不满防疫政策 中国网民创意对抗审查

（德国之声中文网）中国当局严格把控互联网，大批审查员负责删除可能对共产党政策造成负面影响的帖子。在中国金融中心上海为防止新冠疫情爆发而封城后，中国的言论审查机器开始超负荷运转以捍卫北京严格的"清零政策"。

上海居民因封城而受困家中，不少人在社交媒体上宣泄对食品短缺和简陋隔离条件的怒火。

中国网络审查观察网站GreatFire.org共同创办人Charlie Smith表示，机智的网络用户使用翻转图像或文字游戏等技巧以发送信息，上海封城已经变成"一个难以完全审查的大问题"。

不久前，许多网民以中国国歌歌词《义勇军进行曲》第一句"起来，不愿做奴隶的人们"表达对封城的愤怒，这个热搜话题因此遭到微博封杀。

还有网民以"#美国是最大的人权赤字国#"标签暗讽中国防疫措施。

乔治·奥威尔的小说《1984》也曾一度在豆瓣上被顶上热搜第一，但豆瓣随即关闭相关作品的评分及评论区。

中国网络审查员还屏蔽了热搜关键词"偷着乐"。去年年底，中国外交部发言人赵立坚曾在记者会上对外国记者表示，"疫情期间生活在中国，你们偷着乐吧"，并强调中国在新冠疫情问题上是无可指责的。这段发言成为网络流行语，网民以"偷着乐"创造出各种讽刺图片。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 不准出入 上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 居家禁足 根據當前的規定，只有在整棟居民樓數十戶乃至上百戶連續14天未出現陽性病例的情況下，居民才被允許下樓在小區内自由活動。只有在整個街道片區連續14天未出現感染病例的情況下，民衆才被允許在劃定為“防範區”的街區内活動。但是這樣的片區目前並不占多數。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 筋疲力竭 衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 擁擠不堪 上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，甚至曾傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 牽連全球 上海疫情的影響力遠遠超出了這座城市本身。由於物流受阻，上海港的貨物轉運出現了嚴重積壓，周轉速度明顯降低。卡車司機難以往返内陸和上海之間，積壓的貨物更是導致了大量國際貨輪無法靠港，只能在東海上徘徊。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 北京搶購 上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 首都封城? 由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。



电影"爱乐之城"（La La Land）则因被用于暗喻上海，导致微博话题#lalaland被屏蔽。

上月，网络审查员在试图屏蔽一部描述上海封城现况的六分钟短片《四月之声》时遭遇困难。网络用户快速重新编辑和分享这支短片以规避自动筛选软件，该软件花了几小时来识别不同版本。

一名上海人表示，尽管贴文几分钟后就被删除，但网民仍持续分享不同版本，目的是为了"表达观点"。"这是我们在对抗人工智能。"

香港浸会大学助理教授闾丘露薇表示，上海民众变得更加愿意为发表批评意见付出代价，他们在上海封控期间所承受的困难、不满和愤怒，远远超过了对发布敏感内容遭到惩罚的恐惧。

公共关系专家高明上月接到警方的电话，要求他删除推特和脸书上反对封城的贴文。但他迄今为止拒绝配合。高明对法新社表示，他反对审查机制，希望传播有关中国防疫政策的辩论。

"我完全反对目前的政策。"他认为封锁造成了不必要的死亡，因为这阻断了获得常规医疗服务的途径。

中共中央政治局常务委员会5月5日召开有关新冠疫情防控形势会议。中国国家主席习近平发表讲话时强调，中国将毫不动摇地"坚持动态清零总方针"，"坚决同一切歪曲、怀疑、否定中国防疫方针政策的言行作斗争"。

一名不愿具名的北京新闻学教授表示，中国官媒扩大了积极因素，"忽略个人的困境"，这种做法创造了"两个上海"，官方的描述与人民在网上看到的情况形成鲜明对比。

人权观察中国部高级研究员王亚秋指出，网上的怒火不太可能促使共产党放松其强硬做法，特别是在习近平对"清零政策"如此投入的情况下。

"当它成为一个与习近平个人有关的意识形态问题时，政府就很难退缩。"

（法新社）

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