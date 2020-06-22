不甘示弱 俄罗斯也退出“开放天空条约”

(德国之声中文网)俄罗斯外交部就退出条约给出的理由是"在当前形势下继续履行条约会面临巨大阻力"。在2020年月，美国已经率先宣布退出条约，当时特朗普总统指责俄罗斯方面违约，不允许美军侦察机飞越被怀疑部署有中程弹道核导弹的某些区域。时任美国国防部长埃斯珀(Mark Esper)称，俄方拒绝美国侦察机按照"开放天空条约"飞越加里宁格勒以及格鲁吉亚周边地区。

根据1992年签署、2002年正式生效的开放天空条约，签约国每年可以进行一定次数的、临时通知的互相侦察。在相互同意的前提下，侦察方可以从空中拍摄对方军事设施、军队活动的照片并收集相关信息。该条约的目的是增进签约国之间的透明与互信。

国际核裁军遭受重挫

随着最主要的两个签约国相继退出，条约也名存实亡，这对国际裁军进程也造成了严重影响。另一部美俄之间的重要裁军条约"新削减战略武器条约"(NewSTART)即将在今年2月5日到期，尽管俄罗斯方面多次要求延长条约，但是美方并没有给予积极回应。这份条约将美俄双方各自部署的核弹头限制在1550枚以下，用于发射核弹头的载具也不得超过800具，已部署的洲际弹道导弹、潜射弹道导弹、可挂载核武器的重型轰炸机的数量也均不得超过700。

候任美国总统拜登曾经表示，有意延长"新削减战略武器条约"，但是他1月20日上任后，只有大约2星期左右的时间。该条约一旦失效，美俄两国的战略核武器数量就将不受任何限制。

德国外交部对俄罗斯退出"开放天空条约"进行了批评，认为这重挫了国际裁军架构，将对北半球的安全与互信造成重大影响。就在12月底，包括德国在内的16个欧洲国家外长共同致信俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergej Lawrow)，承诺欧方将继续安全履行"开放天空条约"。在俄罗斯退出后，德国外交部表示，德国将依然坚定地致力于延续并更新常规军备控制以及核军备控制机制。

文山/王凡/(法新社、德新社等)

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