷裁员潮 德企忙出手

（德国之声中文网）美国西海岸一直是雄心勃勃的软件工程师们的理想工作地点，他们希望在薪酬最高、最精英的地方工作。不过，如今硅谷的大规模裁员让一些专业人才需要重新求职。对于德国企业而言，这是一个好机会。

德国汽车制造商大众旗下的软件公司Cariad人事部门负责人祖格霍尔（Rainer Zugehoer）说："他们解雇，我们招聘"。他表示，该公司在美国、欧洲和中国有数百个空缺职位。

受到通货膨胀和悲观的经济前景的影响，谷歌母公司Alphabet、微软和Facebook的母公司Meta已经宣布裁员总共近4万人。

虽然德国也在经济衰退的边缘徘徊，但德企近年来的增长速度较慢，而且在仍以传真处理业务而闻名的德国，目前急需巨大的技术飞跃。

德国是世界上人口老龄化最严重的国家之一，其劳动力存在巨大的缺口：根据IT行业组织Bitkom的数据，目前有13.7万个IT职位需要填补。

"我想诚挚地邀请你们搬到巴伐利亚来"，德国最富裕的巴伐利亚州数字化部长格拉赫（Judith Gerlach）在求职网LinkedIn（领英）上写道，她表示希望那些最近被解雇的人来德国再就业。

德国吸引力何在？

考虑到目前欧元与美元平价的情况，很少有欧洲企业支付的薪水能与加州科技大厂提供的几十万美元的年薪竞争，但德国人希望，欧洲这边更便宜的医保和更低的生活成本能有所加分。

"我有没有提到慕尼黑啤酒节？"格拉赫还这样问道，表示慕尼黑著名的啤酒节和强有力的劳动保障措施可能会对求职者有吸引力。

慕尼黑啤酒节全球闻名

不过，一些人则持怀疑态度。IT行业组织Bitkom的霍雷德（Bernhard Rohleder）说，德国不仅在与其他国家竞争最优秀的人才，而且也与这些人才的母国处于竞争中。

官僚主义是挑战

另外，德国对繁文缛节的偏爱可能也是一个挑战。已经有公司报告说，在为他们的新雇员申请工作许可而进行预约时，要等待长达数月。

柏林创业公司Lendis的斯托雷鲁（Diana Stoleru）说，"对于大多数高素质的技术人才来说，他们第一次遇到官僚主义时，就非常劝退--尤其是当他们不会说德语时"。

（路透社）

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