不满防疫政策 中国网民创意对抗审查

贴国歌歌词、借好莱坞大片和奥威尔小说《1984》讽刺中国防疫措施，中国网民发挥各种创意规避网络审查机制，以宣泄对防疫措施的不满。
（德国之声中文网）中国当局严格把控互联网，大批审查员负责删除可能对共产党政策造成负面影响的帖子。在中国金融中心上海为防止新冠疫情爆发而封城后，中国的言论审查机器开始超负荷运转以捍卫北京严格的"清零政策"。
上海居民因封城而受困家中，不少人在社交媒体上宣泄对食品短缺和简陋隔离条件的怒火。
中国网络审查观察网站GreatFire.org共同创办人Charlie Smith表示，机智的网络用户使用翻转图像或文字游戏等技巧以发送信息，上海封城已经变成"一个难以完全审查的大问题"。
不久前，许多网民以中国国歌歌词《义勇军进行曲》第一句"起来，不愿做奴隶的人们"表达对封城的愤怒，这个热搜话题因此遭到微博封杀。
还有网民以"#美国是最大的人权赤字国#"标签暗讽中国防疫措施。
乔治·奥威尔的小说《1984》也曾一度在豆瓣上被顶上热搜第一，但豆瓣随即关闭相关作品的评分及评论区。
中国网络审查员还屏蔽了热搜关键词"偷着乐"。去年年底，中国外交部发言人赵立坚曾在记者会上对外国记者表示，"疫情期间生活在中国，你们偷着乐吧"，并强调中国在新冠疫情问题上是无可指责的。这段发言成为网络流行语，网民以"偷着乐"创造出各种讽刺图片。
电影"爱乐之城"（La La Land）则因被用于暗喻上海，导致微博话题#lalaland被屏蔽。
上月，网络审查员在试图屏蔽一部描述上海封城现况的六分钟短片《四月之声》时遭遇困难。网络用户快速重新编辑和分享这支短片以规避自动筛选软件，该软件花了几小时来识别不同版本。
一名上海人表示，尽管贴文几分钟后就被删除，但网民仍持续分享不同版本，目的是为了"表达观点"。"这是我们在对抗人工智能。"
香港浸会大学助理教授闾丘露薇表示，上海民众变得更加愿意为发表批评意见付出代价，他们在上海封控期间所承受的困难、不满和愤怒，远远超过了对发布敏感内容遭到惩罚的恐惧。
公共关系专家高明上月接到警方的电话，要求他删除推特和脸书上反对封城的贴文。但他迄今为止拒绝配合。高明对法新社表示，他反对审查机制，希望传播有关中国防疫政策的辩论。
"我完全反对目前的政策。"他认为封锁造成了不必要的死亡，因为这阻断了获得常规医疗服务的途径。
中共中央政治局常务委员会5月5日召开有关新冠疫情防控形势会议。中国国家主席习近平发表讲话时强调，中国将毫不动摇地"坚持动态清零总方针"，"坚决同一切歪曲、怀疑、否定中国防疫方针政策的言行作斗争"。
一名不愿具名的北京新闻学教授表示，中国官媒扩大了积极因素，"忽略个人的困境"，这种做法创造了"两个上海"，官方的描述与人民在网上看到的情况形成鲜明对比。
人权观察中国部高级研究员王亚秋指出，网上的怒火不太可能促使共产党放松其强硬做法，特别是在习近平对"清零政策"如此投入的情况下。
"当它成为一个与习近平个人有关的意识形态问题时，政府就很难退缩。"
（法新社）
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
在许多国家都在告别防疫限制措施的同时，中国仍然坚持严格的“动态清零”政策。习近平在周四的中共中央政治局常务委员会议上强调，中国的“防控政策是经得起历史检验的”，是“科学有效的”。
专家们担心中国的严格防疫策略将给这个世界第二大经济体带来巨大压力。野村证券分析师预估，单是大规模核酸筛查的成本可能就高达中国全年国内生产总值的2.3%。此前一天，北京重申要毫不动摇坚持“动态清零”政策。
迟迟不能满足官方动态清零标准的上海开始微解封，但即便在行动自由相对高的所谓"防范区"，机动车上路也受到限制，因此出现居民推手推车、老式三轮车，甚至担扁担购物回家的场面。北京宣布严控人员出京，并推迟中小学节后返校一周。