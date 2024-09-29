不生小孩养“毛孩” 中国城市宠物数量或超过幼童宠物是“孩子的替代品”吗？高盛银行的分析数据显示，到2030年，中国城市中的宠物数量可能会超过4岁以下儿童，且几乎是2:1的比例。图像来源: Tang Ke/SIPA Asia/ZUMA Press Wire/picture alliance有了可爱的“毛孩子” 就不想生孩子了？宠物似乎成了中国某些家庭中的“孩子替代品”。根据估计，中国城市中大约有1.16亿只猫狗。图像来源: TPG/ZUMA Press/picture alliance生娃太累 养娃太贵盡管生活水平提高，但在昂贵的城市中，越来越少的家庭能负担得起生育一个以上的孩子。中国育娲人口研究智库今年发现，中国抚养孩子的费用在全球名列前茅。图像来源: CFOTO/picture alliance 养娃成本仅次于韩国平均而言，将一个孩子养到18岁的费用为53.8万人民币，这是中国人均GDP的6.3倍，仅次于生育率全球排名垫底的韩国。图像来源: Ding Ting/Xinhua/picture alliance“猫狗双全”比“子女双全”更值得炫耀？越来越多的中国人饲养宠物，并且带来庞大商机。中兽医胡宇声表示: 这与高压的工作环境有关。人们需要情感上的慰藉，因此无论有没有小孩，许多人都选择饲养宠物。图像来源: Alexandra Troyan/Zoonar/picture alliance精美的狗狗生日蛋糕美国投资银行高盛（Goldman Sachs）7月份的一份分析报告指出，到本世纪末，中国的宠物食品市场可能达到630亿元人民币。图像来源: Johannes Neudecker/dpa/picture alliance狗狗：妈，我晕针！各种专为宠物设计的服务正盛行，除了特制宠物生日蛋糕之外，还有专门为猫猫狗狗提供的中医针灸治疗服务。图像来源: Johannes Neudecker/dpa/picture alliance6 张图1 | 66 张图社会中国2024年9月29日2024年9月29日https://p.dw.com/p/4l2NR广告