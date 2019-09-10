不甘依赖美中 德国欲构建欧洲网络云服务

（德国之声中文网）为了摆脱对来自中国和美国的网络云端服务供应商的依赖性，德国政府加快推进建设欧洲自己的云服务供应网络。根据联邦经济部周二发布的一份战略文件，以古希腊神话中大地之神命名的"盖亚-X"（Gaia-X）项目将在2020年春天启动。到2020年底，首批欧洲自己的云服务供应商和使用方将会开始运作。"我们的目标是，为欧洲，为欧洲各国政府、企业和公民开发新一代的欧洲数据基础设施"，该文件写道。

德国和法国都对于重要的未来科技目前由美国和中国供应商主导深感担忧--这意味着欧洲企业位于劣势。比如目前正处于繁荣发展阶段的云服务，这种为用户提供存储空间、应用软件和计算读取的互联网技术，目前主要由亚马逊和微软两家美国公司占据主导地位。

数据被视为未来世界最中心的资源--比如在人工智能领域，或者是在数据分析领域，比如用于抗击癌症的研究等。其它欧洲国家也十分担心会在相关领域被海外竞争对手甩在后面。所以该项目邀请了法国以及其它欧洲国家共同参与开发。

德国经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）原计划周二在多特蒙德召开的数字峰会上介绍项目计划，但是他在会场不慎摔倒受伤，被送往医院治疗。

雨涵/乐然（路透社）