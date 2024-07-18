不满美对台军售 北京片面暂停中美军控谈判

美国前总统特朗普“保护费”一说闹得沸沸扬扬之际，中国宣布暂停跟美国的限制核武磋商，理由是美国持续对台军售。

（德国之声中文网）中国政府週三（7月17日）以美国持续对台湾军售为由，暂停跟美国的军控与防止核扩散磋商。路透社分析认为，中国跟进俄罗斯的步伐、拒绝与美国谈判，此举不利于遏制核武军备竞赛，可能重挫全球限武的努力。

中国外交部发言人林剑称，此举是由于美国“无视”中国反对，依然继续销售武器给台湾，“严重损害中方核心利益……造成这一局面的责任完全在美方”。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）表示，中国此言是主张限武谈判无法在中美双边关系有其他挑战时进行，但在美国看来，此举“破坏战略稳定”。“不幸的是，中国暂停这些磋商，也就是选择不寻求管控战略风险、避免代价高昂的军备竞赛；不过，我们美国会保持开放态度，与中国一起制定、实施具体的降低风险措施。”

台湾外交部北美司副司长焦国佑週四（18日）回应，台湾密切关注美中对话，且美中互动之后，美国皆“循例向台湾说明”；至于中国的说法，台湾外交部没有评论。

倡议团体军备控制协会（Arms Control Association）执行主任金博尔（Daryl Kimball）指出，美国、俄罗斯和中国身为《核不扩散条约》（Nuclear Non-proliferation Treaty）签署国，在法律上有义务“参与谈判，以防止军备竞赛”。

金博尔说：“他们达成此目标的唯一办法，就是展开严肃的对话。俄罗斯拒绝这么做，中国也决定如此，都是非常重大的倒退。”

图为中国国家主席习近平2022年11月视察中央军委联合作战指挥中心。（资料照） 图像来源: Li Gang/Xinhua/IMAGO Images

中美有多少核武？

去年11月旧金山“拜习会”前，美中官员曾举行军控与防止核武扩散的磋商。不过，外界预料短期内不会再有进一步的官方正式会谈。

今年6月下旬，路透社曾引述知情人士消息指，美中双方曾于今年3月在上海举办半官方的核武会谈。当时与会的美方代表、美国智库太平洋论坛（Pacific Forum）核武政策学者桑托罗（David Santoro）透露，中方声称在台湾问题上不会诉诸核武器，因为他们有信心，“即使不用核武，也有能力打赢一场对台湾的传统战争”。

美国国家安全委员会负责军控的官员瓦迪（Pranay Vaddi）6月初则曾表示，面对中俄的潜在威胁，未来几年内，美国可能不得不部署更多的战略核武器。

据美国去年发布的“中国军力报告”估计，中国大约有500枚作战可用的核弹头，且到2030年之前可能达到超过1000枚。台湾国防安全研究院军事战略暨产业所所长苏紫云当时曾告诉DW，中国过去对外主张“维持最低限度的核武力量”，如今却有意把核弹头数量翻5倍到达1500枚的规模，可见北京正从“核吓阻”走向“核胁迫”的目标。

目前全球有9个国家拥有核武，包含美国、俄罗斯、英国、法国、中国、印度、巴基斯坦、朝鲜及以色列。其中，美国和俄罗斯的可用核弹头数目最多，分别有1770枚和1710枚。

美国对台军售再掀讨论

中国这次宣布暂停与美国的核武谈判，提出的理由之一是不满美国对台军售。

美国前总统特朗普上个月接受彭博社专访 ，内容16日刊出，其中谈到了“美国是否会帮台湾抵御中国”。对此，特朗普形容美国对台湾“跟保险公司没什么两样”。他主张台湾“抢走”美国芯片生意，因此台湾应该付钱给美国换取防卫，但台湾却“什么都没付出”。

特朗普说：“台湾抢走我们的芯片生意，我们有多蠢……他们非常富有。我也不觉得我们跟一张保单有什么区别。为什么？为什么我们要这样做？”

针对特朗普的“保护费”一说，美国国务院发言人米勒17日回应，事实上台湾一直都在向美国购买军事装备，“美国不是在做慈善”。

不只依赖美国军火 台湾加强防卫能力 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

台湾驻美代表处透过声明表示，维护台海和平稳定符合美国和国际社会的利益；台湾也在美国的协助下，积极加强吓阻能力，尽到自己的责任。台湾外交部强调，台美双方共享民主、自由、人权等价值，且支持台湾在美国是跨党派共识。

中国外交部发言人林剑则重申中国一贯立场，声称“台湾问题纯属中国内政”，并且“反对美国大选拿中国说事”。

据台湾中央社报道，共和党籍的美国众院外交事务委员会主席麦考尔（Michael McCaul）以书面回復提问，他解读特朗普“认为美国盟友应该在自我防卫中发挥重要作用”，而且“这是正确的”。麦考尔称：“台湾是我们希望所有盟友去做的完美典范。他们一直是美国国防武器的最大买家之一。”

特朗普执政时期的国安顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）也在共和党全国代表大会场边回应此事。据他说法，特朗普的意思是希望台湾投入更多在自身防卫。

奥布莱恩主张，台湾应考虑提高国防支出，至少约占国民生产总值（GDP）的5%。“我们可以帮助他们，可以参与其中，但我想特朗普总统的意思是……我们必须一起分担。”

奥布莱恩补充称，上述言论是他的个人看法。他并非特朗普竞选团队一员，但就国安事宜经常与特朗普有联系。特朗普上週末遇刺，随后于本週正式获得共和党提名，角逐2024年美国总统大选。

据美国国会研究处统计，自2017年至2023年，台湾的军费支出从GDP的2%，上升到2.5%。台湾今年公布的防卫预算大约是191亿美元。相较之下，中国今年3月公布年度军费预算约为2300亿美元，比前一年提高7.2%。

美国是台湾最重要的军购来源国。不过，近年美国对台军售案曾多次延迟，在台湾内部引起批评声浪。今年6月，美国众议院刚批准了新一批总价5亿美元的对台军售案，是拜登政府任内第11度对台军售。

（路透社、法新社、彭博社、中央社等）

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