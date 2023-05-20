不满G7 中国召见日本大使 批英国“鹦鹉学舌”

（德国之声中文网）上周末，七国集团广岛峰会发表的联合公报就对华关系作出表态，其中提到：“鉴于中国在国际社会中的作用及其经济规模，有必要与中国在全球挑战以及共同感兴趣的领域进行合作”、“我们准备与中国建立建设性和稳定的关系，认识到与中国坦诚接触并直接向中国表达我们关切的重要性。”

公报还强调，七国集团的政策方针不是为了伤害中国，也不是为了阻挠其经济进步和发展，“我们不是在脱钩或向内转”。

除此之外，公报也呼吁中国对俄罗斯施加压力，使其停止其军事侵略、从乌克兰撤出其军队。并希望中国能藉由与乌克兰直接对话等方式，支持以领土完整和《联合国宪章》原则及宗旨为基础的全面、公正和持久的和平。

上周日（5月21日）英国首相苏纳克峰会结束后对媒体表示：“中国对全球安全和繁荣构成了我们这个时代最大的挑战。他们在国内越来越独裁，在国外越来越强硬。”

他说，英国和G7集团其它国家共同寻找方法，减少中国带来的挑战。

他说：“这一切都是关于去风险，而不是脱钩。”他补充说：“我们（七国集团）正在采取措施防止中国利用经济胁迫来干涉其他国家的主权事务。”

中国对联合公报中涉华议题以及苏纳克的言论表述大为不满。上周六，中国外交部发言人率先回应称：“七国集团不顾中方严重关切，执意操弄涉华议题、抹黑攻击中国、粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向峰会主办方日本等有关方面提出严正交涉。”发言人表示：“对于所谓‘经济胁迫’，美国大搞单边制裁、‘脱钩断链’，才是把经贸关系政治化、武器化的真正‘胁迫者’。我们奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶。”

发言人在回应中还提到，“台湾是中国的台湾。解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定”，“香港、新疆、西藏事务纯属中国内政，中国坚决反对任何外部势力打着‘人权’幌子对此横加干涉。七国集团应当停止在涉港、涉疆、涉藏问题上对中国指手画脚，深刻反省自身历史和人权劣迹”。

中国外交部发表的声明中还强调，“中方作为负责任大国，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序和以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，决不接受少数国家炮制的‘家法帮规’。国际社会不接受七国集团主导的、以意识形态和价值观划线的‘西方规则’，更不接受服务于‘美国第一’和少数国家既得利益的‘小圈子规则’。七国集团应当反躬自省，改弦更张”。

中国外交部召见日本驻华大使

上周日，G7广岛峰会闭幕当天，中国外交部副部长孙卫东召见日本驻华大使垂秀夫。孙卫东表示：“日方作为今年七国集团轮值主席国，在七国集团广岛峰会系列活动和联合宣言中伙同有关国家抹黑攻击中国，粗暴干涉中国内政，违背国际法基本原则和中日四个政治文件精神，损害中国主权、安全和发展利益。中方强烈不满，坚决反对。”

孙卫东再度强调，“台湾问题是中国核心利益中的核心，事关中日关系政治基础，是不可逾越的红线”，“涉港、涉疆、涉藏事务纯属中国内政，绝不容许任何外部势力说三道四、妄加干涉”。他还指责“美国才是破坏国际秩序规则、扰乱世界经济运行的始作俑者和最大风险”。

孙卫东警告日本“应端正对华认知，把握战略自主，恪守中日四个政治文件原则，真正以建设性姿态推动两国关系稳定发展”。

同一日，日本驻华大使馆在其官方网页上就广岛峰会公报发表三点说明：“（1）关于G7广岛首脑声明所提出的有关中国的各种课题（东海与南海、台湾、人权、经济胁迫等），包括我国在内的G7立场正如该首脑声明所表明，在该声明中表明这些立场是有理由的；（2）如果中国不改变行为，那么与以前一样，G7就提及共同关切，这是理所当然的，将来也可能不会变；（3）如果中方要求不提及这些关切，首先应该采取积极的应对措施。”

日本驻华大使馆还表示，驻华大使垂秀夫在与中国外交部副部长孙卫东会见时强调指出，“在日中关系严峻的时候才更需要推进民间交流，中方也经常说日中民间交流很重要，但实际上每当日中关系的氛围恶化的时候，中方就阻碍日中民间交流和文化交流，希望中方予以妥善处理”。

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中国驻英使馆批评苏纳克“鹦鹉学舌”

就英国首相苏纳克在广岛峰会结束后做出的有关“中国是当今全球安全与繁荣的最大挑战”的表述，中国驻英国大使馆发言人回应称：“英方上述言论纯属鹦鹉学舌，是完全违背事实的恶意诽谤。中方对此坚决反对，予以强烈谴责。”

发言人表示，“美国及其少数附庸不断干涉别国内政、挑起对立对抗，他们才是国际安全与繁荣的最大破坏者”。“我们奉劝英国政客多花些精力应对自己国内积重难返的政治、经济、社会问题，不要总是随美起舞、到处挑事生非、制造分裂和对抗。中方敦促英方立即停止对中国的诬蔑抹黑，以免对中英关系造成新的损害。”

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