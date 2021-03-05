不满经济受损 新疆企业起诉德国学者

中国媒体报道，新疆部分企业及个人对德国学者郑国恩提出诉讼，理由是这名新疆问题学者的“涉疆谣言”使其蒙受名誉及经济损失。中国外交部对此表示支持。有网民戏称，郑国恩的著作“获得党的认证”。
（德国之声中文网）中国天山网周二报道称， 新疆部分企业及民众正委托律师起诉德国学者郑国恩（Adrian Zenz），原因是当地民众认为郑国恩散布“强迫劳动” 等涉疆谣言，致使他们的声誉受损并遭受经济损失。
报道指郑国恩通过推特等社交媒体“炮制‘新疆对少数民族实行强迫劳动’等涉疆虚假学术研究成果”，“谣言”导致部分国家和企业减少甚至停止自新疆进口棉花及棉花制品，新疆部分棉农、加工企业遭受较大经济损失。当地企业及民众已向新疆地方法院提起民事诉讼申请，要求郑国恩赔礼道歉、恢复名誉并赔偿损失。报道并未提及起诉细节，也没有透露有哪些企业提出诉讼。
中国外交部发言人赵立坚周二表示：“郑国恩打着‘学术研究’的旗号，不断炮制反华谣言，尤其热衷于炮制涉疆谣言。新疆自治区不少企业和民众都深受郑国恩‘强迫劳动’谣言所害，无故蒙受很大损失，对这种恶意抹黑的行径深恶痛绝。”
赵立坚进对诉讼表示支持称，此事反映出中国民众法治意识和维权意识增强，“郑国恩及其背后的邪恶反华势力总有一天会受到良知的谴责和正义的清算！”
德国学者郑国恩是华盛顿人权组织共产主义受害者纪念基金会的中国研究高级研究员，研究重心包括中国的西藏及新疆政策。他所发表的研究内容广受西方媒体的报道及引用。
郑国恩对路透社表示，此次的诉讼显示出他的研究造成了影响，但他认为其中的象征意义居多。他指出自己已10多年未曾踏足中国，近期也无意前往。“这可能是最直接的声明，显示一些企业因为我的著作而受到经济损失。”他表示自己对于起诉的具体内容并不知情。
郑国恩周二在推特上转发了新华网、天山网及《环球时报》关于他遭到起诉的报道。一些网友留言回应称，这反映出郑国恩的研究确实存在极大影响力。一名网友写道：“恭喜！你的著作如今获得共产党认证。”
环球时报英文版则在其推特上发表了一张针对郑国恩研究的“真相与谎言”对比图，解释郑国恩为何该被起诉。郑国恩转发了相关截图写道：“看来这起诉讼是精心准备的宣传攻势的一部分。”
美国智库自由之家资深研究员库克（Sarah Cook）指出，此次的诉讼似乎是一种策略，使研究严重侵犯人权事件的学者付出代价。
“这可能会开创一个令人担忧的先例……它将对外国企业或正考虑对新疆问题积极发声、改变商业惯例的其他人士发出信号。”
郑国恩在2019年曾通过数据研究得出推论，新疆再教育营的关押规模可能达到100万人。自此，他的研究结果在西方成为舆论和一些国家政府批评中国人权政策的依据。他在去年6月底发表的报告中还揭露新疆政府对维吾尔人及其他少数民族实施强制绝育、堕胎和限制生育，以达到控制非汉族人口的目的。3月初，郑国恩发表最新报告，披露新疆存在两种由政府支持的强制性劳动力转移计划，并指中国的目的是为了 “同化维吾尔少数民族”与“减少维族在新疆地区的人口密度”。
前美国国务卿蓬佩奥卸任前发表声明，称特朗普政府认定中国在新疆针对维吾尔族穆斯林和其他少数民族犯下“种族灭绝”和反人类罪。一月初，华盛顿对所有来自新疆的棉花和番茄产品实施了禁令。加拿大及荷兰也先后认定中国对新疆维吾尔人实施“种族灭绝”。
数日前，中国国务委员兼外交部长王毅对于新疆“种族灭绝”论做出了回击。上周日，王毅在回答中外记者提问时表示，所谓新疆地区存在“种族灭绝”的说法荒谬绝伦，“完全是别有用心的造谣，彻头彻尾的谎言”。
他批评部分西方政客“宁愿配合少数反华势力的拙劣表演，却不愿听取2500多万新疆各族人民的共同心声，证明他们并不在乎真相，而是热衷于政治操弄，企图人为制造出所谓涉疆问题，破坏新疆地区安全稳定，阻碍中国发展壮大”。
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新疆议题专家郑国恩 (Adrian Zenz) 周一 (6月29日) 发布了一份新的研究报告，内容揭露新疆政府大规模的强迫维吾尔妇女进行绝育，甚至将不愿遵从指示的维吾尔人关进再教育营。他表示，这种作法宛如对特定人种所实行的「人口灭绝」。
中国新疆社科院公布研究报告，称西方学者提出的新疆对少数民族实施"人口灭绝"政策毫无依据。德国新疆问题研究者郑国恩则表示，该报告所引述的时间段是2000-2018年，并非维吾尔人口增长率骤降的2017年以后。