不滿美韓軍演 朝鮮證實核空爆試驗

（德國之聲中文網）韓國聯合參謀本部（JCS）週一（3月27日）表示，朝鮮於當日早上向其東部海域發射兩枚短程彈道飛彈（SRBMs）。路透社28日引述朝鮮官媒朝中社報導，朝鮮證實週一使用了2枚地對地戰術彈道飛彈，進行核空爆試驗。

外界推測，近期美韓聯合軍演、美軍核艦艇「尼米茲號」（USS Nimitz）抵近韓國釜山，朝鮮是透過此舉示威。

韓國軍方27日表示，飛彈在當地時間早上7點47分從朝鮮黃海北道射出，飛行距離約370公里，韓國正就飛彈的具體型號，飛行高度、速度等進行分析。日本防衛省當日研判，此兩枚飛彈沿「不規則」軌跡飛行，飛行高度達50公里，落在日本專屬經濟區外。

日本政府向朝鮮提出強烈抗議，稱其發射飛彈威脅到日方與該區安全；韓國軍方則強烈譴責朝鮮並呼籲其停止挑釁。JCS聲明表示：「我們將密切關注朝鮮的各種活動，並在有能力對任何挑釁作出壓倒性反擊的基礎上，保持堅定備戰態勢。」

該部稱韓國將按計劃，繼續與美軍進行聯合軍演。韓國軍方27日起與尼米茲號在朝鮮半島南部海岸舉行海上聯合演習。而此次尼米茲號的訪問，是自去年9月以來美國航空母艦雷根號後再有美國航母現蹤韓國。

外界分析，朝鮮接下來或有可能發射固體推進劑洲際導彈、偵察衛星，甚至進行第七次核試驗等以回應美韓動作。

美韓聯合軍演與朝鮮動作頻頻

據韓聯社27日報導，這是朝鮮今年以來第8次發射彈道飛彈。在此之前，朝鮮分別於19日從東倉里發射朝鮮版「伊斯坎德爾」短程彈道飛彈，進行模擬核彈空爆試驗，還曾於22日發射4枚巡弋飛彈，並於21日至23日首次公開進行新型核攻擊無人潛艇測試。

金正恩曾表示：「美國及韓國無視我們的耐心和警告，魯莽的軍事挑釁越多，我們的反應就越強烈。」

朝鮮另曾於9日發射「新型戰術制導武器」（短程彈道飛彈）；12日發射潛射巡弋飛彈；14日發射短程彈道飛彈；16日發射洲際彈道飛彈；19日發射短程彈道飛彈。

美國與韓國自本月20日至4月3日，在韓國東部海港浦項附近展開「雙龍」演習，此為兩國近年規模最大的兩棲登陸演習，韓國軍方表示該行動共派出約1萬2千名海軍與陸戰隊員，另外還有30艘軍艦、70架飛機與50輛兩棲攻擊車參演。美軍兩棲攻擊艦馬金島號（USS Makin Island）也於22日抵達釜山港。

另外，美韓還於本月13日展開為期11日、五年來最大規模的「自由之盾」軍演，目前行動已結束，而美韓聯合野外機動訓練則將進行至4月初。首爾與華盛頓皆曾表示軍演為「防禦性質」。

平壤則曾警告或將此類演習視為「宣戰」，並批評美國同時在美韓軍演之際，在聯合國安理會以「人權牌」打壓朝鮮，朝鮮也將對美韓聯手作「超強力反制措施」。

另一方面，日本對朝鮮自2006年起實施的制裁，將於下月13日到期。日本放送協會（NHK）26日報導，鑑於近來朝鮮軍武動作頻頻，日本政府正研擬將其制裁再延長兩年，以制衡平壤。

日本內閣官房長官松野博一表示，絕對無法容許朝鮮發展核武，將盡全力解決與朝鮮相關問題。

日本首相岸田文雄16日，曾會晤到訪東京的韓國總統尹錫悅，當時雙方皆提到朝鮮帶來的國安威脅，並強調提升日韓、美日韓安保合作的重要性。

（綜合報導）

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