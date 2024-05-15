不满TikTok面临遭禁 八名用户状告美国政府

各类网络平台已经成为越来越多人的生计来源，也正因为如此，本周有八名用户对美国政府取缔TikTok的计划提起了诉讼。

（德国之声中文网）八名TikTok内容创作者对美国政府拟议中的TikTok禁令提起了诉讼。本周二，他们已向华盛顿一家法庭提交了诉状。此外，上周TikTok也对美国政府的相关计划提起诉讼。

这八名原告认为，政府针对TikTok的法令，不仅限制了他们的言论自由权利，还剥夺了部分原告的经济来源。诉状中写道：拟议中的新法将使他们和整个美国失去一个自由表达和相互交流的渠道。原告们在诉状中称，只有借助TikTok这一全新方式的传播平台，他们的创作才得以获得如此大的网络影响力。

这起法律纠纷的背景是，今年四月底，美国政府通过了一项新法律，要求中国母公司“字节跳动”在今后数月内向美国公司出售TikTok，否则这款应用软件将在美国被禁止。

今年一月，TikTok首席执行官周受资在美国国会接受听证。 图像来源: Jose Luis Magana/AP/picture alliance

就TikTok的立法是中美贸易争端不断激化的一个缩影。中国政府已暗示不会同意出售 TikTok 及其背后的数据和算法。此类技术已被中国列入出口管制清单。

有媒体报道称，TikTok将会承担上述八名网红的诉讼费用，目的是通过法庭推翻政府相关法令，避免遭到禁止。

（天主教通讯社）

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