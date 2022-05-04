 不满防疫政策 中国网民创意对抗审查 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.05.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

不满防疫政策 中国网民创意对抗审查

贴国歌歌词、借好莱坞大片和奥威尔小说《1984》讽刺中国防疫措施，中国网民发挥各种创意规避网络审查机制，以宣泄对防疫措施的不满。

Illustration | Sina Weibo Logo

（德国之声中文网）中国当局严格把控互联网，大批审查员负责删除可能对共产党政策造成负面影响的帖子。在中国金融中心上海为防止新冠疫情爆发而封城后，中国的言论审查机器开始超负荷运转以捍卫北京严格的"清零政策"。

上海居民因封城而受困家中，不少人在社交媒体上宣泄对食品短缺和简陋隔离条件的怒火。

中国网络审查观察网站GreatFire.org共同创办人Charlie Smith表示，机智的网络用户使用翻转图像或文字游戏等技巧以发送信息，上海封城已经变成"一个难以完全审查的大问题"。

不久前，许多网民以中国国歌歌词《义勇军进行曲》第一句"起来，不愿做奴隶的人们"表达对封城的愤怒，这个热搜话题因此遭到微博封杀。

还有网民以"#美国是最大的人权赤字国#"标签暗讽中国防疫措施。

乔治·奥威尔的小说《1984》也曾一度在豆瓣上被顶上热搜第一，但豆瓣随即关闭相关作品的评分及评论区。

中国网络审查员还屏蔽了热搜关键词"偷着乐"。去年年底，中国外交部发言人赵立坚曾在记者会上对外国记者表示，"疫情期间生活在中国，你们偷着乐吧"，并强调中国在新冠疫情问题上是无可指责的。这段发言成为网络流行语，网民以"偷着乐"创造出各种讽刺图片。

  • 上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    不准出入

    上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

  • BDTD l China Coronavirus l Lockdown in Shanghai

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    居家禁足

    根據當前的規定，只有在整棟居民樓數十戶乃至上百戶連續14天未出現陽性病例的情況下，居民才被允許下樓在小區内自由活動。只有在整個街道片區連續14天未出現感染病例的情況下，民衆才被允許在劃定為“防範區”的街區内活動。但是這樣的片區目前並不占多數。

  • 衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    筋疲力竭

    衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

  • 上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，時常傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    擁擠不堪

    上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，甚至曾傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

  • 上海疫情的影響力遠遠超出了這座城市本身。由於物流受阻，上海港的貨物轉運出現了嚴重積壓，周轉速度明顯降低。卡車司機難以往返内陸和上海之間，積壓的貨物更是導致了大量國際貨輪無法靠港，只能在東海上徘徊。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    牽連全球

    上海疫情的影響力遠遠超出了這座城市本身。由於物流受阻，上海港的貨物轉運出現了嚴重積壓，周轉速度明顯降低。卡車司機難以往返内陸和上海之間，積壓的貨物更是導致了大量國際貨輪無法靠港，只能在東海上徘徊。

  • 上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    北京搶購

    上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

  • 由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    首都封城?

    由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。


电影"爱乐之城"（La La Land）则因被用于暗喻上海，导致微博话题#lalaland被屏蔽。

上月，网络审查员在试图屏蔽一部描述上海封城现况的六分钟短片《四月之声》时遭遇困难。网络用户快速重新编辑和分享这支短片以规避自动筛选软件，该软件花了几小时来识别不同版本。     

一名上海人表示，尽管贴文几分钟后就被删除，但网民仍持续分享不同版本，目的是为了"表达观点"。"这是我们在对抗人工智能。"

香港浸会大学助理教授闾丘露薇表示，上海民众变得更加愿意为发表批评意见付出代价，他们在上海封控期间所承受的困难、不满和愤怒，远远超过了对发布敏感内容遭到惩罚的恐惧。

公共关系专家高明上月接到警方的电话，要求他删除推特和脸书上反对封城的贴文。但他迄今为止拒绝配合。高明对法新社表示，他反对审查机制，希望传播有关中国防疫政策的辩论。

"我完全反对目前的政策。"他认为封锁造成了不必要的死亡，因为这阻断了获得常规医疗服务的途径。

China - Neujahresansprache Xi Jinpin

习近平在5月5日的中共中央政治局常务委员会议上强调，中国的“防控政策是经得起历史检验的”

中共中央政治局常务委员会5月5日召开有关新冠疫情防控形势会议。中国国家主席习近平发表讲话时强调，中国将毫不动摇地"坚持动态清零总方针"，"坚决同一切歪曲、怀疑、否定中国防疫方针政策的言行作斗争"。

一名不愿具名的北京新闻学教授表示，中国官媒扩大了积极因素，"忽略个人的困境"，这种做法创造了"两个上海"，官方的描述与人民在网上看到的情况形成鲜明对比。

人权观察中国部高级研究员王亚秋指出，网上的怒火不太可能促使共产党放松其强硬做法，特别是在习近平对"清零政策"如此投入的情况下。

"当它成为一个与习近平个人有关的意识形态问题时，政府就很难退缩。"

（法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

DW.COM

习近平：“防控方针由党的性质和宗旨决定”

在许多国家都在告别防疫限制措施的同时，中国仍然坚持严格的“动态清零”政策。习近平在周四的中共中央政治局常务委员会议上强调，中国的“防控政策是经得起历史检验的”，是“科学有效的”。  

北京重申坚持清零 专家担忧拖累中国经济

专家们担心中国的严格防疫策略将给这个世界第二大经济体带来巨大压力。野村证券分析师预估，单是大规模核酸筛查的成本可能就高达中国全年国内生产总值的2.3%。此前一天，北京重申要毫不动摇坚持“动态清零”政策。  

上海微解封后仿佛回到“80年代” 北京推迟中小学生返校

迟迟不能满足官方动态清零标准的上海开始微解封，但即便在行动自由相对高的所谓"防范区"，机动车上路也受到限制，因此出现居民推手推车、老式三轮车，甚至担扁担购物回家的场面。北京宣布严控人员出京，并推迟中小学节后返校一周。  

净化网络还是暴露隐私？微博显示IP属地引争议

自从新浪微博上线展示用户IP属地功能之后，“梅西在上海”、“吴京在泰国”、“西安吃喝玩乐咨讯在湖南”这样的发现都让不少网友大跌眼镜。而如今微博的评论也会自动显示发布者的IP属地，而且这一功能用户无法自行关闭。  

相关内容

An aerial view shows highways and buildings amid a lockdown to contain the spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Shanghai, China March 30, 2022. Picture taken with a drone. REUTERS/Aly Song

德语媒体：封城之下的破碎城市 04.05.2022

德国媒体继续关注中国在奥密克戎变种疫情下，严厉的封控防疫政策给社会民生以及给全球经济带来的冲击。

In this photo released by Xinhua News Agency, Chinese President Xi Jinping delivers a keynote address for the 2022 World Economic Forum virtual session in Beijing, Monday, Jan. 17, 2022. Xi called Monday for greater world cooperation against COVID-19 and pledged to send an additional 1 billion doses of vaccine to other countries, while urging other powers to discard a Cold-War mentality at a time of rising geopolitical tensions — a veiled swipe at the United States. (c) Huang Jingwen/XinHua/AP/picture allaince

习近平：“防控方针由党的性质和宗旨决定” 06.05.2022

在许多国家都在告别防疫限制措施的同时，中国仍然坚持严格的“动态清零”政策。习近平在周四的中共中央政治局常务委员会议上强调，中国的“防控政策是经得起历史检验的”，是“科学有效的”。

Residents chat with a delivery worker as security guards stand watch behind a barricaded fence of a locked-down communities on Wednesday, April 27, 2022, in Beijing. Workers put up fencing and police restricted who could leave a locked-down area in Beijing on Tuesday as authorities in the Chinese capital stepped up efforts to prevent a major COVID-19 outbreak like the one that has all but shut down the city of Shanghai. (AP Photo/Andy Wong)

墙外文摘：病毒无法消灭，记忆却被清零 01.05.2022

有评论指出，中国为抗疫政治化付出了沉重的代价。虽然距离实现新冠病毒“动态清零“的目标仍然遥遥无期，但记忆却被“动态清零”，语言则被“静默管理”。

广告

媒体看中国

Symbolbild I Russisches Gasfeld

德语媒体：遭欧盟“封杀”的俄罗斯石油去哪儿啦？

遭受欧盟“封杀”的俄罗斯石油去哪儿了呢？《法兰克福汇报》指出，买家就在亚洲。《新苏黎世报》的一篇评论指出，中国坚持清零政策令在华外企失去信心，而北京亟需在应对新冠病毒问题上出台令人信服的应对措施。  