不满限制 著名枪支制造商将关闭在德工厂

（德国之声中文网）德国枪械制造商西格&绍尔（SIG Sauer）长期以来一直都是德国裁军运动人士的眼中钉。本周四，该公司宣布计划今年年底关闭在埃肯弗德（Eckernförde）的工厂，这座小城位于德国北部石荷州首府基尔附近。

这家武器制造商抱怨"地域上的障碍"导致其多种手枪和运动枪支的销售受阻，并指出德国警察部队和联邦国防军在采购武器时会优先考虑"其它本地生产商"。

北德意志电台NDR援引公司总经理卡斯泰尼（Tim Castagne）表示，西格&绍尔在埃肯弗德工厂的企业职工委员会已经获知那里的125个职位将被裁减的消息，公司方面也公布了如何完成现有订单的计划。这一生产基地始建于1951年，至今已有近70年历史。

"由于采取国际化的运营战略，西格&绍尔被系统化地排除在（德国）武器采购计划的竞标机制之外"，卡斯泰尼指出。这家公司大多数枪械都是在美国研发。

源于瑞士的传统老店

西格&绍尔这个品牌由德国西部的L&O Holding控股。其根源可追溯至1864年的瑞士，在1990年公司将总部迁至美国新罕布什尔州，在那里建立了武器生产基地，还有一家"该领域最先进"的培训学院，目前雇员总数达1200人。

西格&绍尔的知名产品包括面向"执法用途"的P系列手枪，还有步枪和运动版本的手枪，该公司也为美国军队提供机关枪。

本周一，西格&绍尔美国分部"非常自豪"地宣布，将为美国军队提供"新一代"轻型机关枪和"更强穿透力"的弹药。

德制武器"平均每14分钟杀死一人"

今年4月，德国西南广播电台SWR报道称，基尔的检察官正在就针对西格&绍尔的新指控展开调查，其美国分公司涉嫌在没有德国政府出口许可的情况下，向哥伦比亚和墨西哥出口武器。

上个月，德国政府公布2019年武器出口数据，左翼党联邦议员、裁军问题专家达格德伦（Sevim Dagdelen）对西格&绍尔和另外两家德国枪械制造商黑克勒&科赫（Heckler & Koch）和卡尔·瓦尔特（Carl Walther），还有德国联邦政府都进行了严厉谴责。

"全世界平均每14分钟就有一个人被德国制造的枪支打死，这个事实似乎并不困扰联邦政府"，她批评道。

哈瑙枪击案凶手的作案工具

今年2月19日，德国黑森州哈瑙发生枪击事件，43岁的凶手分别在两家水烟吧开枪射杀一共9人之后不久也在家中自杀。警察在搜索其住所时找到三把枪：一把借来的捷克Ceska手枪，还有他自己的瓦尔特手枪和西格&绍尔手枪。

德国联邦议院内政委员会得知，这名枪手在作案期间一共打出了52发子弹，而警察在他家里的背包中还发现了350枚子弹。

雨涵/王凡（德新社、天主教通讯社）