不满港警暴力 民间自发300页调查报告

(德国之声中文网) 在「反送中」运动当中，香港政府的执法力度饱受争议。香港政府声称警察十分节制、执法力度恰到好处，但是人权团体与国际社会多次提出质疑，公开呼吁香港警察停止对示威者使用武力。虽然许多示威者公开分享他们遭受到的暴力或是不合理待遇，但是警察暴力的相关控诉仍然持续出现。

为了仔细纪录并调查香港警方在示威过程中的执法行为，一群香港示威者透过网络串联，展开长达3个多月的搜证与调查，将港警的实际行为与现行法律进行比对，发表一份300多页的报告来审视监警制度与港警的执法情形。

报告团队告诉德国之声，他们起初在社群媒体与香港连登贴文招募成员，并将团队分成数个小组，透过通讯软件Telegram来进行分工与沟通。 他们说：「成立团队的过程好比建造一个机器人，我们让各小组先专注在特定的事项上，最后再统整各组调查结果，透过仔细沟通来完成这份报告。 」

超过200起警察执勤违例

这份名为《香港警队的法定权力及监管》的独立调查报告内容包含现行香港警队的编制与法定权限、投诉与监管警权的机制、警队执行职权和违例的证据。 除了仔细检视港警的法定权限外，团队也在网络及社群媒体上搜集影片，作为港警在示威现场实际行使职权的证据。

这个团队从不同社群媒体与网络论坛取得了纪录警民冲突的视频、相片及报导，并根据八个发生大规模警民冲突的事件，将资料一一分类。 他们的资料来源来自15个专业媒体、6个学生媒体与组织。 但他们在报告中也特别强调，他们列出的数据，只是成千上万影片的「冰山一角」，所以他们认为这些数据并未能成为在法庭上指证警察违法的最有力证据。

至今，这个团队在6月12日到8月10日间纪录了222项警察执勤违例的情况。 其中，145笔资料显示警察违反了武力使用原则、84笔资料显示警察阻挠传媒采访工作、以及20笔资料证明警察执行职务时不出示委任证。

在检视影片的过程中，这个团队的成员发现近期香港警察过度使用暴力与滥用职权的情形越来越严重。

他们告诉德国之声：「运动初期，当警察发现有媒体在纪录他们执法过程时，他们会立即停止任何不妥的行为。 但是自八月起，越来越多视频显示警察殴打手无寸铁的示威者，而当他们发现有记者在纪录过程时，他们会用各种方式把记者隔开，并试图阻碍他们拍摄事发经过。 」

在报告最后，他们提出四大建议，要求香港政府改革监警会、纠正香港警队涉嫌非法问题、成立独立调查委员会、推动政制改革来重建香港人民对一国两制及《基本法》的信心。

投诉与监督机制的缺失

团队调查发现，香港警察有权运用法例赋予的权力来限制香港人的言论与集会自由，而由于法律赋予警察极大的权力，即便警察在执法时滥用职权或违法，事后当事人也很难透过法律途径追究责任。

另一方面，在投诉与监督机制方面，专门处理投诉的警察投诉科并不独立于警队，导致调查投诉会变成「自己人查自己人」的情况。

而另一个负责追究责任的监警会，也没有权力传召证人盘问与调查大型事件，申诉专员也没有权力调查警察是否失职，这可能导致人民无法相信警察违反职权后会得到应有的惩罚。

虽然团队在报告书中对政府提出建言，希望政府改革监警会、或是成立独立调查委员会等，但是他们并不认为香港政府会正面回应这些建议。

团队向德国之声表示：「很明显的，林郑月娥的政府现在躲在香港警方的背后，而我们认为政府因为民间指控而做出明显让步的机会很小。 虽然我们不能保证政府会回应任何诉求，但我们希望这份报告，能促使政府正视民间的指控与诉求。 」

他们告诉德国之声，目前香港因缺乏独立监管警察行为的机制，导致香港的基本价值被严重侵蚀。 他们说：「我们希望更多人在阅读这份报告后，能对现今香港的状况有更进一步的了解，而民间组织与政党也能藉由这份报告来提升自己对警察暴力的了解。 」

对他们来说，虽然香港警方在过去几个月内违反法律的情形越来越严重，但他们仍然希望能试着保持乐观。 他们向德国之声表示：「面对未知的未来，我们希望香港人能继续替自身的理想奋斗，而我们相信香港人最后能找到一个方法终止这场长达四个多月的抗争运动。 」