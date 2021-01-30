不满被“拉黑” 小米状告美国防部和财政部

（德国之声中文网）中国智能手机制造商小米周日表示，已经于美东时间1月29日在哥伦比亚特区法院起诉美国国防部和美国财政部。该公司在香港证券交易所发布声明称，此举是为了保护公司"全球用户、合作伙伴、员工和股东的利益"。

小米公司的诉讼公告还指出，美国防部和财政部将小米公司列入"中国军方公司"的决定存在"程序不公与事实认定错误"，要求法院宣告该决定违法，并撤销这一决定。

1月中旬，在特朗普政府任期临近结束时，华盛顿将9家公司新增到国防部判定为与中国军方有联系的名单中，除了小米集团之外，还有中微半导体设备公司、箩筐技术公司、北京中关村发展投资中心、广东高云半导体科技公司、大新华航空、中译语通科技公司、中国航空集团与中国商用飞机公司。

国防部的这份企业黑名单最早在2020年6月提交给国会，接下来还会继续更新并且视情况新增项目。

这些被加入黑名单的企业将受到新美国投资禁令约束，迫使投资人在2021年11月之前抛售这些公司的股份。

对于被美方列入黑名单，小米集团港交所发布公告澄清称，"本公司确认其并非中国军方拥有、控制或关联方，亦非美国国防授权法案（NDAA）下定义的中国军方公司"。

小米集团表示，该公司75%的股权由联合创始人林斌和雷军持有，没有军方背景的个人和实体对公司持有所有权和控制权。

小米集团是在港交所上市的科技企业，总部位于北京。该公司也是继苹果、三星、华为之后第四家拥有手机芯片自研能力的手机公司。除了智能手机以及周边产品之外，小米的智能家电等产品也颇受欢迎。

雨涵/任琛（路透社等）

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