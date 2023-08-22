不滿美韓軍演「挑釁」 朝鮮警告「熱核戰」

（德國之聲中文網）美國與韓國周一（8月21日）開始「乙支自由之盾」軍演，旨在加强兩國對朝鮮核威脅和導彈威脅的聯合反應。

長期以來，平壤一直譴責這些演習是戰爭的預演。朝鮮官媒朝中社表示，美日韓18日在大衛營舉行的峰會旨在發起「核戰爭挑釁」。評論稱：「如果在大衛營度假村制定的協議在戰爭演習中得到進一步落實……朝鮮半島爆發熱核戰爭的可能性將變得更加現實。」

在美日韓領導人的首次獨立會晤中，三國同意深化軍事和經濟合作，共同應對中國日益增長的實力和朝鮮的核威脅。

朝鮮的評論稱，當前局勢要求其軍隊「採取主動、進攻和壓倒性的戰爭行動」，但沒有詳細說明細節。根據路透社，一名韓國議員表示，朝鮮可能會試射洲際彈道導彈或採取其他軍事行動，以抗議盟國的演習或上週韓美日峰會。

朝鮮發射衛星

據韓聯社報導，韓國間諜機構上週告訴國會議員，平壤可能在8月底或9月初發射一顆偵察衛星。此次發射預計在9月9日朝鮮政權成立75週年紀念日之前進行。

日本海上保安廳在22日證實收到消息，顯示朝鮮將在8月24日到31日期間向黃海和東海方向發射一顆衛星，指定的危險區域除了以上兩地，還包含菲律賓呂宋島以東的海域。

今年5月，平壤發射了自稱「第一顆軍事偵察衛星」，但運載火箭在起飛幾分鐘後就墜入海中。朝鮮表示，開發這顆間諜衛星是為了制衡美國在該地區日益增長的軍事存在。

美日韓日共同發出譴責，稱其違反了聯合國禁止該核武國家使用彈道導彈技術的決議。

衛星墜毀後，韓國組成一支由海軍救援船、掃雷船和深海潛水員組成的艦隊，進行了為期36天的打撈行動，美韓專家對回收的火箭和衛星部件進行了分析。韓國國防部隨後表示，這顆衛星沒有軍事用途。

法新社引用分析人士表示，洲際彈道導彈的開發與太空發射能力之間存在顯著的技術重疊。此前，朝鮮領導人金正恩已將發展軍事間諜衛星作為首要任務。

（路透社、法新社）

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