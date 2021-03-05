 不满经济受损 新疆企业起诉德国学者 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.03.2021

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时政风云

不满经济受损 新疆企业起诉德国学者

中国媒体报道，新疆部分企业及个人对德国学者郑国恩提出诉讼，理由是这名新疆问题学者的“涉疆谣言”使其蒙受名誉及经济损失。中国外交部对此表示支持。有网民戏称，郑国恩的著作“获得党的认证”。

Adrian Zenz, AWM gGmbH, ehemals Akademie für Weltmission

郑国恩曾发表报告披露新疆再教育营

（德国之声中文网）中国天山网周二报道称， 新疆部分企业及民众正委托律师起诉德国学者郑国恩（Adrian Zenz），原因是当地民众认为郑国恩散布“强迫劳动” 等涉疆谣言，致使他们的声誉受损并遭受经济损失。

报道指郑国恩通过推特等社交媒体“炮制‘新疆对少数民族实行强迫劳动’等涉疆虚假学术研究成果”，“谣言”导致部分国家和企业减少甚至停止自新疆进口棉花及棉花制品，新疆部分棉农、加工企业遭受较大经济损失。当地企业及民众已向新疆地方法院提起民事诉讼申请，要求郑国恩赔礼道歉、恢复名誉并赔偿损失。报道并未提及起诉细节，也没有透露有哪些企业提出诉讼。

中国外交部发言人赵立坚周二表示：“郑国恩打着‘学术研究’的旗号，不断炮制反华谣言，尤其热衷于炮制涉疆谣言。新疆自治区不少企业和民众都深受郑国恩‘强迫劳动’谣言所害，无故蒙受很大损失，对这种恶意抹黑的行径深恶痛绝。”

赵立坚进对诉讼表示支持称，此事反映出中国民众法治意识和维权意识增强，“郑国恩及其背后的邪恶反华势力总有一天会受到良知的谴责和正义的清算！”

Baumwollanbau in China - Ernte

中国媒体称，受郑国恩的“谣言误导”，部分国家和企业减少或停止从新疆进口棉花及相关制品

“获得党的认证”

德国学者郑国恩是华盛顿人权组织共产主义受害者纪念基金会的中国研究高级研究员，研究重心包括中国的西藏及新疆政策。他所发表的研究内容广受西方媒体的报道及引用。

郑国恩对路透社表示，此次的诉讼显示出他的研究造成了影响，但他认为其中的象征意义居多。他指出自己已10多年未曾踏足中国，近期也无意前往。“这可能是最直接的声明，显示一些企业因为我的著作而受到经济损失。”他表示自己对于起诉的具体内容并不知情。

郑国恩周二在推特上转发了新华网、天山网及《环球时报》关于他遭到起诉的报道。一些网友留言回应称，这反映出郑国恩的研究确实存在极大影响力。一名网友写道：“恭喜！你的著作如今获得共产党认证。”

环球时报英文版则在其推特上发表了一张针对郑国恩研究的“真相与谎言”对比图，解释郑国恩为何该被起诉。郑国恩转发了相关截图写道：“看来这起诉讼是精心准备的宣传攻势的一部分。”

美国智库自由之家资深研究员库克（Sarah Cook）指出，此次的诉讼似乎是一种策略，使研究严重侵犯人权事件的学者付出代价。

“这可能会开创一个令人担忧的先例……它将对外国企业或正考虑对新疆问题积极发声、改变商业惯例的其他人士发出信号。”

王毅：“种族灭绝说荒谬绝伦”

郑国恩在2019年曾通过数据研究得出推论，新疆再教育营的关押规模可能达到100万人。自此，他的研究结果在西方成为舆论和一些国家政府批评中国人权政策的依据。他在去年6月底发表的报告中还揭露新疆政府对维吾尔人及其他少数民族实施强制绝育、堕胎和限制生育，以达到控制非汉族人口的目的。3月初，郑国恩发表最新报告，披露新疆存在两种由政府支持的强制性劳动力转移计划，并指中国的目的是为了 “同化维吾尔少数民族”与“减少维族在新疆地区的人口密度”

前美国国务卿蓬佩奥卸任前发表声明，称特朗普政府认定中国在新疆针对维吾尔族穆斯林和其他少数民族犯下“种族灭绝”和反人类罪。一月初，华盛顿对所有来自新疆的棉花和番茄产品实施了禁令。加拿大及荷兰也先后认定中国对新疆维吾尔人实施“种族灭绝”

数日前，中国国务委员兼外交部长王毅对于新疆“种族灭绝”论做出了回击。上周日，王毅在回答中外记者提问时表示，所谓新疆地区存在“种族灭绝”的说法荒谬绝伦，“完全是别有用心的造谣，彻头彻尾的谎言”。

他批评部分西方政客“宁愿配合少数反华势力的拙劣表演，却不愿听取2500多万新疆各族人民的共同心声，证明他们并不在乎真相，而是热衷于政治操弄，企图人为制造出所谓涉疆问题，破坏新疆地区安全稳定，阻碍中国发展壮大”。

  • DW Investigativ Projekt: Uiguren Umerziehungslager in China ACHTUNG SPERRFRIST 17.02.2020/17.00 Uhr MEZ

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    “再教育营”

    中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

  • China - Dabancheng - Umerziehungslager

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    “去极端化”

    中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

  • China Überwachungskameras in Xianjiang

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    系统性侵权的指责

    人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

  • Niederlande | Internationaler Strafgerichtshof in Den Haag

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    向国际刑事法院提告

    2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

  • Türkei | Satellitenstart | Türksat 5A

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    土耳其：从谴责到沉默

    在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

  • USA Außenminister Pompeo Kubapolitik

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    美国：新政府接过既成事实

    2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

  • China Xinjiang 2017 | Sicherheitspersonal

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    国际法概念

    美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

  • Boris Johnson während Andrew Marr-Show der BBC

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    英国首相：是法律问题

    英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

  • Kanada Premierminister Justin Trudeau

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    加拿大：国会通过、政府弃权

    加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

  • UK Aussenminister Dominic Raab

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    呼吁调查

    英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。


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新疆「种族灭绝」讨论不休 北京反击外媒拷问

有关新疆人权侵害的报导不断，继英美加之后，欧盟也呼吁要让联合国人权专家到新疆进行「有意义」的调查。而北京方面则忙着「灭火」。  

专访：北京透过强制绝育对维吾尔人进行「人口灭绝」

新疆议题专家郑国恩 (Adrian Zenz) 周一 (6月29日) 发布了一份新的研究报告，内容揭露新疆政府大规模的强迫维吾尔妇女进行绝育，甚至将不愿遵从指示的维吾尔人关进再教育营。他表示，这种作法宛如对特定人种所实行的「人口灭绝」。  

新疆社科院反驳"人口灭绝"  学者称"数字游戏"

中国新疆社科院公布研究报告，称西方学者提出的新疆对少数民族实施"人口灭绝"政策毫无依据。德国新疆问题研究者郑国恩则表示，该报告所引述的时间段是2000-2018年，并非维吾尔人口增长率骤降的2017年以后。  

披露新疆再教育营 中国要起诉德国学者？

德国学者郑国恩执着多年的研究让新疆再教育营的规模和维吾尔人的遭遇得到国际社会的重视。现在有中国官媒称，中国考虑以诽谤罪名对郑国恩和一家澳洲智库提起诉讼。  

报告：五十多万新疆维族遭剥削沦「现代奴隶」

一份新的报告指责中国施压数十万维吾尔族穆斯林强迫劳动，让他们在新疆采摘棉花。活动人士称，一些大的西方时尚品牌是这种虐待行为的同谋。  

专访：北京现在要的是年轻维吾尔人的心

德国新疆问题专家郑国恩(Adrian Zenz)接受德国之声采访时指出，北京政府要控制少数民族的思想，想让他们听话，尤其让年轻一代远离自己的宗教和文化。但人们对自己身份的认知不会轻易地被改变。  

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中国南开大学2019年12月发布的一份工作报告，成了中国政府推动新疆维吾尔族劳务输出的证据。虽然《南开报告》已被下架，德国的新疆问题专家郑国恩（Adrian Zenz）对其进行了分析。

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在美加称新疆维族遭遇「种族灭绝」后，英国也面临是否跟进的压力。这很有可能影响伦敦对中国的贸易方针的决策。

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