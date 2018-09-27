不满英防相要“派航母去南海” 中国或取消部长级会晤

（德国之声中文网）威廉姆森（Gavin Williamson）本周一在伦敦皇家联合军事研究所（RUSI）发表演讲时表示，英国应该利用脱欧的有利契机，尽可能扩大在全球的影响力，加强与美国联盟，以对抗来自俄罗斯和中国的威胁。

他认为，英国需要一支更强大的武装力量，必须做好用硬实力来维护英国国家利益的准备。他还表示，载有F-35战斗机的英国皇家海军新航母"伊丽莎白女王"号将要在太平洋地区巡航，其中包括前往南中国海主权争议地区。

这一言论引起了舆论关注和争议。据《金融时报》报道，中国驻英国大使就威廉姆森的言论向英国外交部提出了抗议。而英国首相府和财政部对威廉姆斯的说法也很不满，因为这使财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)赴华洽谈贸易的计划产生变数。

周四，英国《太阳报》报道，中国副总理胡春华取消了原定本周与英国财政大臣举行的贸易会谈。《金融时报》则援引政府表态称，双方仍保持着常态化磋商，但有政府官员透露，唐宁街10号对国防大臣的发言极为不满。哈蒙德的访问尚未宣布，但准备工作原已进入后期阶段。

"炮舰外交"还是经贸合作

在任期间推行与中国接近的政策、推动向中国投资开放的英国前财政大臣奥斯本（George Osborne）日前在接受英国广播公司BBC采访时表示，这一事件显现出英国政府对华态度的混乱，因为无法确定中国到底是经济伙伴还是战略威胁。他指出："国防大臣在进行完全过时的炮舰外交，与此同时财政大臣和外交大臣到处表示希望与中国建立密切的经济合作伙伴关系。"

对于威廉姆斯有关向南中国海派遣航空母舰的"建议"，伦敦也试图低调淡化。据法新社报道，首相特雷莎·梅的一位发言人表示，关于海军力量的部署，"首相将在适当的时间予以定夺"。这名发言人还说，"伊丽莎白女王女王"号航母要到2021年才能首次正式执行使命，目的地将包括地中海、中东以及太平洋地区。

威廉姆斯目前正在德国慕尼黑参加慕尼黑安全会议。本周五他与德国国防部长冯·德莱恩共同主持了开幕会议。参加本次慕尼黑安全会议的各国政要有德国总理默克尔、法国总统马克龙、美国国务卿蓬佩奥、俄罗斯外长拉夫罗夫等。中国方面的最高与会代表是负责外交事务的国务委员、中央政治局委员杨洁篪。