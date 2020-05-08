 不满限制 著名枪支制造商将关闭在德工厂 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.06.2020

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不满限制 著名枪支制造商将关闭在德工厂

枪械制造商西格&绍尔近日宣布，将在年底关闭其在德国的最后一家工厂，原因是德国政府的限制措施导致其运动手枪销售受阻。与此同时，西格&绍尔在美国的业务蓬勃发展，包括为美军提供新式枪支和弹药。

Symbolbild Illegale Exporte Waffenfirma Sig Sauer (imago/UPI Photo)

西格&绍尔的步枪

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一把枪会无缘无故地不翼而飞吗？然而，情况似乎就是这样的：至少在德国，越来越多的武器被报失。绿党就此提出令政府难堪的询问。 (21.03.2018)

科隆跨年夜大规模性侵事件发生后，许多德国民众越来越觉得有必要带上防身武器。“小持枪证”，如今成为了炙手可热的东西。在德国，如何才能拥有并使用枪支弹药呢？ (19.01.2016)

周三晚间，德国黑森州小城哈瑙（ Hanau ）发生大规模枪击案件，总共造成11人死亡。多个渠道消息显示，犯罪嫌疑人是一名德国男子，作案动机可能同极端右翼背景有关。 (20.02.2020)

（德国之声中文网）德国枪械制造商西格&绍尔（SIG Sauer）长期以来一直都是德国裁军运动人士的眼中钉。本周四，该公司宣布计划今年年底关闭在埃肯弗德（Eckernförde）的工厂，这座小城位于德国北部石荷州首府基尔附近。

这家武器制造商抱怨"地域上的障碍"导致其多种手枪和运动枪支的销售受阻，并指出德国警察部队和联邦国防军在采购武器时会优先考虑"其它本地生产商"。

北德意志电台NDR援引公司总经理卡斯泰尼（Tim Castagne）表示，西格&绍尔在埃肯弗德工厂的企业职工委员会已经获知那里的125个职位将被裁减的消息，公司方面也公布了如何完成现有订单的计划。这一生产基地始建于1951年，至今已有近70年历史。

"由于采取国际化的运营战略，西格&绍尔被系统化地排除在（德国）武器采购计划的竞标机制之外"，卡斯泰尼指出。这家公司大多数枪械都是在美国研发。

源于瑞士的传统老店

西格&绍尔这个品牌由德国西部的L&O Holding控股。其根源可追溯至1864年的瑞士，在1990年公司将总部迁至美国新罕布什尔州，在那里建立了武器生产基地，还有一家"该领域最先进"的培训学院，目前雇员总数达1200人。

西格&绍尔的知名产品包括面向"执法用途"的P系列手枪，还有步枪和运动版本的手枪，该公司也为美国军队提供机关枪。

本周一，西格&绍尔美国分部"非常自豪"地宣布，将为美国军队提供"新一代"轻型机关枪和"更强穿透力"的弹药。

Kolumbien Polizei in Bogota (Imago/T. Meyer)

西格&绍尔被指控未经德国政府允许出口枪支

德制武器"平均每14分钟杀死一人"

今年4月，德国西南广播电台SWR报道称，基尔的检察官正在就针对西格&绍尔的新指控展开调查，其美国分公司涉嫌在没有德国政府出口许可的情况下，向哥伦比亚和墨西哥出口武器。

上个月，德国政府公布2019年武器出口数据，左翼党联邦议员、裁军问题专家达格德伦（Sevim Dagdelen）对西格&绍尔和另外两家德国枪械制造商黑克勒&科赫（Heckler & Koch）和卡尔·瓦尔特（Carl Walther），还有德国联邦政府都进行了严厉谴责。

"全世界平均每14分钟就有一个人被德国制造的枪支打死，这个事实似乎并不困扰联邦政府"，她批评道。

哈瑙枪击案凶手的作案工具

今年2月19日，德国黑森州哈瑙发生枪击事件，43岁的凶手分别在两家水烟吧开枪射杀一共9人之后不久也在家中自杀。警察在搜索其住所时找到三把枪：一把借来的捷克Ceska手枪，还有他自己的瓦尔特手枪和西格&绍尔手枪。

德国联邦议院内政委员会得知，这名枪手在作案期间一共打出了52发子弹，而警察在他家里的背包中还发现了350枚子弹。

雨涵/王凡（德新社、天主教通讯社）

  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars: Sicherkräfte vor Eingang einer der Shisha Bars (picture-alliance/AP Photo/M. Probst)

    哈瑙枪击案：哀悼、慰问和谴责

    实质证据的迹象

    枪击事件发生后，德国联邦检察院办公室周四表示，从嫌犯托比亚斯·R 的原始视频和文档中“找到有种族主义背景的实质证据”。

  • Aerial picture of Hanau, Germany

    哈瑙枪击案：哀悼、慰问和谴责

    两家水烟吧

    周三夜间，两间水烟吧先后发生枪击事件：先是黑森州小城哈瑙市中心的一家水烟酒吧，然后，距此大约2.5公里处的临近城市卡塞尔施塔特（ Kesselstadt ）也发生枪击事件。据称酒吧的主顾大多数是库尔德人。

  • A car surrounded by shattered glass in the area of the Hanau attacks

    哈瑙枪击案：哀悼、慰问和谴责

    逃逸汽车

    警方找到了一辆嫌疑人逃逸时驾驶汽车的线索，以此追踪到了嫌疑犯的住址。当局随后封锁了该地区，同时，特种警察部队展开了大规模搜索。

  • Special forces search the area of the Hanau attacks

    哈瑙枪击案：哀悼、慰问和谴责

    两具尸体

    周四早上，警方表示在嫌犯家中发现了他的尸体，另外还有另一具尸体，后来被确定为嫌犯的母亲。黑森州内政部长博伊特（Peter Beuth）指出，枪手是一名43岁的德国男子。

  • Forensic investigators behind a cordon

    哈瑙枪击案：哀悼、慰问和谴责

    自白书

    警方找到了一封声称对枪袭负责的信。调查人员正在审查嫌犯前几天在网上发布的关于美国发生虐待儿童的阴谋论的视频。

  • Police officers are seen outside the house of the suspected gunman

    哈瑙枪击案：哀悼、慰问和谴责

    联邦检察院接管案件

    德国联邦检察院宣布接管案件调查。一名发言人说，有迹象显示案件同极端右翼背景有关。法国总统马克龙在布鲁塞尔参加欧盟峰会之前表示和受害者团结一致，法国站在德国朋友的一边。

  • Police officers stand outside the Midnight shisha bar in Hanau (Reuters/R. Orlowski)

    哈瑙枪击案：哀悼、慰问和谴责

    仇外动机

    黑森州内政部长博伊特指出，枪手有仇外动机。有安全部门内部人员透露，许多受害者有移民背景。

  • Flowers and candles are placed near the Midnight shisha bar in Hanau, Germany (Reuters/R. Orlowski)

    哈瑙枪击案：哀悼、慰问和谴责

    悼念逝者

    事发的水烟酒吧附近摆放着鲜花和蜡烛悼念亡者。包括欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）和欧委会主席冯·德莱恩（Ursula von der Leyen）等几名欧盟高级官员公开表示了对遇难者的悼念。

  • German Chancellor Angela Merkel gives a statement in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    哈瑙枪击案：哀悼、慰问和谴责

    默克尔发表声明

    德国总理默克尔周四下午就袭击事件发表了声明，指出现在就对袭击进行最终评估还为时过早。但有许多迹象表明，凶犯具有右翼和种族主义动机。默克尔说：“种族主义是毒素，仇恨是毒素。这种毒素存在于我们的社会中，已经酿成了太多的罪行。”

    作者: Leah Carter (联合作者：Kate Martyr)


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